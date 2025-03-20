РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр

Федеральное автономное учреждение «Российское Классификационное Общество» (РКО), ранее имевшее наименование «Российский Речной Регистр», в соответствии с Уставом, утверждённым распоряжением Минтранса России от 05.05.2022 № ВС-117-р, является организацией, осуществляющей классификацию и освидетельствование судов, используемых в целях торгового мореплавания, судов внутреннего, смешанного (река - море) плавания в соответствии с федеральными законами от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» (далее – КТМ) и от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» (далее – КВВТ) и постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 121 «Об определении организаций, осуществляющих классификацию и освидетельствование судов, подлежащих государственной регистрации, судов, зарегистрированных в Государственном судовом реестре, в бербоут-чартерном реестре, в Российском международном реестре судов или в Российском открытом реестре судов» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2021 г. № 1821 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 121). С 1913 года, являясь преемником классификационного общества «Русский Регистр», РКО на территории России и за ее пределами оказывает услуги по классификации и освидетельствованию судов.

«Российский Речной Регистр» — федеральное автономное учреждение, которое занимается классификацией судов и плавучих объектов, выполняет их освидетельствование. На учете организации находится больше 23 тыс. судов и объектов в 2024 году. Учреждение имеет сложную организационную структуру, в состав которой входит Главное управление и 14 филиалов, которые расположены на внутренних водных бассейнах РФ. Ведется активное взаимодействие с другими организациями, частными лицами, владеющими судами и объектами, учетом которых занимается «Российский Речной Регистр».