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Страховой Дом ВСК ВЦТ Высокие цифровые Технологии HD Tech

Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech

Компания была создана для реализации ИТ-потенциала Страхового Дома ВСК, наработанного за время цифровой трансформации и перехода на целевую архитектуру. Возможности разработанных решений оказались ценными для рынка, и в 2022 году было принято решение открыть отдельную компанию-разработчика программных комплексов и сервисов для цифровизации бизнес-процессов компаний. Компания предлагает, как готовые решения, так и индивидуальные ИТ-продукты для финансового сектора, бизнеса и корпораций. Так же компания является участником проекта инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Сириус». 


24.12.2024 Денис Хадасков, HD Tech: Платформы автоматизации разработки станут одним из трендов 2025 года 1
23.12.2024 Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии 1
20.09.2024 Управляющим партнером DIS Group назначен Дмитрий Финк 1
23.07.2024 Страховой дом ВСК перешел на российскую платформу контейнеризации Nova Container Platform 2
14.03.2024 Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях 1
30.05.2023 «Высокие цифровые технологии» и «Консист бизнес групп» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
12.05.2023 Военно-страховая компания переходит на российскую платформу управления кластерами Kubernetes 3
10.05.2023 Страховой дом ВСК завершил пилот по миграции на отечественную платформу «Штурвал» для управления контейнерами Kubernetes 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Страховой Дом ВСК и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 71 1
Ростелеком 9701 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
Прогресс софт 9 1
Инстрим 2 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Softline - Софтлайн 2811 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 37 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
АйТи 1365 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - ОСТ 12 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 4
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
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