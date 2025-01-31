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Индексная книга (каталог) CNews*
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IDP Intelligent Data Platform IDM Intelligent Data Management интеллектуальная платформа данных



31.01.2025 Подтверждена полная совместимость платформы управления исходными кодом AppSec.Code и IDP-платформы Marlin 1
24.12.2024 Денис Хадасков, HD Tech: Платформы автоматизации разработки станут одним из трендов 2025 года 5
17.12.2024 Экономический факультет МГУ и «Норбит» подвели итоги пилотного учебного проекта 1
17.12.2024 VisionLabs и Q-Systems улучшат логистику на предприятиях с помощью ИИ 1
13.12.2024 ДОМ.РФ присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта 1
17.10.2024 Napoleon IT запустил инструмент автоответов на отзывы клиентов 1
08.10.2024 Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования 1
04.10.2024 DreamDocs: как ИИ оптимизировал работу с документами в «Ростелекоме» 1
02.10.2024 Телеком-оператор в Татарстане перешел на российский биллинг: что изменилось для компании и ее абонентов 1
13.09.2024 «Нимбиус 2.1 Alto». Расширение сервисов «из коробки»: кластерный PostgreSQL, управляемый Kubernetes, Nginx и другие 1
30.08.2024 «СберТех» и «Рускомтехнологии» обеспечат бизнесу эффективную и отказоустойчивую работу веб-сервисов 1
14.08.2024 Сервис Manzana Campaign подключил трехмиллионного участника к программе лояльности ювелирного дома MIUZ Diamonds 1
14.08.2024 МТС выплатит партнерам проценты от продаж сервисов для бизнеса 1
05.08.2024 Content AI интегрирует IDP-технологии в модульную платформу DocTrix от вендора i-Sys 1
26.07.2024 Искусственный интеллект упростил добавление новых типов документов в IDP-платформу ContentCapture 2
10.07.2024 Решения Content AI получили статус ИИ-продуктов в реестре отечественного ПО 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 2
08.07.2024 ГК «ВестЛинк» и ГК «Цифра» вместе займутся разработкой инновационных цифровых решений для промышленности 1
05.06.2024 Content AI представит результаты нового аналитического исследования автоматизации процессов обработки документов в российских компаниях на CNews Forum Кейсы 1
02.05.2024 Merlion стала официальным дистрибьютором Content AI 1
28.03.2024 «Дом.ру Бизнес» и «Авентин Сервис» обеспечат видеонаблюдением жилые комплексы Санкт-Петербурга 1
25.03.2024 Уличные светильники поумнеют: «Ростелеком» приступил к модернизации освещения в Коркинском муниципальном округе Челябинской области 1
12.03.2024 Треть россиян опасается, что после подписания договора в нем появятся изменения 1
05.03.2024 Выручка «Биорг» от услуг по распознаванию документов за 2023 год выросла на 27, 3 млн руб. 1
21.12.2023 IBS и BFG Group объявили о партнерстве 1
31.10.2023 «Ростелеком» установил на главном курорте страны умное освещение 1
30.10.2023 Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех» 1
25.10.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет посещать экскурсии в музеях. 1
04.10.2023 «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься футболом 1
19.09.2023 Обновленная речевая аналитика BSS позволяет использовать оценочные карты в личном кабинете контролеров качества обслуживания в КЦ 1
19.07.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься боксом 1
28.06.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет записаться на занятия йогой 1
17.05.2023 В дагестанской строительной компании начал работать секретарь с искусственным интеллектом 1
04.05.2023 В России разработали искусственный интеллект для продажи туров по Уралу 1
10.04.2023 «Магнит» перешёл на решения «Лаборатории Касперского» в области кибербезопасности 1
06.04.2023 В России создали офис-менеджера с искусственным интеллектом 1
05.04.2023 Онлайн-сервис разработчика из ОЭЗ «Технополис Москва» подскажет предприятиям лучшие варианты производства 1
10.02.2023 Cloud4Y перенёс в облако инфраструктуру Cosmovisa 1
30.11.2022 В России создали искусственный интеллект, который защищает компании от спама и рассылок 1
19.09.2022 5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант 1

