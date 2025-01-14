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Индексная книга (каталог) CNews*
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Prometheus Monitoring system & time series database

Prometheus - Monitoring system & time series database


14.01.2025 Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга 1
17.12.2024 Внедрение Kubernetes — очевидные проблемы и пути решения 1
17.12.2024 Спрос на ИТ-мониторинг в России растет на фоне импортозамещения и усиления киберрисков 1
03.09.2024 BPMSoft версии 1.5: дизайн интерфейсов на Angular, интеграция с «Яндекс.Картами», безопасность пользовательских данных 1
26.06.2024 Облачный провайдер ActiveCloud (ГК Softline) и ИТ-интегратор Hilbert Team перевели инфраструктуру интернет-магазинов компании «Firmova» в облако 1
17.05.2024 Крупнейший в России производитель сигарет отказался от софта Oracle в пользу российской CRM 1
23.04.2024 «Инфосистемы Джет» открывает центр компетенций Zabbix 1
10.04.2024 Чем отличаются платформы Kubernetes друг от друга: важные критерии 1
04.03.2024 Deckhouse Kubernetes Platform совместима с Yandex Cloud 1
20.02.2024 Intel безнадежно отстала. AMD начинает производство суперсовременных Ryzen на техпроцессе 3 нм с новейшей архитектурой 1
12.12.2023 Факторы, которые определяют положение дел на рынке Kubernetes сегодня 1
07.11.2023 Время гиперконвергентных решений: как уйти от классической архитектуры 1
10.10.2023 Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений 1
03.10.2023 Вышли обновления российского веб-сервера Angie PRO 1
19.09.2023 Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1
02.06.2023 Представлена микросервисная платформа ВТБ для обработки финансовых транзакций 1
10.05.2023 «Сбертех» представил веб- и прокси-сервер Platform V SynGX 1
08.02.2023 Свершилась революция в интернет-поиске. Microsoft запустила поисковик на основе нейросети, более умной, чем скандальный ChatGPT 1
31.01.2023 4 сложности переходного периода у стартапа и способы их преодоления 1
06.12.2022 Базы данных в облаке: почему бизнес все чаще выбирает DBaaS 1
17.05.2022 MES по-русски: чем заменить зарубежные системы управления производственными процессами 1
21.01.2022 AIOps-стартап Monq Lab привлек $1,5 млн инвестиций от сооснователя Veeam 1
12.01.2022 До 400 тыс. руб. в месяц готовы платить Middle DevOps Engineer на удаленке 1
08.10.2021 Как APM-решения помогают малому и среднему бизнесу улучшить работу сайта 1
02.09.2021 Новая версия Avanpost FAM обеспечивает многофакторную аутентификацию в ОС Linux и Windows 1
13.07.2021 «Инфосистемы джет» начинает внедрение российской платформы AIOps 1
08.06.2021 «Инфосистемы джет» внедрила технологии контейнеризации для поддержки онлайн-банкинга Сбербанка в Казахстане 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
27.01.2021 Longhorn становится первым решением по организации хранилищ для периферийных сред Kubernetes 1
23.07.2020 Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда 1
16.07.2020 Solar appScreener «научился» тестировать приложения на уязвимости согласно требованиям ЦБ 1
06.07.2020 Банк «Санкт-Петербург» запускает новые цифровые сервисы с помощью Neoflex MSA Platform 1
04.06.2020 «Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps 1
20.12.2019 Облака в облаках: ИТ-инфраструктура платформы Учи.ру 1
10.12.2019 «Инфосистемы джет» запустили новое направление мониторинга инфраструктуры, сетей и приложений 1
18.11.2019 Red Hat представила Kubernetes-ориентированный Java-стек Quarkus 1.0 1
19.11.2018 «Техносерв Cloud» сформировал новое подразделение, чтобы создать облачную платформу для разработчиков 1
17.11.2017 Red Hat представила новую версию OpenShift Container Platform 1
14.09.2017 Oracle присоединяется к Cloud Native Computing Foundation 1

Публикаций - 52, упоминаний - 52

Prometheus и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 5
Zabbix SIA - Заббикс 89 5
Microsoft Corporation 24625 5
Red Hat 1305 4
Nginx - Энджайникс 164 4
Yandex - Яндекс 7339 3
Google LLC 11775 3
Ростелеком 9700 3
Oracle Corporation 6688 3
1С-Битрикс - Bitrix 579 3
Broadcom - VMware 2359 3
Прометей - Prometey 46 3
ONYX International 143 3
GitHub 814 2
Selectel - Селектел 385 2
Cisco - AppDynamics 38 2
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 2
Ростелеком - РТЛабс 178 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 2
Micromax Systems - Микромакс системс 76 2
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 14 2
Dynatrace 56 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
МакЦентр - MacCentre 157 2
8213 2
MicroMax Computer Intelligence 25 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 2
Flant - Флант 95 2
HashiCorp 9 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Dropbox 498 1
Riverbed Technology 112 1
SolarWinds 49 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 13 1
АФК Система ПАО 1797 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 2
ВТБ - Почта Банк 466 2
Superjob - Суперджоб 502 2
Сбер - СберАвто 30 2
Prometheus Capital Partners 5 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 52 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
UMA - United Music Agency 40 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Lockheed Martin 756 1
АФК Система - Система Масс-медиа 84 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 12 1
Почта России ПАО 2112 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
Суши WOK - Суши-Вок 2 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 42 1
JTI - Донской табак 8 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 23
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 21
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NBC News 182 1
TechSpot 113 1
FT - Financial Times 1219 1
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РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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