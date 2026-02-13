Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190541
ИКТ 14703
Организации 11386
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26594
Персоны 82822
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 881

Минцифры РФ Код будущего Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли федеральный проект

Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект

Проект «Код будущего» поможет школьникам изучить современные языки программирования и получить востребованные навыки в области IT. В 2022 году к учебе на курсах в онлайн- и офлайн-форматах приступят больше 100 тыс. школьников. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к 2030 году «Код будущего» позволит обучить программированию 1,2 млн человек.

 

СОБЫТИЯ


13.02.2026 «Базальт СПО» и Георгиевский колледж открыли лабораторию по практико-ориентированной подготовке ИТ-специалистов 1
29.09.2025 Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект 1
24.09.2025 Университет «Иннополис» открыл регистрацию на бесплатные ИТ-курсы для старшеклассников и студентов колледжей 1
10.09.2025 Первая школа в Хабаровском крае получила отечественное оборудование для инженерного «Роббо Класса» 1
29.08.2025 «Лаборатория Касперского»: 35% детей мечтают о карьере в ИТ 1
16.01.2025 ИИ и робототехника: программа «Кода будущего» будет расширена 1
12.12.2024 ИТ-кадры на перспективу: Минцифры усиливает подготовку специалистов 1
27.05.2024 Глава «1С» Борис Нуралиев в интервью CNews: Каждый сотый сотрудник ИТ-компании должен преподавать 1
07.11.2023 «Яндекс», ВШЭ и «Сириус» запустили бесплатный курс по ИИ для школьников 1
20.09.2023 Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами 1
18.09.2023 Успейте записаться на бесплатные курсы программирования 1
26.07.2023 «Код будущего»: на «Госуслугах» стартовал приём на бесплатные курсы программирования 1
05.07.2023 Рынку необходим комплексный подход к перестройке ИТ-инфраструктуры 1
22.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе» 1
24.04.2023 Минцифры: школьники смогут бесплатно выучить язык программирования на летних каникулах 2
08.12.2022 Более 11,5 тыс. школьников Подмосковья зачислены на бесплатное обучение программированию 2
29.11.2022 Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ 1
10.11.2022 Минцифры: 18 ноября завершается запись на курсы обучения школьников программированию 1
17.10.2022 Минцифры и «Учи.ру» запускают бесплатные курсы программирования в рамках проекта «Код будущего» 1
29.09.2022 30 тыс. школьников записались на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего» 1
19.09.2022 Дмитрий Чернышенко: На «Госуслугах» стартовал прием заявок на курсы программирования для старшеклассников 1
01.09.2022 Минцифры: в новом учебном году образовательные ИТ-проекты запустят для всех категорий граждан 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8613 8
9114 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14642 2
МЭО - Мобильное электронное образование 21 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 211 1
Ростелеком 10416 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 1
SAP SE 5466 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2597 1
Корус Консалтинг ГК 1369 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 1
Telegram Group 2654 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 801 1
Naumen - Наумен 691 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 972 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 436 1
1С-Рарус 941 1
Цифра ГК 144 1
АйТи 1440 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 164 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 78 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 102 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1385 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 57 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 543 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 108 1
ИИ-Технологии 245 1
Технологии Будущего 158 1
Бизнес ИТ 47 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 127 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 409 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 371 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 505 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8308 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1531 1
2Б Диалог КК 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1104 1
Почта России ПАО 2267 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
Русагро Группа Компаний 342 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Автобан ДСК ГК 19 1
Hansa - Ханса 114 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 188 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5053 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5276 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4829 2
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 9 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5329 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3520 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6348 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3573 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1148 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 759 1
Мосгордума - Московская городская Дума 147 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Мосгортранс ГУП 131 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2276 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18758 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57471 8
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2056 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7454 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14908 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5986 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12412 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32031 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5297 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4135 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6932 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17192 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7662 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27174 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16678 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 746 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3364 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8207 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4156 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2462 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12344 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3750 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2013 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 479 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1510 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2434 2
Web development - Веб-разработка 306 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1040 1
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 98 1
MLOps - DSML - Data Science and Machine Learning 15 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 791 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5924 13
Python - высокоуровневый язык программирования 1168 11
C/C++ - Язык программирования 855 7
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 375 6
Oracle Java - язык программирования 3351 5
JavaScript - JS - язык программирования 1342 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1126 5
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 3
VK - Учи.ру - Учи.Дома 10 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 2
Яндекс.Лицей 30 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 2
OpenAI - ChatGPT 584 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 442 1
ROBBO - РОББО Схемотехника 6 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 585 1
Google Android 14823 1
Microsoft Windows 16437 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5200 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 858 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1541 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 628 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 480 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 145 1
1С:ERP Управление предприятием 736 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 577 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 261 1
Яндекс.Учебник 60 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Python Django - web framework 53 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 118 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 98 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2086 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 58 1
Lua - язык программирования 70 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 49 1
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 1
ROBBO 3D-принтер 10 1
МТС Дети в интернете 19 1
Путин Владимир 3387 2
Мишустин Михаил 753 2
Шадаев Максут 1160 2
Чернышенко Дмитрий 576 2
Воронин Павел 183 2
Лабушкин Юрий 2 1
Веременко Сергей 1 1
Крынина Евгения 28 1
Иванов Василий 5 1
Граденко Михаил 42 1
Галинский Александр 4 1
Бражник Сергей 5 1
Малахов Денис 4 1
Сиваков Иван 1 1
Лапицкий Алексей 1 1
Симаков Александр 1 1
Миненкова Валерия 4 1
Комлев Александр 2 1
Батищев Александр 4 1
Садовников Александр 3 1
Видяйкин Александр 1 1
Идрисов Марат 2 1
Голосов Павел 4 1
Куренкова Валентина 4 1
Минасова Наталья 1 1
Кузьмина Полина 7 1
Абаншина Илона 4 1
Мезенцев Роман 20 1
Кананыкин Илья 4 1
Чайка Мария 1 1
Нежданов Евгений 1 1
Загуменнов Евгений 1 1
Божор Михаил 7 1
Ишмаев Артур 4 1
Богоутдинов Борис 5 1
Леонов Анатолий 1 1
Садова Карина 4 1
Коптелов Андрей 119 1
Нуралиев Борис 295 1
Панченко Иван 179 1
Россия - РФ - Российская федерация 158442 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 625 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Николаевский район - Николаевск 12 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 1
Европа 24684 1
Азия - Азиатский регион 5766 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 1
Россия - ПФО - Самарская область 1482 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1010 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1593 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1335 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 357 1
Россия - СЗФО - Псковская область 676 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 758 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1011 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 725 1
Чад - Республика 41 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Николаевск-на-Амуре 13 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15254 8
Образование в России 2568 6
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2266 5
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 128 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10450 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 815 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 271 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5909 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 2
Экзамены 485 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 2
Льготы - Льготные кредиты 154 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Национальный проект 375 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 159 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 441 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3044 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6690 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1069 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 487 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11783 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3233 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1203 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3747 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 1
IDC - International Data Corporation 4944 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 2
Yandex Research 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8426 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 229 5
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 86 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1116 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1301 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 683 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 531 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 65 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 73 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 93 2
РосНОУ - Российский новый университет 9 1
Георгиевский колледж ГБПОУ 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 980 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 1
VK Skillbox - Скилбокс 130 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 236 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 120 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 37 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 35 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 101 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 103 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
CNews AWARDS - награда 556 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 39 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Пикника Афиши 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще