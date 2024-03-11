Новая модель эхолота «Практик 8 PRO Wi-Fi» выходит на российский рынок

Российский разработчик и производитель эхолотов «Практик-НЦ» представил новый универсальный эхолот «Практик 8 PRO Wi-Fi» — портативное оборудование для всесезонной рыбалки. Все продукты обновленной линейки компании теперь могут быть объединены в единую экосистему, все элементы которой полностью совместимы на всех уровнях. Центральное место в экосистеме занимает мобильное приложение «Мой Практик», именно через него могут взаимодействовать остальные ее элементы. Для пользователя это означает простой принцип: если вы привыкли и научились пользоваться каким-то одним прибором «Практик», то для вас не составит труда разобраться с любым продуктом из линейки, также максимально совместимы будут и все аксессуары. Об этом CNews сообщили представители «Практик-НЦ».

«Практик 8 PRO Wi-Fi» — на сегодняшний день самый совершенный прибор в линейке компании. Эхолот снабжен большей емкостью аккумулятора (4250 мАч) и способен работать от одной зарядки до 30 часов. Аналогично другим приборам из линейки он имеет два луча диапазоном сканирования от 0,5 до 70 метров и высококонтрастный цветной дисплей с высоким разрешением на базе IPS-матрицы. Пользовательские настройки и преднастроенные профили позволяют легко выбрать подходящий режим работы в любых условиях. Функция ZOOM крайне важна при работе с эхолотом, поэтому ей уделено особое внимание в новой модели — для детального просмотра объектов есть регулировка по размеру и глубине. Как и все «Практики», новая модель создана для работы в суровых условиях зимней русской рыбалки: в ней предусмотрены морозоустойчивый кабель, датчик и экран, которые не боятся низких температур и работают без перебоев даже в мороз. При всех высоких технических характеристиках «Практик 8 PRO Wi-Fi» остается портативным эхолотом весом всего 375 г.

Основная особенность нового прибора – это совместная работа с мобильным приложением «Мой практик» в рамках единой экосистемы. Для пользователя это огромные возможности по накоплению знаний о водоеме и их дальнейшему использованию. «Практик 8 PRO Wi-Fi» в автоматическом режиме позволяет строить карты глубины, фиксировать уловистые места, автоматически запоминая глубину, эхолотную картинку для дальнейшего анализа, возможно сохранять фото трофеев и обмениваться всеми этими наработками с товарищами. Летом, при работе с лодки, новинку смело можно использовать в качестве основного рыбопоискового прибора, выводить картинку с приложения на планшет с большой диагональю. Зимой прибор не имеет равных в своей портативности и автономности, при этом в режиме зимней навигации позволяет использовать как летние, так и зимние карты глубин, дополнять их, осуществлять навигацию по интересным рыболовным местам – больше не нужно носить с собой отдельный навигатор.

Новый эхолот поддерживает различные датчики — как стандартный датчик эхолота «Практик 8» для зимней рыбалки, так и структурный датчик «Эховизор» для летней рыбалки с лодки, нижнего и бокового сканирования и получения детализированного отображения рыбы и объектов. Выбор датчика осуществляется очень просто: при установке другого датчика эхолот можно перенастроить одним движением, а все ранее установленные параметры сохранятся до его следующего использования эхолота с предыдущим датчиком. Также в модель «Практик 8 PRO Wi-Fi» заложены преднастроенные режимы для новичков-любителей и отдельный режим расширенных настроек для опытных пользователей, желающих вручную подобрать «тонкие» настройки эхолота под свои условия рыбалки.

«При создании новых моделей мы всегда учитываем и наш опыт разработки предыдущих моделей, и пожелания российских рыбаков, и их отзывы об эксплуатации «Практиков», — отметили представители «Практик-НЦ». — Люди уже привыкли пользоваться мобильными приложениями во всех сферах жизни, и мы решили, что рыбалка не должна быть исключением. Каждый новый продукт «Практик-НЦ» теперь подключается к единой платформе для эхолотов и датчиков — приложению «Мой Практик», в которой удобно настроить свой профиль. Эхолотом можно буквально управлять со смартфона: одновременно следить за данными эхолота и поведением рыбы, регулировать отображение сетки глубин, карт, подключать других пользователей, запоминать свои «рыбные места». При этом мы полностью сохранили возможности автономного использования прибора. Мы уверены, что любители рыбалки оценят технологические новшества — наши тесты показали, что рыбалка становится еще интереснее и удобнее с использованием приложения».

«Практик 8 PRO Wi-Fi» уже появился в продаже.