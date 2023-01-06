Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 110726
ИКТ 8980
Организации 7027
Ведомства 1348
Ассоциации 722
Технологии 3052
Системы 19336
Персоны 43636
География 1744
Статьи 1312
Пресса 931
ИАА 593
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1760
Мероприятия 814

Proxy-server Прокси-сервер

Proxy-server - Прокси-сервер


06.01.2023 В WhatsApp появилось суперсредство для обхода блокировок 1
22.12.2022 «Инфотекс» выпустила новое поколение шлюзов безопасности ViPNet Coordinator HW 5 1
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? 1
24.10.2022 «T1 интеграция» усиливает ИБ-портфель продуктами от Zecurion 1
21.04.2022 Российские proxy занимают рынок 4
18.04.2022 «Эр-телеком» и «Смарт-софт» объявили о стратегическом партнерстве 1
09.03.2022 DDoS-атаки на российские компании: Резидент ОЭЗ «Иннополис» разработал рекомендации по предотвращению 1
25.02.2022 Поиск источника утечки по невидимой маркировке: разработка компании EveryTag 1
27.01.2022 «Смарт-софт» начал продажи облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS 1
15.11.2021 Эксперт EveryTag рассказал на CNews Forum 2021, как найти источник утечки конфиденциальных документов благодаря невидимой маркировке 1
12.11.2021 «Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate в инфраструктуре «Газпром ЦПС» 1
01.11.2021 Программы под Linux используют для незаконного входа в корпоративные сети 1
04.09.2021 Почему важно использовать VPN в отелях 1
30.06.2021 Как прекратить отслеживание ваших писем 1
15.05.2021 Прокси-сервер — что это такое и для чего он нужен 1
05.03.2021 Взломан российский киберкриминальный форум. Данные хакерской элиты утекли в Сеть 1
05.02.2021 Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности 1
29.10.2020 Apple ждет расправа в российском суде за продажу iPhone без зарядников 1
02.05.2020 10 программ для родительского контроля на ПК: выбор ZOOM 1
18.10.2018 «Лаборатория Касперского» выпустила новое приложение Kaspersky Web Traffic Security 1
07.12.2017 «Доктор Веб»: злоумышленники взламывают сайты с помощью «интернета вещей» 1
24.11.2017 «Доктор Веб» исследовал нового банковского троянца Trojan.Gozi 1
24.11.2017 Хакеры развернули автоматизированную охоту за криптовалютными кошельками 1
18.10.2017 «Корус Консалтинг» запустила чат-бот Telegram, интегрированный с BI 1
23.06.2017 «Доктор Веб»: под угрозой находятся персональные данные более 122 тысяч пользователей соцсетей 1
25.05.2017 «Доктор Веб» исследовал многокомпонентного троянца для Linux 1
20.04.2017 Какие технологии внедряет церковь: опыт Хабаровской епархии 1
11.04.2017 Solar Dozor 6.4 поможет подготовить «Сводную аналитику по персоне» 1
03.06.2016 Полиморфный банковский вирус Bolik — опасный наследник Zeus и Carberp 1
03.03.2016 Обнаружены новые рекламные трояны для OS X 1
12.02.2016 Новый троян подменяет содержимое сайтов российских банков 1
03.12.2015 «Доктор Веб» исследовал новый троян для Linux 1
25.09.2015 Троян-«параноик» создает прокси-сервер в ОС Linux 1
12.08.2015 Riverbed Technology представила SteelHead 9.1 для безопасной доставки приложений по гибридным WAN-сетям 1
23.07.2015 Обнаружен новый бэкдор для Linux 1
11.03.2015 HP выводит на рынок новую платформу «Интернета вещей» для коммунальных служб и телекоммуникаций 1
26.02.2015 Eset анонсировала новое поколение корпоративных продуктов 1
19.02.2015 Все новые компьютеры Lenovo оказались заражены 1
01.12.2014 «Ланит» разработал облачное решение на базе OpenStack и российских дистрибутивов Linux 1
16.10.2014 Выпущен UserGate Web Filter 4.0 с поддержкой функции блокировки социальных приложений 1

