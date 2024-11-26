Разделы

Sonar SOund Navigation And Ranging Сонар Гидроакустика Гидролокатор Эхолот средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения


26.11.2024 «Практик-НЦ» выпустила новый беспроводной эхолот «Практик 8 Маяк GPS»

Компания «Практик-НЦ» выпустила новый беспроводной эхолот «Практик 8 Маяк GPS». Устройство оснащено GPS-функцией, позволяющей создавать карты во
04.06.2024 На рынок вышел флагманский отечественный эхолот «Практик 8 Маяк» для летней рыбалки

кционале прибора. Он идеально подходит для рыбалки в теплое время года как с берега, так и с лодки. Эхолот «Практик 8 Маяк» является развитием новой экосистемы приборов и ПО компании. Работа с

11.03.2024 Новая модель эхолота «Практик 8 PRO Wi-Fi» выходит на российский рынок

Российский разработчик и производитель эхолотов «Практик-НЦ» представил новый универсальный эхолот «Практик 8 PRO Wi-Fi» — портативное оборудование для всесезонной рыбалки. Все продукты
30.09.2023 Как работает эхолот и можно ли его использовать на рыбалке

Чтобы увеличить шансы на удачный улов, современные рыболовы обращаются к различным технологическим помощникам, одним из которых является эхолот. Разберемся, как работает этот прибор и действительно ли он эффективен при ловле рыбы. Эхолот – это устройство, которое использует звуковые волны для измерения глубины воды и обна
15.02.2017 Garmin начала российские продажи новых морских приборов

ота FF 350 Plus, а также комбинированных устройств FF 650 GPS и GPSMAP 585 Plus.Новый рыбопоисковый эхолот FF 350 Plus предлагает ночные цветовые режимы экрана для читаемости при низкой освещён

