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Proxy-server Прокси-сервер

Proxy-server - Прокси-сервер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.05.2023 «Сбертех» представил веб- и прокси-сервер Platform V SynGX

«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», выпустила высокопроизводительный веб- и прокси-сервер Platform V SynGX. С помощью него можно обрабатывать запросы пользователей к веб-ресурсам — сайтам и приложениям в интернете, — обеспечивать быструю загрузку страниц и малое время

06.01.2023 В WhatsApp появилось суперсредство для обхода блокировок

ось с целью предоставить возможность пользоваться WhatsApp в тех странах, где доступ к нему закрыт. Прокси-сервер в данном случае является посредником между пользователем и веб-сервисом и дейст
15.05.2021 Прокси-сервер — что это такое и для чего он нужен

минговых сервисов, хотя бы раз получал совет воспользоваться прокси. Разберемся, представляет собой прокси-сервер, как он работает и зачем может пригодиться. Прокси-сервер – это промежут
25.09.2015 Троян-«параноик» создает прокси-сервер в ОС Linux

ругих вредоносных программ для ОС Linux весьма своеобразным поведением, которое специалисты компании назвали «параноидальным». На сегодняшний день достоверно известно, что киберпреступники используют прокси-сервер в целях обеспечения собственной анонимности для доступа к устройствам, взломанным при помощи другой вредоносной программы — Linux.Ellipsis.2. В целом применяемая киберпреступникам
31.07.2012 «Антивирус Касперского для Proxy Server» интегрирован в платформу Crossbeam RT X-серии

для защиты корпоративных пользователей при работе с интернет-ресурсами — «Антивирус Касперского для Proxy Server» — успешно прошло сертификацию в компании Crossbeam RT. Объединенное решение, ра
16.12.2011 Вышел обновленный «Антивирус Касперского для прокси-серверов» с поддержкой виртуальной среды VMware

«Лаборатория Касперского» сообщила о выпуске обновленного решения «Антивирус Касперского для Proxy Server» Maintenance Pack 3. Решение для антивирусной защиты корпоративных пользователей
12.10.2009 Доступ к сайтам через прокси-сервер: у сисадминов появился способ борьбы

co, компьютерные пользователи становятся все более подкованными в сфере обхода разного рода интернет-фильтров у себя на работе. Для маскировки тех ресурсов, которые они посещают, все чаще применяются прокси-серверы и другие технологии. «Темной частью Сети мы называем те ресурсы, которые создают проблемы для бизнеса, так как их контент остается незамеченным в корпоративной сети», - объясняет
27.11.2007 Прокси-сервер Vocord NetScale достиг рекордной производительности

Компания Vocord разработала прокси-сервер NetScale, производительность которого составляет 800 Мбит/сек на вход и 1,2 Гбит/сек на выход. Современные цифровые и гибридные системы видеонаблюдения, использующие для передачи

18.12.2002 Сенат США закрыл свой анонимный прокси-сервер

йта Сената США www.senate.gov обнаружили и закрыли у себя проработавший несколько месяцев анонимный прокси-сервер. Директор по технологическому развитию Сената Трейси Уильямс (Tracy Williams) с
19.02.2002 Прокси-серверы SafeWeb подвержены JavaScript-атакам

это обеспечит пользователю дополнительный уровень защиты, поскольку cookie какого-либо веб-ресурса не могут попасть на машину пользователя в случае, если сторону клиента представляет собой анонимный прокси-сервер. Однако именно "master-cookie" регистрирует историю каждого выхода пользователя в Сеть, и в этой истории регистрируются данные всех cookie, которые сервер пытается передать клиент
19.02.2002 Анонимные прокси-серверы SafeWeb подвержены атакам при помощи JavaScript

Эксперт Бостонского Университета Дэвид Мартин (David Martin) и сотрудник фонда Privacy Foundation Эндрю Шульман (Andrew Shulman) опубликовали отчет, наглядно демонстрирующий легкость, с которой прокси-сервер компании SafeWeb может быть атакован с помощью средств JavaScript. Хотя сама SafeWeb больше не занимается распространением бесплатного анонимного прокси-сервера, делегировав эту ф
11.08.2000 Rambler's Top100 перестал засчитывать обращения с публичных proxy-серверов

