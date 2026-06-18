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CNews FORUM Кейсы

CNews FORUM Кейсы

СОБЫТИЯ


18.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформа
17.06.2026 Cloud4Y выступит на CNews FORUM Кейсы 2026

Cloud4Y, крупный российский облачный провайдер, примет участие в форуме CNews FORUM Кейсы 2026. С докладом «Инфраструктура для ИИ: как облако ускоряет запуск ИИ-проектов в компаниях» выступит директор по маркетингу компании Зоя Клиентова. Речь пойдет о том, почему

17.06.2026 CNews FORUM Кейсы состоится завтра. Регистрация

До крурнейшего ИТ-мероприятия лета 2026 г. «CNews FORUM Кейсы Опыт ИТ-лидеров» осталось всего два дня. Оно состоится в Москве 18 июня. За
16.06.2026 До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться.

До крурнейшего ИТ-мероприятия лета 2026 г. «CNews FORUM Кейсы Опыт ИТ-лидеров» осталось всего два дня. Оно состоится в Москве 18 июня. За
16.06.2026 Pyrus примет участие в CNews Forum «Кейсы. Опыт ИТ-лидеров»

Компания Pyrus выступит партнером CNews Forum «Кейсы. Опыт ИТ-лидеров» — одного из ключевых ИТ-событий года для корпоративного рынка. В рамках секции «Цифровизация промышленности» выступит Григорий Малыхин, Директор по качеству
10.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталась одна неделя

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews
03.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews
27.05.2026 Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews
22.05.2026 «Ростелеком» расскажет о цифровых решениях для промышленности на форуме «CNews Forum Кейсы» 18 июня 2026 года

В рамках форума «CNews Forum Кейсы» «Ростелеком» представит свое направление по цифровизации промышленных предприятий и расскажет о том, как компания трансформировалась из поставщика инфраструктуры в технологич
20.05.2026 Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews
13.05.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews
06.05.2026 Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews
29.04.2026 Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews
22.04.2026 Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews
15.04.2026 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews
08.04.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews
31.03.2026 Премии CNews «Инновация года» и «Импортозамещение года»: начат отбор номинантов

ых технологий в 36 номинациях по пяти направлениям. Награждение лауреатов состоится на мероприятии «CNews Forum Кейсы» 18 июня 2026 г. Задача премии – привлечь широкое внимание к успешному росс
25.03.2026 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Свое участие в мероприятии в к
12.03.2026 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. На CNews FORUM Кейсы 20
02.09.2025 «Почта России» заявила об 100% импортозамещении критически важной ИТ-инфраструктуры

ерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. ЗОКИИ — это объект критической информационной инфраструктур
21.07.2025 «Как избегать проблем в гонке импортозамещения», - ИТ-директор СО ЕЭС на CNews FORUM Кейсы

стемного оператора Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») Глеб Лигачев в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. «СО ЕЭС» — компания осуществляющая централизованное операти
09.07.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно

Государственные инициативы Пленарное заседание CNews FORUM Кейсы 2025 открыл Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связ
07.07.2025 СберТех на «CNews FORUM Кейсы» поделился опытом сертификации процессов безопасной разработки ПО

В Москве завершилось мероприятие «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», где СберТех рассказал о факторах укрепления доверия к ро
26.06.2025 Представители РСХБ и Content AI рассказали о переходе на отечественное решение для обработки документов на конференции CNews Forum Кейсы

Представители Россельхозбанка (РСХБ) и разработчика Content AI рассказали о практическом опыте внедрения российской IDP-платформы в одной из крупнейших финансовых организаций страны на конференции CNews Forum Кейсы. В рамках сессии «Цифровизация банков» начальник управления развития систем контент-менеджмента и ЭДО РСХБ.цифра Михаил Пушкарев и руководитель отдела корпоративных продаж Con
26.06.2025 Сервис финтеха Баланс-Платформа признан лучшим для импортозамещения ПО на CNewsForum Кейсы-2025

Сервис Decision Flow от финтех компании Баланс-Платформа признан лучшим ПО на CNews Forum Кейсы-2025 в номинации «Система принятия решений года» за вклад в импортозамещени
26.06.2025 Сервис финтеха Баланс-Платформа признан лучшим для импортозамещения ПО на CNewsForum Кейсы-2025

