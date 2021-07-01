Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CNews FORUM Кейсы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 102
CNews FORUM Кейсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дьяченко Валерий 66 17
|Путятинский Сергей 53 16
|Натрусов Артем 121 14
|Марковский Роман 16 14
|Аитов Тимур 47 14
|Ступин Евгений 18 14
|Белоусов Максим 59 13
|Глазков Александр 57 13
|Hope Paul - Хоуп Пол 13 12
|Дворкович Аркадий 169 12
|Трояновский Владимир 40 12
|Емельченков Сергей 83 12
|Чаркин Евгений 182 10
|Харитонов Денис 12 10
|Залманов Андрей 29 9
|Кузин Вадим 34 9
|Кудашев Константин 11 9
|Казанцев Сергей 11 9
|Карпунин Алексей 16 9
|Сологуб Денис 16 9
|Бижан Михаил 10 9
|Андрианов Павел 31 9
|Бурилов Андрей 25 9
|Марова Юлия 10 9
|Лагунов Андрей 10 9
|Калиновский Александр 14 9
|Валчев Стоян 44 9
|Гришин Дмитрий 148 9
|Копысов Виталий 21 8
|Аксаков Анатолий 98 7
|Мотренко Андрей 10 6
|Мунтян Алексей 7 5
|Нуйкин Андрей 27 5
|Джамалов Евгений 14 5
|Плешков Алексей 42 5
|Лукьянов Михаил 6 5
|Меркулов Сергей 14 5
|Лагода Георгий 51 5
|Демидов Сергей 50 5
|Путин Сергей 36 5
|CNews Инновация года - награда 26 13
|CNews Analytics 1991 3
|Gartner 2197 1
|Forrester Research 388 1
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770321, в очереди разбора - 674003.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770321, в очереди разбора - 674003.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru