Proxy-server - Прокси-сервер

«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», выпустила высокопроизводительный веб- и прокси-сервер Platform V SynGX. С помощью него можно обрабатывать запросы пользователей к веб-ресурсам — сайтам и приложениям в интернете, — обеспечивать быструю загрузку страниц и малое время

ось с целью предоставить возможность пользоваться WhatsApp в тех странах, где доступ к нему закрыт. Прокси-сервер в данном случае является посредником между пользователем и веб-сервисом и дейст

минговых сервисов, хотя бы раз получал совет воспользоваться прокси. Разберемся, представляет собой прокси-сервер , как он работает и зачем может пригодиться. Прокси-сервер – это промежут

ругих вредоносных программ для ОС Linux весьма своеобразным поведением, которое специалисты компании назвали «параноидальным». На сегодняшний день достоверно известно, что киберпреступники используют прокси-сервер в целях обеспечения собственной анонимности для доступа к устройствам, взломанным при помощи другой вредоносной программы — Linux.Ellipsis.2. В целом применяемая киберпреступникам