Сервис Decision Flow от финтех компании Баланс-Платформа признан лучшим ПО на CNews Forum Кейсы-2025 в номинации «Система принятия решений года» за вклад в импортозамещени
24.06.2025 Замглавы Минцифры Александр Шойтов на CNews FORUM Кейсы — о том, когда в России появятся биржи данных

нным интеллектом, однако технологии по обезличиванию данных все еще недостаточно зрелые. Об этом на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. рассказал замглавы Минцифры Александр Шойтов, уточнив, что

24.06.2025 CNews FORUM Кейсы 2025

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформа
19.06.2025 Компания Сиблион выступит на форуме CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров

24 июня на форуме CNews FORUM Кейсы в секции «Искусственный интеллект и большие данные» выступит представитель Сиблион, компании — разработчика платформы для автоматизации бизнес-процессов в enterprise-среде. В

19.06.2025 SimbirSoft примет участие в CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров

сийского ИТ-аутстаффинга и разработки решений на основе искусственного интеллекта, примет участие в CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров. Руководитель проектного офиса Сергей Гордеев выступит на

19.06.2025 Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться

Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня. Зарегистрироваться на CNew
18.06.2025 HD Tech примет участие в CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров

Компания HD Tech, разработчик отечественной IDP-платформы Marlin, примет участие в конференции CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров. Технический директор Степан Дудник выступит на секции «Им
17.06.2025 Компания ГИГАНТ Производство примет участие в «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

Производитель техники нового поколения ГИГАНТ примет участие в «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», который пройдет в Москве 24 июня. Мероприятие позволит о
17.06.2025 Осталась одна неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы

Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня. Зарегистрироваться на CNew
16.06.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 2025 г. Среди докладчиков на данный момент: Станислав Тульчинский, управляющий директор Департамента информационных технологий, Россельхозбанк; Юлия

10.06.2025 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы

Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня. Зарегистрироваться на CNew
05.06.2025 Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025»

Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня. Зарегистрироваться на CNew
03.06.2025 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы

Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня. Зарегистрироваться на CNew
02.06.2025 Selecty на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

Группа компаний Selecty примет участие в одном из крупнейших мероприятий российской ИТ-отрасли — «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Форум состоится 24 июня в Москве и объединит ведущих экс
02.06.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня. Зарегистрироваться на CNew

Публикаций - 313, упоминаний - 962

CNews FORUM Кейсы и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 108
9594 77
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 64
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 62
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 61
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 59
SimbirSoft - СимбирСофт 124 51
Diasoft - Диасофт 1144 43
Neoflex - Неофлекс 257 42
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 42
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 42
Ред Софт - Red Soft 1236 41
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 41
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 40
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 34
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 33
МегаФон 10742 32
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 31
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 31
InfoWatch - Инфовотч 1185 30
Gelarm - Геларм 41 29
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 28
Directum - Директум 1268 28
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 27
Rimini Street 77 26
Программный Продукт ГК 104 26
Luxms 120 25
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 25
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 23
SAP SE 5601 23
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 22
Naumen - Наумен 752 19
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 19
Microsoft Corporation 25775 19
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 18
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 18
Газпром ЦПС 38 18
Biocad - Биокад 95 17
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 17
Oracle Corporation 7074 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 109
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 104
Почта России ПАО 2370 97
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 91
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 90
МКБ - Московский кредитный банк 657 85
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 75
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 73
Силовые машины 166 72
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 71
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 71
ГПБ - Газпромбанк 1273 62
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 54
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 54
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 53
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 53
Русагро Группа Компаний 379 52
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 51
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 47
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 46
Газпром бурение 62 44
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 44
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 43
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 42
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 42
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 42
Шереметьево Хэндлинг 50 42
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 41
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 41
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 40
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 35
Сургутнефтегаз - СНГ 288 33
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 33
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 32
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 31
Агроэко ГК 45 30
Северсталь ПАО - Severstal 629 29
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 29
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 28
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 162
Федеральное казначейство России 1949 106
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 21
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 14
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 12
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 9
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 8
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Федеральное собрание Российской Федерации 318 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Мосгортранс ГУП 139 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
МИК - Московский инновационный кластер 185 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 258
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 227
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 207
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 150
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 144
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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