Публикаций - 184, упоминаний - 191

Proxy-server упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23512 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4161 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2660 5
Dr.Web - Доктор Веб 1211 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 366 3
Apple Inc 11202 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 549 2
VMware 2135 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9459 2
Открытые технологии 675 1
Polar - Полар 92 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 828 1
Cisco IronPort Systems 53 1
F-Secure 212 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1674 1
Thales Group 116 1
Oracle Corporation 6309 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 353 1
Meta Platforms - Facebook 4339 1
Softline Infosecurity - Инфосекьюрити 95 1
InfoWatch - Инфовотч 917 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 268 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 189 1
АФК Система ПАО 1704 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 7 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 150 1
Google LLC 10951 1
Код Безопасности 469 1
VK - Mail.ru Group 3203 1
Rambler Group - Рамблер ГК 855 1
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 1
IBM - International Business Machines Corp 9195 1
Softline - Софтлайн 2086 1
Red Hat 1231 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10087 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8055 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 1
Yandex - Яндекс 5687 1
Samsung Electronics 9737 1
VK Delivery club 227 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5827 1
Lockheed Martin 750 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 11 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2702 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17978 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9133 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2862 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1248 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4389 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1076 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 137 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 394 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - Федеральное агентство по науке и инновациям 66 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79264 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25692 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19876 18
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6929 17
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11214 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39035 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21971 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8731 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53354 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3490 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12609 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13590 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8249 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3115 8
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3486 7
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1669 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17338 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25995 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4071 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14854 6
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11653 5
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5262 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5468 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15090 5
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9061 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11522 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17235 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22265 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 2983 4
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2356 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7787 4
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3517 4
Консоль 2473 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6017 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9123 3
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3369 3
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2747 3
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5245 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8450 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10055 3
Microsoft Windows 14452 8
Linux OS 8259 4
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 443 4
Microsoft Windows 2000 12681 4
Google Android 12569 4
Apple iOS 6813 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 240 3
Microsoft Exchange Server 472 3
Oracle Java - язык программирования 2768 3
InfoTeCS - ViPNet Client 82 3
Apple iPhone 6 6176 2
Microsoft SQL Server 1475 2
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 135 2
Microsoft Windows NT 816 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6628 2
Microsoft BackOffice Server 30 2
Kaspersky Internet Security 418 2
Apple iPad 3740 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 276 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 247 1
Microsoft Edge - браузер 1934 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 67 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 388 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 50 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ 41 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 164 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения киберугроз 21 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl 106 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 232 1
Код Безопасности - Континент АПКШ 54 1
Microsoft Windows Server 2003 567 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3273 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1455 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 761 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa ABF - Rosa Automatic Build Farm 4 1
InfoTeCS - ViPNet Tunnel 2 1
InfoWatch CryptoStorage 14 1
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 1
Иванов Александр 91 1
Maslow Abraham - Маслоу Абрахам 3 1
Саранчин Владимир 1 1
Бобров Эдуард 1 1
Здобнов Игорь 4 1
Клебан Виталий 1 1
Хафизов Артем 5 1
Приходько Максим 2 1
Казина Евгения 1 1
Дрозд Алексей 9 1
Сергеев Григорий 15 1
Чапчаев Андрей 48 1
Хайретдинов Рустэм 65 1
Попов Андрей 91 1
Писарев Михаил 22 1
Царев Евгений 22 1
Краснов Виталий 8 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 1
Чернов Даниил 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 123031 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50194 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39386 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14997 2
Европа 21317 2
Армения - Республика 1415 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13165 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 610 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 237 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 420 1
Земля - планета Солнечной системы 9707 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1060 1
Норвегия - Королевство 1767 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12817 1
Франция - Французская Республика 7085 1
Украина 7273 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17146 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1569 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15092 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41724 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3050 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9927 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24013 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42029 3
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4492 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2136 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1037 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5128 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10311 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6073 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2987 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10701 2
Юриспруденция - Jurisprudence 6235 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1902 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3459 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости 770 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2598 1
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3580 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1922 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3907 1
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1444 1
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4560 1
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 28 1
Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 491 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 1987 1
Федеральное законодательство 1608 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1681 1
Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 453 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 619 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1604 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 820 1
Инвентаризация - Пересортица 405 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15079 1
Аренда 2130 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4248 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5236 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2467 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8295 1
Английский язык 6161 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 796 2
FT - Financial Times 1166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7464 2
IDC - International Data Corporation 4849 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 656 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 716 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева - Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1218250, в очереди разбора - 881589.
Создано именных указателей - 110726.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли

10 самых странных объектов во Вселенной
Показать еще