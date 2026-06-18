CNews FORUM Кейсы 2026 На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформа

Cloud4Y выступит на CNews FORUM Кейсы 2026 Cloud4Y, крупный российский облачный провайдер, примет участие в форуме CNews FORUM Кейсы 2026. С докладом «Инфраструктура для ИИ: как облако ускоряет запуск ИИ-проектов в компаниях» выступит директор по маркетингу компании Зоя Клиентова. Речь пойдет о том, почему

CNews FORUM Кейсы состоится завтра. Регистрация До крурнейшего ИТ-мероприятия лета 2026 г. «CNews FORUM Кейсы Опыт ИТ-лидеров» осталось всего два дня. Оно состоится в Москве 18 июня. За

До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться. До крурнейшего ИТ-мероприятия лета 2026 г. «CNews FORUM Кейсы Опыт ИТ-лидеров» осталось всего два дня. Оно состоится в Москве 18 июня. За

Pyrus примет участие в CNews Forum «Кейсы. Опыт ИТ-лидеров» Компания Pyrus выступит партнером CNews Forum «Кейсы. Опыт ИТ-лидеров» — одного из ключевых ИТ-событий года для корпоративного рынка. В рамках секции «Цифровизация промышленности» выступит Григорий Малыхин, Директор по качеству

CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталась одна неделя Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews

CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews

Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews

«Ростелеком» расскажет о цифровых решениях для промышленности на форуме «CNews Forum Кейсы» 18 июня 2026 года В рамках форума «CNews Forum Кейсы» «Ростелеком» представит свое направление по цифровизации промышленных предприятий и расскажет о том, как компания трансформировалась из поставщика инфраструктуры в технологич

Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews

Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews

Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews

Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews

Премии CNews «Инновация года» и «Импортозамещение года»: начат отбор номинантов ых технологий в 36 номинациях по пяти направлениям. Награждение лауреатов состоится на мероприятии «CNews Forum Кейсы» 18 июня 2026 г. Задача премии – привлечь широкое внимание к успешному росс

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Свое участие в мероприятии в к

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. На CNews FORUM Кейсы 20

«Почта России» заявила об 100% импортозамещении критически важной ИТ-инфраструктуры ерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. ЗОКИИ — это объект критической информационной инфраструктур

«Как избегать проблем в гонке импортозамещения», - ИТ-директор СО ЕЭС на CNews FORUM Кейсы стемного оператора Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») Глеб Лигачев в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. «СО ЕЭС» — компания осуществляющая централизованное операти

CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно Государственные инициативы Пленарное заседание CNews FORUM Кейсы 2025 открыл Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связ

СберТех на «CNews FORUM Кейсы» поделился опытом сертификации процессов безопасной разработки ПО В Москве завершилось мероприятие «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», где СберТех рассказал о факторах укрепления доверия к ро

Представители РСХБ и Content AI рассказали о переходе на отечественное решение для обработки документов на конференции CNews Forum Кейсы Представители Россельхозбанка (РСХБ) и разработчика Content AI рассказали о практическом опыте внедрения российской IDP-платформы в одной из крупнейших финансовых организаций страны на конференции CNews Forum Кейсы. В рамках сессии «Цифровизация банков» начальник управления развития систем контент-менеджмента и ЭДО РСХБ.цифра Михаил Пушкарев и руководитель отдела корпоративных продаж Con

Сервис финтеха Баланс-Платформа признан лучшим для импортозамещения ПО на CNewsForum Кейсы-2025 Сервис Decision Flow от финтех компании Баланс-Платформа признан лучшим ПО на CNews Forum Кейсы-2025 в номинации «Система принятия решений года» за вклад в импортозамещени

Сервис финтеха Баланс-Платформа признан лучшим для импортозамещения ПО на CNewsForum Кейсы-2025 Сервис Decision Flow от финтех компании Баланс-Платформа признан лучшим ПО на CNews Forum Кейсы-2025 в номинации «Система принятия решений года» за вклад в импортозамещени

Замглавы Минцифры Александр Шойтов на CNews FORUM Кейсы — о том, когда в России появятся биржи данных нным интеллектом, однако технологии по обезличиванию данных все еще недостаточно зрелые. Об этом на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. рассказал замглавы Минцифры Александр Шойтов, уточнив, что

CNews FORUM Кейсы 2025 На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформа

Компания Сиблион выступит на форуме CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров 24 июня на форуме CNews FORUM Кейсы в секции «Искусственный интеллект и большие данные» выступит представитель Сиблион, компании — разработчика платформы для автоматизации бизнес-процессов в enterprise-среде. В

SimbirSoft примет участие в CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров сийского ИТ-аутстаффинга и разработки решений на основе искусственного интеллекта, примет участие в CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров. Руководитель проектного офиса Сергей Гордеев выступит на

Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня. Зарегистрироваться на CNew

HD Tech примет участие в CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров Компания HD Tech, разработчик отечественной IDP-платформы Marlin, примет участие в конференции CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров. Технический директор Степан Дудник выступит на секции «Им

Компания ГИГАНТ Производство примет участие в «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» Производитель техники нового поколения ГИГАНТ примет участие в «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», который пройдет в Москве 24 июня. Мероприятие позволит о

Осталась одна неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня. Зарегистрироваться на CNew

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 2025 г. Среди докладчиков на данный момент: Станислав Тульчинский, управляющий директор Департамента информационных технологий, Россельхозбанк; Юлия

Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня. Зарегистрироваться на CNew

Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня. Зарегистрироваться на CNew

Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня. Зарегистрироваться на CNew

Selecty на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» Группа компаний Selecty примет участие в одном из крупнейших мероприятий российской ИТ-отрасли — «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Форум состоится 24 июня в Москве и объединит ведущих экс