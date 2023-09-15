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X-Com модернизировала печатную инфраструктуру ФБУ «Администрация «Волго-Балт»

Группа компаний X-Com завершила проект модернизации парка копировально-печатной техники ФБУ «Администрация «Волго-Балт» - одного из водно-транспортных учреждений России. В результате повышена скорость и удобство обработки печатной документации. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

В ходе проекта инженеры X-Com провели анализ структуры внутреннего документооборота заказчика, объемов цветной и монохромной печати, а также состояния действующего оборудования. В результате были выявлены подлежащие замене устройства, несоответствующие требованиям рабочих процессов учреждения, установлена необходимость внедрения дополнительных МФУ и составлены их технические спецификации.

На основании полученных данных был выполнен подбор и поставка монохромных МФУ HP LaserJet Pro M428fdw и цветных HP Color LaserJet Pro M479fdn. Оборудование интегрировано в информационную систему заказчика, выполнены все необходимые пуско-наладочные работы и тестирование. Проект выполнен в строгом соответствии с контрактными условиями по объему, сроками и гарантийным обязательствам. В качестве сервис-ориентированного интегратора X-Com обеспечивает регламентное обслуживание и техническую поддержку созданного решения.

Подрядчик проекта определялся в ходе открытого конкурса, участниками которого стали ведущие системные интеграторы и поставщики копировально-печатной техники. Наряду с ценовой составляющей, при рассмотрении конкурсных заявок особое внимание уделялось оценке опыта кандидатов в реализации аналогичных по объему и сложности проектов для учреждений госсектора. Компания X-Com, подтвердившая компетенции развитым проектным портфолио и предоставившая наилучшие финансовые условия реализации проекта, стала победителем и получила право заключения государственного контракта.

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Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт») является подведомственным Федеральному агентству морского и речного транспорта территориальным органом по выполнению государственных работ и оказанию государственных услуг в сфере внутреннего водного транспорта в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей. Основными целями деятельности ФБУ «Администрация «Волго-Балт» являются: эксплуатация и развитие внутренних водных путей и гидротехнических сооружений; обеспечение судоходства на внутренних водных путях, безопасности судоходных гидротехнических сооружений. Предприятие осуществляет свою деятельность на территории семи субъектов России: Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской и Калининградской областей, города Санкт-Петербурга и частично Республики Карелии.

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