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Sitronics KT поставит «Росморречфлоту» автоматизированные комплексы для обновления электронных навигационных карт

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) выиграла открытый конкурс на поставку автоматизированных промерно-изыскательских комплексов (АПИК), предназначенных для русловых изысканий на реках и водохранилищах. Заказчик — Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Администрации бассейнов внутренних водных путей, как подведомственные «Росморречфлоту» организации, будут использовать комплексы для определения рельефа русла судоходных рек. Актуальные данные будут регулярно вноситься в электронные навигационные карты. Это значительно повысит безопасность речной навигации.

Для работы АПИК используются высокоточный ГЛОНАСС/GPS-приемник с функцией спутникового навигационного компаса, приемник дифференциальных поправок от контрольно-корректирующих станций УКВ-диапазона, гидрографический эхолот с углом луча от 6 градусов.

Комплекс управляется с ноутбука и объединяет в единую технологическую систему все входящие в его состав технические и программные средства, необходимые для сбора и обработки навигационно-гидрографической информации.

«АПИК — полностью российская разработка. В составе комплекса мы поставляем не только оборудование, но и собственное программное обеспечение. Такой подход позволит автоматизировать процесс изыскательских работ и передавать данные в картографическую службу онлайн, в режиме реального времени», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Поставка оборудования планируется несколькими этапами в 9 регионов до ноября 2023 г.

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