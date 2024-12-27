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Минтранс РФ Росморречфлот Волго-Балт Администрация ФБУ Волго-Балт Волго-Балтийский водный путь


Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт») является подведомственным Федеральному агентству морского и речного транспорта территориальным органом по выполнению государственных работ и оказанию государственных услуг в сфере внутреннего водного транспорта в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей. Основными целями деятельности ФБУ «Администрация «Волго-Балт» являются: эксплуатация и развитие внутренних водных путей и гидротехнических сооружений; обеспечение судоходства на внутренних водных путях, безопасности судоходных гидротехнических сооружений. Предприятие осуществляет свою деятельность на территории семи субъектов Российской Федерации: Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской и Калининградской областей, города Санкт-Петербурга и частично Республики Карелии.

«Речфлот» Волги-Балтийский водный путь имени В.И. Ленина. Сахаров С., 1965 год. «Речфлот» Волги-Балтийский водный путь имени В.И. Ленина. Сахаров С., 1965 год.
«Речфлот» Волги-Балтийский водный путь имени В.И. Ленина. Сахаров С., 1965 год.


27.12.2024 Sitronics KT поставила администрации «Волго-Балта» 60 ПАКов с электронной картографической системой «Шкипер» 1
17.04.2024 Sitronics KT завершит формирование автоматизированной системы создания и доведения электронных навигационных карт для речных судов 1
15.09.2023 X-Com модернизировала печатную инфраструктуру ФБУ «Администрация «Волго-Балт» 5
27.01.2017 «Кронштадт» выполнила ОКР по «е-Навигации» в рамках федеральной целевой программы 2
22.04.2010 Greenpeace исследует состояние рек и озер вдоль Волго-Балтийского водного пути 1
13.01.2010 Море оказалось по колено пароходу с Глонасс 1
18.06.2008 «Транзас» поставит системы идентификации для Невы и Ладожского озера 1
29.10.2007 «Транзас» оснастит судоходные танкеры 1
28.11.2006 "Волго-Балт" закупает электронные карты 1
02.11.2006 К концу 2007 года электронные навигационные карты будут созданы для всей европейской части России 1
02.11.2006 К концу 2007 года электронные навигационные карты будут созданы для всей европейской части России 1

Публикаций - 11, упоминаний - 16

Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 4
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 90 2
Системы и Технологии ГК 98 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Парус Корпорация 552 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
X-Com - Икс ком 138 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
СРП - Северное речное пароходство 2 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 29 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 318 1
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 30 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1175 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 3
Iridium SBD - Iridium Short Burst Data 3 1
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