Россия СЗФО Архангельская область Онежский район Онега
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Богданов Максим 33 2
|Перминов Анатолий 130 2
|Прищемихин Андрей 12 2
|Данеев Владимир 2 2
|Бармин Игорь 2 2
|Соловенчук Александр 105 1
|Голиков Александр 16 1
|Иоффе Михаил 2 1
|Пахомов Александр 60 1
|Михайлов Алексей 71 1
|Фарукшин Тимур 26 1
|Оснач Дмитрий 14 1
|Бедрин Григорий 17 1
|Елистратов Дмитрий 3 1
|Автомонов Дмитрий 1 1
|Назарова Елена 2 1
|Куликов Роман 30 1
|Куликов Константин 2 1
|Калягина Ольга 4 1
|Фильченков Александр 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
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