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Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V SynGX

Platform V SynGX используется в Сбере для обеспечения отказоустойчивой работы сайта sberbank.ru и других высоконагруженных онлайн-сервисов компании. Platform V SynGX отвечает за проксирование и маршрутизацию запросов, балансировку нагрузки, предоставление статических файлов и кэширование ответов на запросы. Важным преимуществом Platform V SynGX является возможность добавления собственной логики обработки запросов на языках Lua и JavaScript. Это позволяет увеличить гибкость использования продукта при взаимодействии с другими системами и решать задачи для сложных высоконагруженных сценариев без применения дополнительных инструментов.


06.03.2025 «СберТех» и «Группа Астра» расширят линейку совместимых продуктов для бизнеса 1
30.08.2024 «СберТех» и «Рускомтехнологии» обеспечат бизнесу эффективную и отказоустойчивую работу веб-сервисов 1
23.07.2024 Сбербанк полностью импортозаместил Nginx Plus решением «СберТеха» 1
10.05.2023 «Сбертех» представил веб- и прокси-сервер Platform V SynGX 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 3
РусКомТехнологии 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1943 1
Nginx - Энджайникс 168 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 3
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MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1149 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
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