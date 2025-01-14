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Россия СЗФО Архангельская область Онежский район Онега

Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега


14.01.2025 Sitronics KT завершила первый этап оцифровки Онежского озера 1
07.11.2024 «Гравитон» предлагает доступные реестровые серверы на базе Intel Xeon 3-го поколения 1
12.09.2024 МТС разогнала интернет между Ладогой и Онегой 1
08.05.2024 Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега» 1
28.09.2023 НИПТБ «Онега» переходит к цифровой поддержке жизненного цикла изделий в PLM-комплексе «Аскон» 1
17.02.2023 «Мегафон»: скорость мобильного интернета в Онежском районе Архангельской области выросла на 20% 1
30.11.2022 «Мегафон» расширил сеть LTE на побережье второго по величине озера в Европе 1
25.02.2016 «Ростелеком» приступил к строительству высокоскоростной сети связи в городе Онега Архангельской области 1
18.11.2011 МТС обеспечила связью 3G отдаленные районы Архангельской области 2
22.09.2009 Администрация Онежского муниципального района внедрила «Евфрат-Документооборот» 5
05.06.2008 Tele2 увеличила покрытие сети в Архангельской области в 3 раза 1
12.11.2007 Администрация губернатора Петербурга нуждается в услугах сотовой связи 1
12.09.2007 Онежские потребители чаще всего недовольны средствами мобильной связи 1
14.05.2007 Tele2 "мобилизуется" в Архангельске 1
15.02.2007 «Билайн» планирует охватить всю Архангельскую область 1
09.01.2007 ФНС по Архангельской области и Ненецкому АО понадобились каналы связи IP-сети 1
09.03.2006 "МегаФон Северо-Запад": 500 тысяч абонентов в Архангельской области 2

Публикаций - 29, упоминаний - 35

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 4
МегаФон 8804 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 2
Samsung Electronics 10254 1
Ростелеком 9700 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Ivanti - ранее LANDesk 87 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 106 1
Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс 17 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Т2 - Т2 Мобайл - Vostok Mobile North-West B.V. - Архангельские мобильные сети - Новгородские Телекоммуникации 18 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Intel Corporation 12197 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
ОСК - НИПТБ Онега 6 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 4
Газпром ПАО 1342 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Ford 411 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 19 1
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 1
Сафмар - Орскнефтеоргсинтез - Орский НПЗ 6 1
Норникель - Институт Гипроникель 8 1
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 1
Газпром добыча Ноябрьск - Ноябрьскгаздобыча 7 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром 10 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
МАПП ПИ - Мордовагропромпроект Проектный институт 1 1
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 1
Искра НПО 6 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 5
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 5
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1236 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
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Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 4
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 55 4
РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 3
Аскон - Лоцман:PLM 83 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 2
PTC MathCAD 24 2
PTC Windchill - PTC FlexPLM 48 2
PTC Arbortext 11 2
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 2
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 76 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 292 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
МТС 3G-сеть 116 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
Autodesk AutoCAD DXF 37 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Богданов Максим 33 2
Перминов Анатолий 130 2
Прищемихин Андрей 12 2
Данеев Владимир 2 2
Бармин Игорь 2 2
Соловенчук Александр 105 1
Голиков Александр 16 1
Иоффе Михаил 2 1
Пахомов Александр 60 1
Михайлов Алексей 71 1
Фарукшин Тимур 26 1
Оснач Дмитрий 14 1
Бедрин Григорий 17 1
Елистратов Дмитрий 3 1
Автомонов Дмитрий 1 1
Назарова Елена 2 1
Куликов Роман 30 1
Куликов Константин 2 1
Калягина Ольга 4 1
Фильченков Александр 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 18
Европа 21767 9
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 9
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 5
Россия - СФО - Новосибирск 4290 4
Луна - спутник Земли 1475 4
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 129 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Каргопольский район - Каргополь 9 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Коношский район - Коноша 11 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новодвинск 32 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 24 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вычегодский район - Котлас 27 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Няндомский район - Няндома 10 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Япония 13282 2
Армения - Республика 2280 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Бельгия - Королевство 1040 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
Солнечная система - Solar system 2522 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 177 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 2
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск 43 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Мезенский район - Мезень 8 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Плесецкий район - Плесецк 8 2
Северный Ледовитый океан - Белое море - Соловецкие острова - Соловки 16 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Атлантический океан - Балтийское море - Верхнесвирское водохранилище - Онежское озеро 7 1
Казахстан - Республика 5525 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
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Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 252 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
Euronews - телеканал 46 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 10 1
КГИУ - Карагандинский государственный индустриальный университет - Карагандинский металлургический институт 1 1
PTC Innovation Forum 11 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Белые ночи САПР 21 1
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