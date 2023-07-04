Разделы

IP-сеть ICMP Internet Control Message Protocol Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP


04.07.2023 PT NAD 11.1 с помощью поведенческого анализа выявляет еще шесть вредоносных активностей

В PT NAD 11.1 появились статистические и поведенческие модули для обнаружения ранее неизвестных ICMP-туннелей , аномалий в SMB -трафике, признаков работы хакерских инструментов Cobalt Strik
30.03.2023 Система обнаружения вторжений UserGate детектирует уязвимость в реализации ICMP для ОС Windows

позволяющую детектировать эксплуатацию уязвимости в реализации Internet Control Message Protocol (ICMP) от Microsoft в ОС Windows. В подверженных версиях Windows драйвер tcpip.sys имеет уязви
09.08.2006 Internet Explorer поставили на службу хакерам

уязвимыми для брандмауэров – по электронной почте или пакетами HTTP - а через «невинный» протокол ICMP (Internet Control Message Protocol), который используется в технологии ping – проверке р
13.04.2005 В продуктах Cisco найдена "дыра"

аленному пользователю закрыть все текущие TCP-соединения. Уязвимость обнаружена в области обработки ICMP-сообщений с включенным Path MTU Discovery. Удаленный пользователь может послать специаль
13.04.2005 В продуктах Microsoft "залатано" множество критических уязвимостей

обнаружена в Path MTU Discovery; удаленный пользователь может с помощью специально сформированного ICMP-пакета значительно повысить количество сетевого трафика и вызвать отказ в обслуживании с
12.08.1999 Обнаружена дырка в сетевом протоколе ICMP, затрагивающая все основные операционные системы

Специалисты LOpht Heavy Industries (международная группа хакеров) указывают на "дыру" в сетевом протоколе ICMP, который может привести к несанкционированному доступу к вашим данным, транслируемым в Интернет. Ошибка затрагивает операционные системы Windows 95, 98 и 2000, так же, как и системы SunOS


IP-сеть и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25312 8
Dr.Web - Доктор Веб 1276 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5308 5
Cisco Systems 5231 5
ZyXEL Communications 302 4
ProLAN - ПроЛАН 14 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1611 3
Amazon Inc - Amazon.com 3154 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1167 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1535 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 513 3
Telegram Group 2622 3
Selectel - Селектел 451 3
D-Link - Д-Линк Трейд 384 3
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 51 2
NetScout Systems - Network General 15 2
Intech 23 2
Ростелеком 10388 2
Dell EMC 5102 2
Intel Corporation 12570 2
IBM - International Business Machines Corp 9563 2
Oracle Corporation 6895 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2560 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 884 2
TP-Link - ТП-Линк 218 2
Fortinet 408 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 2
TrueConf - ТруКонф 429 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 403 2
Ingenico Group - Инженико 46 1
Perimetrix - Периметрикс 274 1
Inform GmbH 54 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 78 1
Google LLC 12319 1
Radware 60 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 16 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Viptela 6 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 96 1
Versa Networks 19 1
Лента - Сеть розничной торговли 2285 2
Royal Dutch Shell - Шелл 224 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1674 2
Родник 87 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1518 1
РЖД - Российские железные дороги 2016 1
Visa International 1976 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 280 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Airbnb 99 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5013 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12992 2
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3406 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 530 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1175 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3271 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31930 43
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3565 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 33
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 968 32
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4366 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 20
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2308 19
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 18
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 234 18
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 584 16
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5404 16
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 13
Кибербезопасность - DoS UDP flood - UDP-флуд - сетевая атака типа «отказ в обслуживании» DDoS, использующая бессеансовый режим протокола UDP 52 13
Кибербезопасность - DoS SYN Flood - разновидность сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 53 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17154 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 12
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1351 11
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 279 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6639 10
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 467 10
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3317 10
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 9
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3279 9
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 894 9
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 225 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 8
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 988 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 7
ping - скорость отклика сети 149 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13038 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3800 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12402 6
Microsoft Windows 16409 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 11
Linux OS 10991 10
Microsoft Windows 2000 8679 6
Microsoft Windows XP 2423 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 826 4
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 72 4
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 4
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 54 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 337 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1121 3
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 95 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 51 2
Microsoft Windows 11 732 2
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 32 2
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 37 2
Microsoft Windows XP Professional 235 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Space 18 2
Кибербезопасность - DoS DNS Amplification - тип DDoS-атаки, используя открытые DNS-серверы для увеличения объёма трафика, направленного на жертву 16 2
Google Android 14780 2
Apple iOS 8305 2
Microsoft Windows 10 1898 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3058 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 349 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1354 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 947 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2022 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 310 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 95 2
Microsoft Windows Server 2008 481 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 2
Qtech QSW - серия коммутаторов 12 1
Microsoft Windows Server 2012 202 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Избаенков Артем 19 2
Ульянов Владимир 162 1
Тугов Александр 16 1
Саакашвили Михаил 18 1
Камлюк Виталий 30 1
Комаров Сергей 16 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Исламов Альберт 13 1
Суханов Денис 1 1
Сергеев Юрий 17 1
Гостев Александр 83 1
Эмм Максим 16 1
Бучин Сергей 7 1
Делягин Михаил 10 1
Каратов Марат 3 1
Кушнарев Кирилл 4 1
Warg Gottfrid Svartholm - Варг Готфрид Свартхольм 24 1
Пучков Николай 5 1
Сорокина Елена 6 1
Мисоченко Данил 2 1
Фишман Евгений 5 1
Красильников Роман 5 1
Gont Fernando - Гонт Фернандо 1 1
Леднев Алексей 3 1
Осташкин Роман 1 1
Маннанов Альберт 11 1
Хлебунов Михаил 37 1
Землянухин Ярослав 3 1
Гурошев Иван 1 1
Рыбин Иван 1 1
Мельникова Анастасия 433 1
Зайцев Михаил 316 1
Гинятуллин Роман 61 1
Алексеев Олег 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 158020 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46019 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18333 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53546 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3202 3
Канада 4992 3
Южная Корея - Республика 6873 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18756 2
Германия - Федеративная Республика 12953 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1454 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 2
США - Калифорния 4778 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 2
Румыния 743 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3241 2
КНДР - Пхеньян 76 1
Европа 24671 1
Земля - планета Солнечной системы 10686 1
Азия - Азиатский регион 5757 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3056 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Швеция - Королевство 3718 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 754 1
Сингапур - Республика 1911 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3600 1
Израиль 2785 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Африка - Африканский регион 3576 1
Ближний Восток 3046 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1785 1
Франция - Французская Республика 7991 1
Россия - СФО - Новосибирск 4690 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3409 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1719 1
Бразилия - Федеративная Республика 2456 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1124 1
Китай - Тайвань 4142 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14528 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10404 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3201 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1775 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 16 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 310 1
Whitebox 6 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 1
Металлы - Медь - Copper 828 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 2
Hacker News 78 1
Vnunet 224 1
Silicon.com 364 1
The Observer 40 1
Wikipedia - Википедия 597 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1157 1
Reddit 363 1
ZDnet 662 1
РИА Новости 999 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 124 1
Liliputing 72 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 3
Juniper Research 551 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3616 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
Defcon 45 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415780, в очереди разбора - 727503.
Создано именных указателей - 189813.
