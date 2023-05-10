«Сбертех» представил веб- и прокси-сервер Platform V SynGX

«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», выпустила высокопроизводительный веб- и прокси-сервер Platform V SynGX. С помощью него можно обрабатывать запросы пользователей к веб-ресурсам — сайтам и приложениям в интернете, — обеспечивать быструю загрузку страниц и малое время отклика сервисов.

С Platform V SynGX решаются такие задачи: приём и обработка запросов по сети, модификация и маршрутизация их на другие сервисы, их распределение между несколькими экземплярами одного сервиса; предоставление статического контента (изображения, js-, css-, html-файлы и прочие) для сайтов и порталов; кеширование статических или редко изменяющихся ответов от других вычислительных узлов для выдачи при повторных запросах; обеспечение безопасности при использовании сервисов и ограничение нежелательных запросов.

Продукт входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Platform V SynGX создан на базе популярной open-source-версии Nginx 1.22 и дополнен рядом важных функций: расширенными метриками работоспособности Platform V SynGX, в том числе в формате Prometheus, подключаемыми несколькими директивами в конфигурации; активной проверкой работоспособности узлов в группе балансировки для протокола HTTP; возможностью использовать языки программирования Lua и JavaScript для реализации дополнительной логики обработки запросов; набором полезных модулей, включённых в сборку: для работы с заголовками, реализации прилипания, определения страны и города по IP, туннелирования TLS-соединений и др.; функциональностью «медленного старта» для узлов, только что введённых в балансировку, и улучшением механизма проверки конфигурации с большим количеством групп балансировки и узлов в них.

Продукт Platform V SynGX поставляется в виде пакетов программного обеспечения RPM под AltLinux и дистрибутив Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Сотрудники «Сбертеха» осуществляют третью линию поддержки.

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Продукт входит в состав Platform V Synapse, а также может быть поставлен отдельно. Platform V Synapse — комплекс продуктов для интеграции и оркестрации микросервисов, обмена файлами, потоковой обработки событий и управления трафиком. Подходит для импортозамещения любых корпоративных сервисных шин.

Максим Тятюшев, генеральный директор «Сбертеха», сказал: «Семейство продуктов Platform V Synapse реализует большинство возможных интеграционных сценариев, которые необходимы современным ИТ-компаниям. Platform V SynGX позволит бизнесу эффективно и безопасно обрабатывать запросы к своим веб-ресурсам, обеспечивая их высокую доступность и улучшенный клиентский опыт».