г. Rambler's Top100 перестал засчитывать обращения с публичных proxy-серверов. Публичными считаются proxy-серверы, доступные для использования всеми желающими. Proxy-серверы, закрытые дл

Публикаций - 346, упоминаний - 363

Proxy-server и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 33
Google LLC 12688 30
Dr.Web - Доктор Веб 1294 23
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 15
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 14
Nginx - Энджайникс 209 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Apple Inc 13154 11
Intel Corporation 12811 11
Yandex - Яндекс 9216 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Системы документооборота 522 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
Cisco Systems 5372 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Telegram Group 2940 9
МегаФон 10742 8
X Corp - Twitter 2938 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 8
Код Безопасности 812 8
Broadcom - VMware 2610 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 7
Check Point Software Technologies 829 7
Oracle Corporation 7074 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Yahoo! 3726 7
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 7
Smart-Soft - Смарт-Софт 75 7
Softline - Софтлайн 3743 6
9594 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
ESET - ESET Software 1161 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 61 6
Ростелеком 10948 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Газпром ПАО 1493 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Lockheed Martin 777 2
Россети Ленэнерго 1699 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 1
Merriam-Webster 15 1
ЦентрОбувь ТД 29 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост - Мемонет 18 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
WordSteps - Вордстепс 2 1
IWF - Internet Watch Foundation 11 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Связной ГК 1401 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
UPS 216 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Boeing 1031 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
Правительство Тайваня 48 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
NORDUnet - National research and education networks 6 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 3 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 60
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Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 20
Microsoft Windows 16882 54
Linux OS 11533 47
Google Android 15243 23
Mozilla Firefox - браузер 1951 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 20
Oracle Java - язык программирования 3469 17
Opera Browser - Браузер 1050 14
Squid - прокси-сервер 42 14
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 13
Google Chrome - браузер 1701 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 12
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 12
Apple iOS 8583 11
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 11
JavaScript - JS - язык программирования 1425 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 11
Microsoft Windows XP 2431 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 55 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 68 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 9
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 9
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 8
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 8
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 8
Apple iPhone 6 4861 8
Microsoft Windows Server 2003 571 8
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 8
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 7
Google - Gmail 1021 7
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 73 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Apple iPad 4011 6
Тятюшев Максим 215 4
Водясов Алексей 222 4
Касперский Евгений 337 4
Лакаев Анатолий 3 3
Абасмирзоев Заур 17 3
Рустамов Рустам 548 3
Дуров Павел 329 3
Зайцев Михаил 345 3
Гусев Дмитрий 92 3
Смирнов Павел 48 3
Левченко Александр 16 3
Агеев Денис 38 3
Гридин Александр 9 3
Соломатин Константин 2 2
Попрыкин Денис 5 2
Хвещеник Анастасия 29 2
Lamo Adrian - Ламо Адриан 10 2
Путин Владимир 3454 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
Дырмовский Дмитрий 149 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Кусков Денис 221 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Самойленко Максим 67 2
Сафронов Евгений 8 2
Матюхин Константин 5 2
Павлов Никита 146 2
Смолов Сергей 6 2
Туктабиева Надежда 1 1
Никитина Юлия 4 1
Kennedy Kevin - Кеннеди Кевин 7 1
Мурзин Алексей 3 1
Воротынцев Илья 2 1
Журавлев Вадим 2 1
Maslow Abraham - Маслоу Абрахам 3 1
Бобров Эдуард 1 1
Opsahl Kurt - Опсал Курт 5 1
Юркина Анна 1 1
Патапенко Юрий 1 1
Смитюк Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 154
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Европа 24964 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Франция - Французская Республика 8177 12
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Украина 7928 11
Иран - Исламская Республика Иран 1155 7
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