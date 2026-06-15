OpenSpeedTest.ru запустил бесплатную альтернативу сложным системам мониторинга ИТ-инфраструктуры

Команда независимого российского сервиса проверки скорости интернета OpenSpeedTest.ru объявляет об обновлении. Разработчики представили собственный легковесный CLI-агент на языке Python, который позволяет ИТ-специалистам бесплатно и в реальном времени мониторить как состояние серверов (CPU, RAM, диск), так и качество сетевого соединения. Об этом CNews сообщили представители OpenSpeedTest.ru.

Традиционно для мониторинга серверов компании используют мощные, но ресурсоемкие решения (Zabbix, Prometheus, PRTG), требующие сложной настройки, развертывания баз данных и выделения отдельных серверов. Новый продукт от OpenSpeedTest создан для решения проблемы «зоопарка инструментов» при работе с небольшим и средним парком машин (VPS, прокси-серверы, удаленные офисные шлюзы).

«Мы часто получали отзывы от системных администраторов и DevOps-инженеров, которым не хватало простого инструмента "из коробки", способного одновременно следить за железом и измерять реальную пропускную способность интернет-канала до внешних узлов. Мы решили объединить эти функции в один легковесный скрипт и сделать красивый облачный дашборд, доступный каждому бесплатно», — сказали разработчики сервиса.

Ключевые возможности нового CLI-агента

Установка за две минуты. Агент представляет собой единый Python-скрипт. Достаточно выполнить три команды в консоли, и скрипт самостоятельно загрузит зависимости (requests, psutil) и создаст системную службу (systemd) для работы 24/7.

Двойной мониторинг. Сбор аппаратных метрик (загрузка процессора, использование оперативной памяти, заполненность диска) и периодическое тестирование скорости сети (Download, Upload, Ping, Jitter).

Единый дашборд. Современный веб-интерфейс в личном кабинете с интерактивными графиками, лентой инцидентов и историей всех проверок.

Умные триггеры и алерты. Пользователи могут настраивать логические правила (например, «если скорость упала ниже 50 Мбит/с» или «если диск заполнен на 95%»). Уведомления мгновенно приходят на E-mail, в Telegram, «ВКонтакте» или в корпоративные системы через Webhook.

Фокус на безопасности. Агент работает по Pull-модели (делает только исходящие запросы), не требует открытия портов извне и не нуждается в правах root для регулярного сбора данных.

Новый инструмент интеграции уже доступен всем зарегистрированным пользователям платформы абсолютно бесплатно.