Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт») является подведомственным Федеральному агентству морского и речного транспорта территориальным органом по выполнению государственных работ и оказанию государственных услуг в сфере внутреннего водного транспорта в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей. Основными целями деятельности ФБУ «Администрация «Волго-Балт» являются: эксплуатация и развитие внутренних водных путей и гидротехнических сооружений; обеспечение судоходства на внутренних водных путях, безопасности судоходных гидротехнических сооружений. Предприятие осуществляет свою деятельность на территории семи субъектов Российской Федерации: Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской и Калининградской областей, города Санкт-Петербурга и частично Республики Карелии.

«Речфлот» Волги-Балтийский водный путь имени В.И. Ленина. Сахаров С., 1965 год. «Речфлот» Волги-Балтийский водный путь имени В.И. Ленина. Сахаров С., 1965 год. «Речфлот» Волги-Балтийский водный путь имени В.И. Ленина. Сахаров С., 1965 год.