Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech

Компания была создана для реализации ИТ-потенциала Страхового Дома ВСК, наработанного за время цифровой трансформации и перехода на целевую архитектуру. Возможности разработанных решений оказались ценными для рынка, и в 2022 году было принято решение открыть отдельную компанию-разработчика программных комплексов и сервисов для цифровизации бизнес-процессов компаний. Компания предлагает, как готовые решения, так и индивидуальные ИТ-продукты для финансового сектора, бизнеса и корпораций. Так же компания является участником проекта инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Сириус».

Флагманский продукт компании HD Tech, платформа автоматизации разработки ПО Marlin

Икс-Игрек-Зет Автоматизация