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1390 9
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 117 9
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 164 6
Практик-НЦ 4 4
Garmin - Гармин 226 3
HTC Corporation 1506 2
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 2
Furuno Electric - Фуруно Еврус 16 2
Samsung Electronics 10742 1
SAP SE 5471 1
Восход ФГБУ НИИ 690 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14724 1
LG Electronics 3687 1
Accenture plc 698 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 1
Intel Corporation 12598 1
HP Inc. 5781 1
Hitachi - Хитачи 1482 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 1
McKinsey & Company Int 282 1
Yahoo! 3711 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 352 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
AOL Inc - America Online 1878 1
Fly 211 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 431 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 224 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
МакЦентр - MacCentre 166 1
ИИ-Технологии 248 1
Rover - RoverComputers 418 1
Probotics 1 1
Сенсорные Системы 75 1
BAE Systems 172 1
MiTAC 81 1
iRobot - 59 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 24 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 375 1
Evocargo - Эвокарго 37 2
Волгоградский судостроительный завод 6 2
Канал имени Москвы ФГБУ 8 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1101 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 571 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1822 1
Hyundai Motor Company 423 1
Русагро Группа Компаний 342 1
Северсталь ПАО - Severstal 570 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 455 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 286 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 521 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 115 1
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 20 1
Lifan 6 1
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
Dyson 135 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 35 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 79 1
Palmali Shipping 6 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Норникель - Норильскникельремонт 4 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 47 1
ОСК - Красное Сормово 11 1
Черемушки 60 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 18 1
Trionix Lab - Подводные дроны 1 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 92 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5287 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13088 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3541 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3290 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 31 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 91 1
Обь-Иртышводпуть ФБУ - Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей 3 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 626 1
РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74204 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3392 11
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1472 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57877 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6970 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10283 9
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2979 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12761 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10075 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14412 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3947 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25800 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19022 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16711 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23424 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3540 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13149 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12935 6
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 419 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4722 6
Оцифровка - Digitization 4953 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15042 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2098 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6265 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15008 5
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2355 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6189 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8240 4
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1551 4
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1413 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3789 4
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1986 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9425 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10385 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3116 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5691 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2907 8
Практик-НЦ - Мой Практик 4 4
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 4
Google Android 14855 2
Apple iOS 8341 2
Linux OS 11067 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2113 2
E-Ten glofiish - джойстик 92 2
Garmin GPSMAP 13 2
Ситроникс КТ - Шкипер ЭКС - Шкипер электронная картографическая система 9 2
Google YouTube - Видеохостинг 2923 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7424 1
Apple iPad 3947 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 1
Apple macOS 2292 1
Microsoft Windows 16467 1
Apple - App Store 3023 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 503 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2463 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 267 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 705 1
Apple Локатор 84 1
Intel RealSense 31 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 97 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 38 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Garmin HD-IDTM - сонар 1 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 313 1
Probotics Cye 1 1
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 1
Навмарин - NavCom Voyager 1 1
iRobot - Roomba Discovery - Roomba Red - робот-пылесос 15 1
Samsung CSR plc - SiRF Atlas 18 1
Nokia Nseries 538 1
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 1
GPS WAAS - Wide Area Augmentation System - система распространения поправок к данным 7 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Родионов Андрей 35 3
Маренич Игорь 10 3
Пономарёв Владимир 18 2
Peremans Herbert - Переманс Герберт 2 2
Меркулов Михаил 3 2
Путин Владимир 3397 1
Тарасенко Андрей 14 1
Анисимов Константин 42 1
Куликов Дмитрий 12 1
Торгашин Евгений 31 1
Петров Иван 14 1
Новоженов Денис 4 1
Мигалин Алексей 4 1
Ксенин Алекс 311 1
Губернаторов Сергей 1 1
Криницкий Игорь 26 1
Томазов Евгений 3 1
Никасов Дмитрий 2 1
Олейник Игорь 2 1
Сушков Александр 1 1
Давыдов Владислав 8 1
Теперик Константин 1 1
Диконенко Виктор 1 1
Fenton Brock - Фентон Брок 1 1
Шишенин Евгений 26 1
McCain John - МакКейн Джон 28 1
Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 1
Жуков Василий 22 1
Даниленко Михаил 3 1
Kilic Onur - Кылыч Онур 1 1
Василий Мельник 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159045 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 13
Земля - планета Солнечной системы 10707 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18868 5
Германия - Федеративная Республика 12977 5
Иран - Исламская Республика Иран 1127 4
Мировой океан - World Ocean 523 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4126 3
Европа 24708 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 3
Италия - Итальянская Республика 4441 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5361 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18432 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 2
Швеция - Королевство 3721 2
Индия - Bharat 5740 2
Америка - Американский регион 2192 2
Канада 5002 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1228 2
Турция - Турецкая республика 2511 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1261 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 2
Индийский океан - Персидский залив 222 2
Бельгия - Антверпен 29 2
Канада - Онтарио 85 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 387 2
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 35 2
Индийский океан - Ормузский пролив 21 2
Азия Южная - Индостан - Индийский субконтинент 23 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2454 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Польша - Республика 2007 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3226 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3608 1
Африка - Африканский регион 3584 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1845 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1794 1
Франция - Французская Республика 8016 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20504 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8927 12
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 264 9
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 978 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55270 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32109 6
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 356 6
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 541 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8219 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4408 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10555 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6411 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26145 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11474 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1659 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5758 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5300 3
Зоология - наука о животных 2798 3
Здравоохранение - Отоларингология 183 3
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 3
Ботаника - Растения - Plantae 1120 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 683 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3054 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5449 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 657 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5938 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1356 2
POI - points of interest 171 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3283 2
Физика - Physics - область естествознания 2846 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5345 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7031 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6443 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2028 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1298 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 2
Литий - Lithium - химический элемент 612 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3726 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Space Daily 528 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 1
Чудо техники 60 1
Известия ИД 724 1
Nature 822 1
Деловой Петербург 34 1
South China Morning Post 82 1
SCMP - South China Morning Post 33 1
India Today 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8436 2
BCG - Boston Consulting Group 112 1
Mobile Research Group 85 1
University of Western Ontario - Университет Западной Онтарио 21 2
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1121 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 639 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 44 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 40 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
University of Bristol - Бристольский университет 85 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 250 1
Дальрыбвтуз - Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 4 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 183 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
МТС - Телеком Идея 52 1
День молодёжи - 27 июня 1014 1
