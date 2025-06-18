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HD Tech примет участие в CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров

Компания HD Tech, разработчик отечественной IDP-платформы Marlin, примет участие в конференции CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров.

Технический директор Степан Дудник выступит на секции «Импортозамещение» с докладом «Платформа разработки (Internal Developer Platform) «enterprise-игрушка» или работающий инструмент?», в котором поделится опытом внедрения и платформа автоматизации разработки ПО и ее практическим эффектом у одного из крупнейших заказчиков.

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