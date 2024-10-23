Разделы

Минтранс РФ Росморречфлот Федеральное агентство морского и речного транспорта

Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта

СОБЫТИЯ


23.10.2024 Sitronics KT обеспечит базовыми станциями АИС 5 бассейновых администраций Росморречфлота

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) заключил
07.08.2023 Sitronics KT поставит 8 комплексов для русловых изысканий в бассейновые администрации Росморречфлота

ванных промерно-изыскательских комплексов (АПИК), предназначенных для проведения русловых изысканий на реках и водохранилищах. Комплексы будут поставлены в бассейновые администрации, подведомственные Росморречфлоту: пять комплектов оборудования направят в ФБУ «Администрация Амурводпуть» в Хабаровске, два – в ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» в Иркутске и один – в адрес Админис
02.08.2023 Sitronics KT оснастит обстановочными комплексами суда 10 подведомственных Росморречфлоту бассейновых администраций

игационных карт среди пользователей на внутренних водных путях», – отметил заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов. «Судовой обстановочный комплекс – наше собственное решени
09.01.2023 Sitronics KT завершила поставку оборудования контрольно-корректирующих и базовых станций АИС для Росморречфлота

В рамках государственного контракта с Федеральным агентством морского и речного транспорта компания Sitronics KT (входит в Sitronic
30.11.2021 Sitronics KT поставит Росморречфлоту обстановочные комплексы для обеспечения безопасности движения судов

(СОК), предназначенных для сбора и обработки навигационной, гидрографической информации. Заказчик — Федеральное агентство морского и речного транспорта. Подведомственные Росморречфлоту организа
25.10.2021 Sitronics KT поставит «Росморречфлоту» автоматизированные комплексы для обновления электронных навигационных карт

ких комплексов (АПИК), предназначенных для русловых изысканий на реках и водохранилищах. Заказчик — Федеральное агентство морского и речного транспорта. Администрации бассейнов внутренних водны
23.07.2021 Единая отраслевая система электронного документооборота ФГУП «Росморпорт» объединила подведомственные организации «Росморречфлота»

ых с цифровым развитием и трансформацией транспортной отрасли. Одним из приоритетных направлений предприятие определило переход на безбумажные технологии обработки информации. Эта идея нашла отклик в Федеральном агентстве морского и речного транспорта и была оформлена в виде необходимых нормативно-правовых документов, регламентирующих создание Единой отраслевой системы электронного документ
16.06.2016 «Диджитал Дизайн» автоматизирует документооборот Росморречфлота

озданию системы электронного документооборота Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Заказчику будет внедрена СЭД на базе системы документационного управления «Пр
05.03.2010 Росморречфлот выделит 527 млн руб. на создание электронных карт внутренних водных путей

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) объявило о проведении открытого конкурса, по итогам которого рассчитывает опре
20.05.2009 Охрана популяции гренландского тюленя: итоги спутникового мониторинга

ми и участниками комплекса мероприятий по предотвращению гибели тюленей при прохождении судов стали Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Международный фонд защит
05.03.2009 «Техносерв» построил мультимедийный комплекс для Федерального агентства морского и речного транспорта

«Техносерв» завершил проект по созданию мультимедийной системы Федерального агентства морского и речного транспорта. Целью проекта являлось внедрение комплекса мультимедийных средств, обеспечивающих проведение оперативных совещаний с использованием видео-


