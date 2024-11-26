Получите все материалы CNews по ключевому слову
Sonar SOund Navigation And Ranging Сонар Гидроакустика Гидролокатор Эхолот средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|26.11.2024
|
«Практик-НЦ» выпустила новый беспроводной эхолот «Практик 8 Маяк GPS»
Компания «Практик-НЦ» выпустила новый беспроводной эхолот «Практик 8 Маяк GPS». Устройство оснащено GPS-функцией, позволяющей создавать карты во
|04.06.2024
|
На рынок вышел флагманский отечественный эхолот «Практик 8 Маяк» для летней рыбалки
кционале прибора. Он идеально подходит для рыбалки в теплое время года как с берега, так и с лодки. Эхолот «Практик 8 Маяк» является развитием новой экосистемы приборов и ПО компании. Работа с
|11.03.2024
|
Новая модель эхолота «Практик 8 PRO Wi-Fi» выходит на российский рынок
Российский разработчик и производитель эхолотов «Практик-НЦ» представил новый универсальный эхолот «Практик 8 PRO Wi-Fi» — портативное оборудование для всесезонной рыбалки. Все продукты
|30.09.2023
|
Как работает эхолот и можно ли его использовать на рыбалке
Чтобы увеличить шансы на удачный улов, современные рыболовы обращаются к различным технологическим помощникам, одним из которых является эхолот. Разберемся, как работает этот прибор и действительно ли он эффективен при ловле рыбы. Эхолот – это устройство, которое использует звуковые волны для измерения глубины воды и обна
|15.02.2017
|
Garmin начала российские продажи новых морских приборов
ота FF 350 Plus, а также комбинированных устройств FF 650 GPS и GPSMAP 585 Plus.Новый рыбопоисковый эхолот FF 350 Plus предлагает ночные цветовые режимы экрана для читаемости при низкой освещён
Sonar и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8436 2
|BCG - Boston Consulting Group 112 1
|Mobile Research Group 85 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422582, в очереди разбора - 726559.
Создано именных указателей - 191144.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.