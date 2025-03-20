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РКО Российское Классификационное Общество РРР Российский Речной Регистр

РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр

Федеральное автономное учреждение «Российское Классификационное Общество» (РКО), ранее имевшее наименование «Российский Речной Регистр», в соответствии с Уставом, утверждённым распоряжением Минтранса России от 05.05.2022 № ВС-117-р, является организацией, осуществляющей классификацию и освидетельствование судов, используемых в целях торгового мореплавания, судов внутреннего, смешанного (река - море) плавания в соответствии с федеральными законами от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» (далее – КТМ) и от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» (далее – КВВТ) и постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 121 «Об определении организаций, осуществляющих классификацию и освидетельствование судов, подлежащих государственной регистрации, судов, зарегистрированных в Государственном судовом реестре, в бербоут-чартерном реестре, в Российском международном реестре судов или в Российском открытом реестре судов» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2021 г. № 1821 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 121). С 1913 года, являясь преемником классификационного общества «Русский Регистр», РКО на территории России и за ее пределами оказывает услуги по классификации и освидетельствованию судов.

«Российский Речной Регистр» — федеральное автономное учреждение, которое занимается классификацией судов и плавучих объектов, выполняет их освидетельствование. На учете организации находится больше 23 тыс. судов и объектов в 2024 году. Учреждение имеет сложную организационную структуру, в состав которой входит Главное управление и 14 филиалов, которые расположены на внутренних водных бассейнах РФ. Ведется активное взаимодействие с другими организациями, частными лицами, владеющими судами и объектами, учетом которых занимается «Российский Речной Регистр».


20.03.2025 НПП «НавМарин» заключило соглашение о сотрудничестве с «Независимым центром перспективных разработок» 1
29.11.2024 «Систэм Электрик» нарастила количество локализованных продуктов по итогам 2024 года 1
25.11.2024 Разработанная Sitronics KT система управления техническими средствами судов получила одобрение РКО 1
18.09.2024 В России запущен в серию тяжелый морской беспилотник «Визир» 1
16.08.2024 Переход с системы электронного архива на систему электронного документооборота в компании «Российский Речной Регистр» 1
08.05.2024 Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега» 1
23.03.2015 Камский филиал Российского Речного Регистра внедрил электронный архив «Этлас» 4
01.03.2004 Форум "Связь на море и реке - 2004" начинает работу 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

РКО и организации, системы, технологии, персоны:

Этлас Софт - Atlas Soft 125 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 2
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 96 1
ИИ-Технологии 120 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 131 1
Компас 20 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1018 1
ОСК - НИПТБ Онега 6 1
КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 4 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 131 1
РЖД - Российские железные дороги 1922 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 593 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Россудостроение - Российское агентство по судостроению 1 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 28 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11819 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 85 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3304 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3161 1
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АПСРТ - Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта 1 1
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Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1457 1
Joystick - Джойстик 1133 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 404 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11185 1
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