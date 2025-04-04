Подтверждена совместимость IDP-платформы Marlin с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и HD Tech, разработчик IDP-платформы Marlin, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard 17 и IDP-платформы. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

IDP-платформа Marlin — российская платформа автоматизации разработки ПО, созданная для ускорения разработки за счет автоматизации сборки, тестирования и развертывания ПО. Кроме этого, платформа позволяет повысить прозрачность процесса и его управляемость благодаря использованию инструментов корпоративной архитектуры.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Редакция Postgres Pro Standard содержит более 40 основных разработок — поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM, а также инкрементальное резервное копирование и оптимизации для работы с «1С:Предприятие».

Технический директор HD Tech Степан Дудник: «Интеграция IDP-платформы Marlin с российской СУБД Postgres Pro — очередной этап развития нашего продукта. Системы управления базами данных являются ядром практически любого технологического бизнеса. И для нас очень важно и ценно, что наша система, пройдя все необходимые тесты, подтвердила полную совместимость с импортонезависимым решением Postgres Professional».