Prometheus Monitoring system & time series database
Prometheus и организации, системы, технологии, персоны:
|Ганюшкин Николай 7 3
|Краснов Александр 74 2
|Акопян Алексей 10 2
|Шилов Сергей 91 2
|Потапов Дмитрий 15 2
|Васадзе Леван 11 2
|Блинов Михаил 73 1
|Чернов Даниил 79 1
|Рыбаков Александр 29 1
|Навальный Алексей 61 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Склабовский Сергей 4 1
|Винтер Александра 1 1
|Кашанов Дмитрий 1 1
|Воеводин Андрей 2 1
|Кульчицкий Тимур 10 1
|Тимашев Ратмир 69 1
|Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 1
|Грудинин Дмитрий 19 1
|Степанов Андрей 30 1
|Андронов Андрей 10 1
|Таскаранов Нурсултан 4 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Crocker Jim - Крокер Джим 1 1
|Курчатов Игорь 7 1
|Пономарев-Степной Николай 3 1
|Стрелец Дмитрий 2 1
|Волщуков Юрий 2 1
|Цыганок Артём 3 1
|Ермилов Денис 10 1
|Легостаева Светлана 82 1
|Джабиев Георгий 45 1
|Минаева Евгения 3 1
|Орловский Алексей 2 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Еремин Максим 6 1
|Путилов Роман 1 1
|Ширинян Торгом 2 1
|Яровой Алексей 3 1
|Никитин Андрей 45 1
|Инфобизнес 23 1
|NBC News 182 1
|TechSpot 113 1
|FT - Financial Times 1219 1
|Forbes - Форбс 817 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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