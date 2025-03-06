Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V SynGX
Platform V SynGX используется в Сбере для обеспечения отказоустойчивой работы сайта sberbank.ru и других высоконагруженных онлайн-сервисов компании. Platform V SynGX отвечает за проксирование и маршрутизацию запросов, балансировку нагрузки, предоставление статических файлов и кэширование ответов на запросы. Важным преимуществом Platform V SynGX является возможность добавления собственной логики обработки запросов на языках Lua и JavaScript. Это позволяет увеличить гибкость использования продукта при взаимодействии с другими системами и решать задачи для сложных высоконагруженных сценариев без применения дополнительных инструментов.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 3
|РусКомТехнологии 13 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1943 1
|Nginx - Энджайникс 168 1
|Тятюшев Максим 101 2
|Меньшов Кирилл 119 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.