IDP Intelligent Data Platform IDM Intelligent Data Management интеллектуальная платформа данных
IDP и организации, системы, технологии, персоны:
|Кивокурцев Олег 92 8
|Дергачева Светлана 41 4
|Сажин Олег 9 2
|Рейман Леонид 1049 1
|Акимов Максим 187 1
|Лацанич Василь 106 1
|Волож Аркадий 251 1
|Поляков Сергей 73 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Дегтев Геннадий 256 1
|Жуков Олег 24 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Меламед Леонид 150 1
|Голубев Василий 39 1
|Варламов Кирилл 40 1
|Слизень Виталий 242 1
|Веригин Илья 33 1
|Василенко Александр 90 1
|Петров Александр 17 1
|Серегин Андрей 14 1
|Петров Андрей 24 1
|Буховцев Михаил 9 1
|Столбова Екатерина 19 1
|Урбанский Владимир 26 1
|Моргун Олег 8 1
|Макарьин Сергей 17 1
|Мордасов Сергей 21 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Зимин Игорь 17 1
|Bertrand Christophe - Бертран Кристоф 4 1
|Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 1
|Yang Jerry - Янг Джерри 84 1
|Миронович Филипп 11 1
|Koh DJ - Ко Донг Джин 11 1
|Усова Марина 20 1
|Корчагин Павел 16 1
|Петросян Вадим 14 1
|Вайнштейн Виктор 34 1
|Павлов Александр 88 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 2
|Gartner - Гартнер 3558 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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