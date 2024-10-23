Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минтранс РФ Росморречфлот Федеральное агентство морского и речного транспорта
СОБЫТИЯ
|23.10.2024
|
Sitronics KT обеспечит базовыми станциями АИС 5 бассейновых администраций Росморречфлота
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) заключил
|07.08.2023
|
Sitronics KT поставит 8 комплексов для русловых изысканий в бассейновые администрации Росморречфлота
ванных промерно-изыскательских комплексов (АПИК), предназначенных для проведения русловых изысканий на реках и водохранилищах. Комплексы будут поставлены в бассейновые администрации, подведомственные Росморречфлоту: пять комплектов оборудования направят в ФБУ «Администрация Амурводпуть» в Хабаровске, два – в ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» в Иркутске и один – в адрес Админис
|02.08.2023
|
Sitronics KT оснастит обстановочными комплексами суда 10 подведомственных Росморречфлоту бассейновых администраций
игационных карт среди пользователей на внутренних водных путях», – отметил заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов. «Судовой обстановочный комплекс – наше собственное решени
|09.01.2023
|
Sitronics KT завершила поставку оборудования контрольно-корректирующих и базовых станций АИС для Росморречфлота
В рамках государственного контракта с Федеральным агентством морского и речного транспорта компания Sitronics KT (входит в Sitronic
|30.11.2021
|
Sitronics KT поставит Росморречфлоту обстановочные комплексы для обеспечения безопасности движения судов
(СОК), предназначенных для сбора и обработки навигационной, гидрографической информации. Заказчик — Федеральное агентство морского и речного транспорта. Подведомственные Росморречфлоту организа
|25.10.2021
|
Sitronics KT поставит «Росморречфлоту» автоматизированные комплексы для обновления электронных навигационных карт
ких комплексов (АПИК), предназначенных для русловых изысканий на реках и водохранилищах. Заказчик — Федеральное агентство морского и речного транспорта. Администрации бассейнов внутренних водны
|23.07.2021
|
Единая отраслевая система электронного документооборота ФГУП «Росморпорт» объединила подведомственные организации «Росморречфлота»
ых с цифровым развитием и трансформацией транспортной отрасли. Одним из приоритетных направлений предприятие определило переход на безбумажные технологии обработки информации. Эта идея нашла отклик в Федеральном агентстве морского и речного транспорта и была оформлена в виде необходимых нормативно-правовых документов, регламентирующих создание Единой отраслевой системы электронного документ
|16.06.2016
|
«Диджитал Дизайн» автоматизирует документооборот Росморречфлота
озданию системы электронного документооборота Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Заказчику будет внедрена СЭД на базе системы документационного управления «Пр
|05.03.2010
|
Росморречфлот выделит 527 млн руб. на создание электронных карт внутренних водных путей
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) объявило о проведении открытого конкурса, по итогам которого рассчитывает опре
|20.05.2009
|
Охрана популяции гренландского тюленя: итоги спутникового мониторинга
ми и участниками комплекса мероприятий по предотвращению гибели тюленей при прохождении судов стали Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Международный фонд защит
|05.03.2009
|
«Техносерв» построил мультимедийный комплекс для Федерального агентства морского и речного транспорта
«Техносерв» завершил проект по созданию мультимедийной системы Федерального агентства морского и речного транспорта. Целью проекта являлось внедрение комплекса мультимедийных средств, обеспечивающих проведение оперативных совещаний с использованием видео-
Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3349 10
|Родионов Андрей 35 7
|Тарасенко Андрей 13 7
|Албычев Александр 168 5
|Чурсин Игорь 21 5
|Петрушин Андрей 110 4
|Медведев Дмитрий 1662 4
|Шадаев Максут 1146 4
|Щеголев Игорь 698 4
|Петухов Михаил 6 3
|Кисляков Евгений 93 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Нестеренко Татьяна 42 3
|Чернышенко Дмитрий 575 3
|Рейман Леонид 1058 3
|Шулика Виталий 10 2
|Николаев Андрей 17 2
|Громыко Андрей 6 2
|Новомлинский Валерий 2 2
|Инсаров Олег 3 2
|Абрамова Елена 14 2
|Гаглоев Арсен 2 2
|Потемкин Борис 2 2
|Тихонов Анатолий 19 2
|Иванов Евгений 44 2
|Исмагилов Марат 2 2
|Маренич Игорь 10 2
|Шипов Савва 102 2
|Терещенко Денис 92 2
|Скляр Алексей 53 2
|Семенов Алексей 85 2
|Бегтин Иван 61 2
|Мишустин Михаил 734 2
|Меньшов Кирилл 129 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Власов Сергей 98 1
|Соколов Артем 52 1
|Слизень Виталий 243 1
|Уваров Алексей 12 1
|Волков Алексей 53 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 6
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
|CNews Tenders 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.