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CNews FORUM Кейсы


01.07.2021 «Диасофт» на CNews FORUM Кейсы 2021: что необходимо для проведения успешной цифровой трансформации 2
29.06.2021 Спикер компании «ФлексСофт» дал интервью для рубрики «Взгляд эксперта» в рамках проведения «CNews FORUM Кейсы 2021» 2
28.06.2021 SILA Union приняла участие в мероприятии «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
15.06.2021 На CNews Forum.Кейсы объявлены лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
11.06.2021 «МаксимаТелеком» поделилась опытом цифровизации городского хозяйства на CNews Forum 1
11.06.2021 Решение BIA Technologies сократило транспортные расходы ГК «Деловые линии» на 10% 1
11.06.2021 Виталий Копысов стал спикером форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
09.06.2021 Edge-технологии: что, где, когда? 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 3
08.06.2021 Dynatrace совместно «Рускомтехнологии» представит проект по внедрению продукта «КЛЮЧ АСТРОМ» в ВТБ на CNews FORUM Кейсы 1
08.06.2021 Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в финсекторе» CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров 1
07.06.2021 «Рексофт» поделится финтех-экспертизой на CNews Forum 2
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 3
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 3
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 3
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 3
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 3
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 3
06.04.2021 Премия «Инновация года 2021»: начат отбор номинантов 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 3
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 3
11.02.2020 Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов 1
26.12.2019 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews FORUM Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 7
08.07.2019 ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео 2
02.07.2019 «Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот» 2
26.06.2019 Как пользователям ERP защититься от разорительных планов SAP и Oracle 2
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 1
21.06.2019 Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus 2
17.06.2019 А. Дворкович на CNews FORUM: Госкорпорации внедрят отечественные ИТ только сами, а не волей государства 3
11.06.2019 Новый ИТ-акселератор соберет идеи для транспорта будущего 1
07.06.2019 Остался один день, чтобы зарегистрироваться на CNews Forum Кейсы 2
06.06.2019 Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации 2
29.05.2019 Информбезопасность станет одной их ключевых тем июньского CNews Forum. Регистрация 2
27.05.2019 Главные банковские ИТ-специалисты обменяются опытом на новой площадке CNews 1
27.05.2019 Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации 1
24.05.2019 ИТ-эксперты обсудят в Москве технологии умных городов на «CNews Forum Кейсы» 2
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 5
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 7

Публикаций - 44, упоминаний - 102

CNews FORUM Кейсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Diasoft - Диасофт 354 12
Программный продукт ГК 92 9
SAP SE 3220 6
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 6
Veeam Software 250 5
Rimini Street 38 5
Oracle Corporation 3363 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Dynatrace 46 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
Smart Way 8 3
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 3
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 3
FlexSoft - ФлексСофт 35 3
SILA Union - Сила Юнион 4 3
3779 3
Navitel - Навител Навигатор 254 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
АТОЛ ГК 168 2
Расчетные решения АО 14 2
Рексофт - Reksoft 202 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
WorkDay 16 1
Безопасный транспорт ИЦ 4 1
Ростех Азимут 16 1
Saprun - Сапран групп 38 1
РусКомТехнологии 6 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 8 1
Вертикаль - башенный оператор 43 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
Winncom Technologies 3 1
АйтиКонсалт ГК 14 1
Schneider Electric - Электрощит Самара 3 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
SEC Consult Services 931 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 14
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 14
Почта России ПАО 1579 13
Уралсиб Банк 390 13
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 10
Газпромбанк - ГПБ 693 10
Открытие ФК 538 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 9
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 9
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 9
OTP Group - ОТП Банк 125 9
Фаберлик - Faberlic 63 9
Тракторные заводы Концерн 24 9
СКБ-банк 86 8
X5 Group 600 7
AliExpress 275 6
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
DHL Express 82 5
Росводоканал 44 5
Утконос 99 5
Segezha Group - Сегежа Групп 85 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 5
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
Норникель - Норильский никель 178 4
Черкизово ГК 73 4
АльфаСтрахование СГ 208 4
Вертолеты России 114 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Азия Цемент 10 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Федеральное казначейство России 766 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
Счётная палата РФ 461 2
Мосгортранс ГУП 68 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 3 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Администрация Президента РФ 269 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 24
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 11
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 2
Умные платформы 500 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Lean - Бережливое производство 21 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
in-house разработка в компаниях 18 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 82 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
DevOps - Development и Operations 297 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
Безопасный город 347 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 1
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 3
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 3
Технология здоровья - Медкарта 24 5 2
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 2
SAP Центр цифрового лидерства 11 2
KasperskyOS 29 2
FlexSoft - FXL Платформа 28 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
Сбер Platform V 5 2
Сбербанк Social ID 8 2
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 13 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Oracle PeopleSoft 51 1
Airbus Skywise 2 1
Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 2 1
1С:Управление Холдингом 15 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Redis СУБД 46 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
DeviceLock DLP 42 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Сбербанк - Экосистема SberX 15 1
Microsoft Teams 214 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 271 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Microsoft Office 1950 1
Google Android 10751 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Дьяченко Валерий 66 17
Путятинский Сергей 53 16
Натрусов Артем 121 14
Марковский Роман 16 14
Аитов Тимур 47 14
Ступин Евгений 18 14
Белоусов Максим 59 13
Глазков Александр 57 13
Hope Paul - Хоуп Пол 13 12
Дворкович Аркадий 169 12
Трояновский Владимир 40 12
Емельченков Сергей 83 12
Чаркин Евгений 182 10
Харитонов Денис 12 10
Залманов Андрей 29 9
Кузин Вадим 34 9
Кудашев Константин 11 9
Казанцев Сергей 11 9
Карпунин Алексей 16 9
Сологуб Денис 16 9
Бижан Михаил 10 9
Андрианов Павел 31 9
Бурилов Андрей 25 9
Марова Юлия 10 9
Лагунов Андрей 10 9
Калиновский Александр 14 9
Валчев Стоян 44 9
Гришин Дмитрий 148 9
Копысов Виталий 21 8
Аксаков Анатолий 98 7
Мотренко Андрей 10 6
Мунтян Алексей 7 5
Нуйкин Андрей 27 5
Джамалов Евгений 14 5
Плешков Алексей 42 5
Лукьянов Михаил 6 5
Меркулов Сергей 14 5
Лагода Георгий 51 5
Демидов Сергей 50 5
Путин Сергей 36 5
Россия - Российская федерация - РФ 57680 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 10
Россия - Республика Крым 626 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
Черкизон - Черкизовский рынок 61 5
Грузия 693 4
Украина 3398 4
Монголия 172 4
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 4
Восточная Европа 1691 3
Израиль 725 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Калининград 675 2
Арктика 141 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Архангельская область 347 1
Швейцария - Женева 87 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - Ненецкий автономный округ 102 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - Сибирь 881 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Владивосток 866 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - Вологодская область 320 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 14
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
Транспорт 62 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Аутсорсинг 84 1
CNews Инновация года - награда 26 13
CNews Analytics 1991 3
Gartner 2197 1
Forrester Research 388 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 27
CNews Баттл 34 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770321, в очереди разбора - 674003.
Создано именных указателей - 46354.
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