Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта

Sitronics KT поставит 8 комплексов для русловых изысканий в бассейновые администрации Росморречфлота ванных промерно-изыскательских комплексов (АПИК), предназначенных для проведения русловых изысканий на реках и водохранилищах. Комплексы будут поставлены в бассейновые администрации, подведомственные Росморречфлоту: пять комплектов оборудования направят в ФБУ «Администрация Амурводпуть» в Хабаровске, два – в ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» в Иркутске и один – в адрес Админис