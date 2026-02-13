Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект

Проект «Код будущего» поможет школьникам изучить современные языки программирования и получить востребованные навыки в области IT. В 2022 году к учебе на курсах в онлайн- и офлайн-форматах приступят больше 100 тыс. школьников. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к 2030 году «Код будущего» позволит обучить программированию 1,2 млн человек.