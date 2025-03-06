Platform V SynGX используется в Сбере для обеспечения отказоустойчивой работы сайта sberbank.ru и других высоконагруженных онлайн-сервисов компании. Platform V SynGX отвечает за проксирование и маршрутизацию запросов, балансировку нагрузки, предоставление статических файлов и кэширование ответов на запросы. Важным преимуществом Platform V SynGX является возможность добавления собственной логики обработки запросов на языках Lua и JavaScript. Это позволяет увеличить гибкость использования продукта при взаимодействии с другими системами и решать задачи для сложных высоконагруженных сценариев без применения дополнительных инструментов.