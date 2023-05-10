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Proxy-server Прокси-сервер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|10.05.2023
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«Сбертех» представил веб- и прокси-сервер Platform V SynGX
«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», выпустила высокопроизводительный веб- и прокси-сервер Platform V SynGX. С помощью него можно обрабатывать запросы пользователей к веб-ресурсам — сайтам и приложениям в интернете, — обеспечивать быструю загрузку страниц и малое время
|06.01.2023
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В WhatsApp появилось суперсредство для обхода блокировок
ось с целью предоставить возможность пользоваться WhatsApp в тех странах, где доступ к нему закрыт. Прокси-сервер в данном случае является посредником между пользователем и веб-сервисом и дейст
|15.05.2021
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Прокси-сервер — что это такое и для чего он нужен
минговых сервисов, хотя бы раз получал совет воспользоваться прокси. Разберемся, представляет собой прокси-сервер, как он работает и зачем может пригодиться. Прокси-сервер – это промежут
|25.09.2015
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Троян-«параноик» создает прокси-сервер в ОС Linux
ругих вредоносных программ для ОС Linux весьма своеобразным поведением, которое специалисты компании назвали «параноидальным». На сегодняшний день достоверно известно, что киберпреступники используют прокси-сервер в целях обеспечения собственной анонимности для доступа к устройствам, взломанным при помощи другой вредоносной программы — Linux.Ellipsis.2. В целом применяемая киберпреступникам
|31.07.2012
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«Антивирус Касперского для Proxy Server» интегрирован в платформу Crossbeam RT X-серии
для защиты корпоративных пользователей при работе с интернет-ресурсами — «Антивирус Касперского для Proxy Server» — успешно прошло сертификацию в компании Crossbeam RT. Объединенное решение, ра
|16.12.2011
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Вышел обновленный «Антивирус Касперского для прокси-серверов» с поддержкой виртуальной среды VMware
«Лаборатория Касперского» сообщила о выпуске обновленного решения «Антивирус Касперского для Proxy Server» Maintenance Pack 3. Решение для антивирусной защиты корпоративных пользователей
|12.10.2009
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Доступ к сайтам через прокси-сервер: у сисадминов появился способ борьбы
co, компьютерные пользователи становятся все более подкованными в сфере обхода разного рода интернет-фильтров у себя на работе. Для маскировки тех ресурсов, которые они посещают, все чаще применяются прокси-серверы и другие технологии. «Темной частью Сети мы называем те ресурсы, которые создают проблемы для бизнеса, так как их контент остается незамеченным в корпоративной сети», - объясняет
|27.11.2007
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Прокси-сервер Vocord NetScale достиг рекордной производительности
Компания Vocord разработала прокси-сервер NetScale, производительность которого составляет 800 Мбит/сек на вход и 1,2 Гбит/сек на выход. Современные цифровые и гибридные системы видеонаблюдения, использующие для передачи
|18.12.2002
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Сенат США закрыл свой анонимный прокси-сервер
йта Сената США www.senate.gov обнаружили и закрыли у себя проработавший несколько месяцев анонимный прокси-сервер. Директор по технологическому развитию Сената Трейси Уильямс (Tracy Williams) с
|19.02.2002
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Прокси-серверы SafeWeb подвержены JavaScript-атакам
это обеспечит пользователю дополнительный уровень защиты, поскольку cookie какого-либо веб-ресурса не могут попасть на машину пользователя в случае, если сторону клиента представляет собой анонимный прокси-сервер. Однако именно "master-cookie" регистрирует историю каждого выхода пользователя в Сеть, и в этой истории регистрируются данные всех cookie, которые сервер пытается передать клиент
|19.02.2002
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Анонимные прокси-серверы SafeWeb подвержены атакам при помощи JavaScript
Эксперт Бостонского Университета Дэвид Мартин (David Martin) и сотрудник фонда Privacy Foundation Эндрю Шульман (Andrew Shulman) опубликовали отчет, наглядно демонстрирующий легкость, с которой прокси-сервер компании SafeWeb может быть атакован с помощью средств JavaScript. Хотя сама SafeWeb больше не занимается распространением бесплатного анонимного прокси-сервера, делегировав эту ф
|11.08.2000
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Rambler's Top100 перестал засчитывать обращения с публичных proxy-серверов
г. Rambler's Top100 перестал засчитывать обращения с публичных proxy-серверов. Публичными считаются proxy-серверы, доступные для использования всеми желающими. Proxy-серверы, закрытые дл
Proxy-server и организации, системы, технологии, персоны:
|Тятюшев Максим 215 4
|Водясов Алексей 222 4
|Касперский Евгений 337 4
|Лакаев Анатолий 3 3
|Абасмирзоев Заур 17 3
|Рустамов Рустам 548 3
|Дуров Павел 329 3
|Зайцев Михаил 345 3
|Гусев Дмитрий 92 3
|Смирнов Павел 48 3
|Левченко Александр 16 3
|Агеев Денис 38 3
|Гридин Александр 9 3
|Соломатин Константин 2 2
|Попрыкин Денис 5 2
|Хвещеник Анастасия 29 2
|Lamo Adrian - Ламо Адриан 10 2
|Путин Владимир 3454 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
|Дырмовский Дмитрий 149 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
|Кусков Денис 221 2
|Bush George - Буш Джордж 336 2
|Самойленко Максим 67 2
|Сафронов Евгений 8 2
|Матюхин Константин 5 2
|Павлов Никита 146 2
|Смолов Сергей 6 2
|Туктабиева Надежда 1 1
|Никитина Юлия 4 1
|Kennedy Kevin - Кеннеди Кевин 7 1
|Мурзин Алексей 3 1
|Воротынцев Илья 2 1
|Журавлев Вадим 2 1
|Maslow Abraham - Маслоу Абрахам 3 1
|Бобров Эдуард 1 1
|Opsahl Kurt - Опсал Курт 5 1
|Юркина Анна 1 1
|Патапенко Юрий 1 1
|Смитюк Юрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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