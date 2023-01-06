Индексная книга CNews*
Proxy-server Прокси-сервер
Публикаций - 184, упоминаний - 191
Proxy-server упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VK Delivery club 227 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5827 1
|Lockheed Martin 750 1
|Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 1
|МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 11 1
|Иванов Александр 91 1
|Maslow Abraham - Маслоу Абрахам 3 1
|Саранчин Владимир 1 1
|Бобров Эдуард 1 1
|Здобнов Игорь 4 1
|Клебан Виталий 1 1
|Хафизов Артем 5 1
|Приходько Максим 2 1
|Казина Евгения 1 1
|Дрозд Алексей 9 1
|Сергеев Григорий 15 1
|Чапчаев Андрей 48 1
|Хайретдинов Рустэм 65 1
|Попов Андрей 91 1
|Писарев Михаил 22 1
|Царев Евгений 22 1
|Краснов Виталий 8 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 1
|Чернов Даниил 70 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1218250, в очереди разбора - 881589.
Создано именных указателей - 110726.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1218250, в очереди разбора - 881589.
Создано именных указателей - 110726.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.