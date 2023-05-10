Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Сбертех» представил веб- и прокси-сервер Platform V SynGX

«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», выпустила высокопроизводительный веб- и прокси-сервер Platform V SynGX. С помощью него можно обрабатывать запросы пользователей к веб-ресурсам — сайтам и приложениям в интернете, — обеспечивать быструю загрузку страниц и малое время отклика сервисов.

С Platform V SynGX решаются такие задачи: приём и обработка запросов по сети, модификация и маршрутизация их на другие сервисы, их распределение между несколькими экземплярами одного сервиса; предоставление статического контента (изображения, js-, css-, html-файлы и прочие) для сайтов и порталов; кеширование статических или редко изменяющихся ответов от других вычислительных узлов для выдачи при повторных запросах; обеспечение безопасности при использовании сервисов и ограничение нежелательных запросов.

Продукт входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Platform V SynGX создан на базе популярной open-source-версии Nginx 1.22 и дополнен рядом важных функций: расширенными метриками работоспособности Platform V SynGX, в том числе в формате Prometheus, подключаемыми несколькими директивами в конфигурации; активной проверкой работоспособности узлов в группе балансировки для протокола HTTP; возможностью использовать языки программирования Lua и JavaScript для реализации дополнительной логики обработки запросов; набором полезных модулей, включённых в сборку: для работы с заголовками, реализации прилипания, определения страны и города по IP, туннелирования TLS-соединений и др.; функциональностью «медленного старта» для узлов, только что введённых в балансировку, и улучшением механизма проверки конфигурации с большим количеством групп балансировки и узлов в них.

Продукт Platform V SynGX поставляется в виде пакетов программного обеспечения RPM под AltLinux и дистрибутив Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Сотрудники «Сбертеха» осуществляют третью линию поддержки.

Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается
Импортонезависимость

Продукт входит в состав Platform V Synapse, а также может быть поставлен отдельно. Platform V Synapse — комплекс продуктов для интеграции и оркестрации микросервисов, обмена файлами, потоковой обработки событий и управления трафиком. Подходит для импортозамещения любых корпоративных сервисных шин.

Максим Тятюшев, генеральный директор «Сбертеха», сказал: «Семейство продуктов Platform V Synapse реализует большинство возможных интеграционных сценариев, которые необходимы современным ИТ-компаниям. Platform V SynGX позволит бизнесу эффективно и безопасно обрабатывать запросы к своим веб-ресурсам, обеспечивая их высокую доступность и улучшенный клиентский опыт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft переписывает ядро и библиотеки Windows на языке Rust. Кое-что уже готово и даже не тормозит

Windows больше не нужна. Госзаказчики бросились скупать российский Linux

ИТ-компании, завышающие цены, будут наказаны. Им приостановят налоговые льготы и бронь от армии

Российское ПО заставят работать на «Эльбрусах», «Байкалах» и российских ОС

«Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов»

Российский «военный Linux» допустили до использования в госорганах

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM

Как очистить память на Android-смартфоне: 7 способов

Показать еще

Наука

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться
Показать еще