«Гравитон» представила программное обеспечение для мониторинга и управления оборудованием

Российский производитель вычислительной техники компания «Гравитон» представила программное обеспечение для системного администрирования серверных решений, систем хранения данных, клиентских устройств и печатной техники «Гравитон». Сертификация в Минцифры России запланирована на III квартал 2025 г.

«Гравитон» разработала софт для управления и контроля оборудования. Единый инструмент системного администрирования позволяет удаленно взаимодействовать с техникой и отслеживать ее состояние в реальном времени. Сейчас ПО совместимо только с продукцией «Гравитон» и доступно бесплатно. В дальнейшем планируется расширение списка поддерживаемого оборудования, введение платного функционала и предоставление расширенного пакета технической поддержки на платной основе.

Управление происходит через веб-интерфейс, доступен в десктопном и мобильном варианте. Инструмент поддерживает два типа взаимодействия с техникой — с установкой агента и без него, что позволяет упростить администрирование и снизить нагрузку на устройства. Устройства можно объединять в группы для более тонкой настройки системы.

Список поддерживаемого оборудования включает серверы на базе материнских плат «Арктика», «Тундра», «Тайга», «Онега», «Валдай», «Урал», а также СХД под управлением ПО Raidix.

Поддерживаемые клиентские устройства: принтеры ГП2201, МФУ ГМ2501, ПК на базе материнских плат «Яна» и «Инга».

Среди возможностей мониторинга — сбор показаний сенсоров и отображение здоровья оборудования с динамической визуализацией в режиме реального времени. ПО поддерживает синхронизацию и отправку уведомлений в веб-интерфейс, Telegram и на электронную почту. Удаленный контроль на аппаратном уровне, включая управление питанием, изменение настроек и обновление прошивок BIOS и BMC, также входят в основной функционал инструмента.

Инструмент работает в среде Linux и изначально проектировался с фокусом на работу в российских операционных системах. Присутствует поддержка протоколов Redfish, SNMP, IPMI, ICMP, SSH, WebSocket и баз данных PostgreSQL и Prometheus. Отслеживание происходит на аппаратном уровне — в случае замены комплектующих или конфигурации изменения будут оперативно внесены в систему мониторинга.

«Софт для мониторинга, который идет в комплекте с основным аппаратным продуктом, — стандарт на рынке. Мы рады предоставить своим заказчикам полное и реестровое решение. Уверены, что с ним развертывание и поддержка единой системы администрирования серверных и клиентских решений станет проще», — сказал Иван Рыбин, руководитель управления развития программных продуктов «Гравитона».

Сертификация и внесение в реестр Минцифры России запланировано на III квартал 2025 г.