Публикаций - 69, упоминаний - 76

IDP и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7369 10
Ростелеком 9713 9
Telegram Group 2005 8
Promobot - Промобот 139 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12642 7
Content AI - Контент ИИ 75 7
Microsoft Corporation 24640 5
Oracle Corporation 6697 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 3
МегаФон 8861 3
Intel Corporation 12202 3
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 3
Lenovo Motorola 3501 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 3
Samsung Electronics 10271 2
Cisco Systems 5116 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 843 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 2
Цифра ГК 2432 2
АйТи 1367 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 2
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 2
Analog Devices - ADI 90 2
Google LLC 11790 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 2
I5.Solutions - Проект И5 3 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7333 3
Почта России ПАО 2116 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 2
ГПБ - Газпромбанк 1085 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 456 2
General Dynamics 57 2
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Евросеть 1404 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 239 1
TÜV Rheinland Group 136 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Формула Кино - Синема Парк 31 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 16 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 83 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 1
Uber 331 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Беталинк 103 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 53 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
ФРИИ Акселератор Спринт 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3052 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11662 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 980 7
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 80 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5927 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2995 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1967 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 674 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 458 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 336 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 358 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 235 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 314 1
Федеральное казначейство России 1779 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 291 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 310 1
АФТ - Ассоциация Финтех 167 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WiMAX Forum 68 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13483 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 15
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4129 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20654 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24502 10
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3393 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5307 9
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7105 7
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4709 5
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Rakuten Viber 627 9
WhatsApp Messenger 1085 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 8
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 89 8
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 72 8
Promobot Nested Chat 13 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2038 5
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 5
Content AI - ContentCapture 27 5
IBM Datacap 8 3
Apple iOS 7818 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1422 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 2
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Linux OS 9968 2
Microsoft Windows 15683 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4459 2
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 329 2
Kofax Ascent Capture 12 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 1
Apple iPad 3861 1
Google Android 14016 1
Microsoft Windows 10 1762 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Samsung Galaxy 958 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Skype 2067 1
Яндекс.Маркет 939 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 304 1
Google Android TV 316 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 1
Кивокурцев Олег 92 8
Дергачева Светлана 41 4
Сажин Олег 9 2
Рейман Леонид 1049 1
Акимов Максим 187 1
Лацанич Василь 106 1
Волож Аркадий 251 1
Поляков Сергей 73 1
Никифоров Николай 1136 1
Кузнецов Сергей 154 1
Дегтев Геннадий 256 1
Жуков Олег 24 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Меламед Леонид 150 1
Голубев Василий 39 1
Варламов Кирилл 40 1
Слизень Виталий 242 1
Веригин Илья 33 1
Василенко Александр 90 1
Петров Александр 17 1
Серегин Андрей 14 1
Петров Андрей 24 1
Буховцев Михаил 9 1
Столбова Екатерина 19 1
Урбанский Владимир 26 1
Моргун Олег 8 1
Макарьин Сергей 17 1
Мордасов Сергей 21 1
Емельченков Сергей 140 1
Зимин Игорь 17 1
Bertrand Christophe - Бертран Кристоф 4 1
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 1
Yang Jerry - Янг Джерри 84 1
Миронович Филипп 11 1
Koh DJ - Ко Донг Джин 11 1
Усова Марина 20 1
Корчагин Павел 16 1
Петросян Вадим 14 1
Вайнштейн Виктор 34 1
Павлов Александр 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1479 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 5
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Россия - СФО - Новосибирск 4304 4
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Европа 21780 3
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1568 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1546 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1141 3
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1009 2
Украина 7617 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1502 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1315 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 846 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 641 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 915 2
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Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 284 2
США - Нью-Мексико 247 2
США - Орегон - Хилсборо 21 2
Ирландия - Лейкслип 11 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 796 1
Азия - Азиатский регион 5539 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3109 1
Казахстан - Республика 5536 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1228 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13325 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2251 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8440 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10959 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7853 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24140 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18542 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6956 6
Английский язык 6639 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5857 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13539 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29131 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6982 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7498 4
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 200 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9824 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1205 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3951 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6138 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9960 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4672 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7615 3
Энергетика - Energy - Energetically 5092 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2814 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2189 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5011 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8686 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 689 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 2
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 378 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 845 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 45 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева - ШҚТУ - Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті 3 1
КарУ - Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова 2 1
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МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 1
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