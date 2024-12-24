Страховой Дом ВСК ВЦТ Высокие цифровые Технологии HD Tech
Компания была создана для реализации ИТ-потенциала Страхового Дома ВСК, наработанного за время цифровой трансформации и перехода на целевую архитектуру. Возможности разработанных решений оказались ценными для рынка, и в 2022 году было принято решение открыть отдельную компанию-разработчика программных комплексов и сервисов для цифровизации бизнес-процессов компаний. Компания предлагает, как готовые решения, так и индивидуальные ИТ-продукты для финансового сектора, бизнеса и корпораций. Так же компания является участником проекта инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Сириус».
- Флагманский продукт компании HD Tech, платформа автоматизации разработки ПО Marlin
- Икс-Игрек-Зет Автоматизация
Страховой Дом ВСК и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|Хадасков Денис 5 4
|Самойлов Андрей 8 1
|Беляева Мария 10 1
|Соколов Ренат 8 1
|Морарь Максим 17 1
|Финк Дмитрий 16 1
|Лихницкий Павел 55 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
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