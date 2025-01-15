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Индексная книга (каталог) CNews*
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Basis Базис.Workplace


Организация защищенного доступа до VDI машин флеш-носитель для безопасного подключения к физическому рабочему месту из любой точки. Есть сертификация ФСТЭК.


15.01.2025 Российский разработчик запустил обучающие курсы по администрированию платформ виртуализации 1
10.12.2024 Рынок виртуализации ПО в России к 2030 г. достигнет 50,4 миллиардов 1
05.12.2024 Как импортозамещение повлияет на цифровое лидерство российских банков 1
03.12.2024 Экосистема «Базиса» стала основой «Облака КИИ» 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
15.10.2024 Treolan объявляет о начале поставок решений виртуализации «Базис» 1
04.10.2024 Компании «АйТи Бастион» и «Базис» успешно завершили интеграцию продуктов 1
25.09.2024 «Базис» подтвердил совместимость своей экосистемы с российской СУБД Postgres Pro 2
21.08.2024 Российский вендор «Базис» научил свой DevOps-конвейер разрабатывать ПО в закрытом контуре 2
15.08.2024 Merlion продолжает инвестировать в развитие стека ИТ-решений для партнеров. Доступно решение от разработчика «Базис». 2
12.08.2024 Basis Workplace занял первое место в рейтинге VDI CNews 1
12.08.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг российского ПО для управления VDI 2024 1
23.07.2024 Подтверждена совместимость решений виртуализации «Базис» с ОС «ОСнова» 1
15.07.2024 ВТБ отказывается от продукта Citrix в пользу российского решения 1
25.06.2024 «Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare 2
19.06.2024 Перевод Газпромбанка на ПО «Базис» признан проектом года премии CNews «Импортозамещение года 2024» 1
22.05.2024 «Национальные Технологии» и «Базис» создадут российское инфраструктурное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры 1
20.05.2024 Газпромбанк переведет ИТ-инфраструктуру на решения виртуализации «Базис» 1
08.04.2024 «Базис» и «Группа Астра» подтвердили совместимость своих флагманских решений 2
02.04.2024 «Базис» подвел финансовые и операционные итоги 2023 года 1
01.04.2024 «Базис» подвел финансовые и операционные итоги 2023 года 1
01.04.2024 Российский конкурент VMWare и Citrix заработал за год 3 миллиарда 1
01.04.2024 «ТЭК СПб», «Ростелеком» и Fplus разработают импортонезависимые ПАК для ТЭК 1
14.03.2024 «Базис» первым в России представил полностью импортонезависимую экосистему решений для виртуализации ИТ-инфраструктуры 2
14.03.2024 Отечественный разработчик представил экосистему для виртуализации ИТ-инфраструктуры 2
19.02.2024 «Ростелеком» и Biocad создадут импортонезависимые ПАКи для фармотрасли 1
11.12.2023 «Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix 2
04.12.2023 VDI-платформа «Базис.Workplace» обновилась до версии 2.0 1
22.09.2023 Отечественные вендоры представили ПАК для стационарного рабочего места 1
11.09.2023 Представлен отечественный ПАК для работы в офисе 1
15.08.2023 Вышло обновление отечественной VDI-платформы «Базис.Workplace» 2
15.06.2023 «Ростелеком» станет поставлять госсектору и коропрациям планшеты и ПК на «Авроре» 1
15.06.2023 «Мойофис» и «Ростелеком» создадут мобильные, стационарные и серверные ПАК 1
13.06.2023 Вышло обновление отечественной системы виртуализации «Базис.vCore» 1
11.04.2023 «Ростелеком» перейдет на российские решения виртуализации «Базис» 2
06.12.2022 Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace» 1
29.11.2022 Российские облака перейдут на отечественную виртуализацию 2
06.10.2022 «Лаборатория Касперского» и «Базис» представят кибериммунное решение в модели Desktop-as-a Service 1

Публикаций - 38, упоминаний - 49

Basis и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 11
Broadcom - VMware 2359 10
Microsoft Corporation 24624 7
Citrix Systems 812 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 5
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 4
Nutanix 98 4
Базальт СПО - BaseALT 655 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 3
Basis - Tionix - Тионикс - 79 2
Basis - Скала софтвер 11 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
Getmobit - Гетмобит 31 2
ДОК 828 2
НППКТ 24 2
ИКС 318 2
8213 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 2
Базис Консалтинговая компания 22 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Oracle Corporation 6687 2
Diasoft - Диасофт 870 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Код Безопасности 616 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
Biocad - Биокад 78 1
Veeam Software 318 1
Commvault 172 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
CipherCloud - Lookout CASB 6 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 43 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 12 1
Unsplash 762 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 36
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 28
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 22
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 14
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 12
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 8
DevOps - Development и Operations 865 7
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 534 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 4
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 93 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 3
OpenStack 488 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 56 25
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 31 15
Linux OS 9936 11
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 27 10
Microsoft Windows 15656 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 7
Basis - Базис.Guard 7 7
Basis - Базис.vCore 11 6
Новые облачные технологии - МойОфис 778 6
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 39 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 5
Basis - Базис.Migration Assistant 6 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 36 4
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 3
Broadcom - VMware vSphere 554 3
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 3
Citrix XenDesktop 97 3
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 3
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 2
Getmobit GM-Box 13 2
Microsoft Azure 1408 2
HPE SimpliVity 29 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
Citrix Virtual Apps and Desktops 29 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Kaspersky OS 124 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Apache Hadoop 427 1
Код Безопасности - vGate 73 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
Мартиросов Давид 57 14
Равшанов Яков 5 3
Меньшов Кирилл 118 3
Сорокин Дмитрий 26 2
Кулашова Анна 44 2
Глазков Александр 137 2
Суворов Андрей 45 1
Челышев Сергей 11 1
Ермаков Иван 27 1
Карташев Вадим 2 1
Стрелков Виктор 10 1
Калякин Павел 66 1
Рукавишникова Мария 18 1
Мельников Алексей 61 1
Васильев Сергей 51 1
Волков Михаил 61 1
Мартынов Михаил 11 1
Рензяев Константин 62 1
Бурчина Екатерина 7 1
Болтенков Иван 3 1
Синьков Кирилл 40 1
Дворцов Дмитрий 9 1
Шуткин Николай 5 1
Кулик Вадим 180 1
Осипов Павел 4 1
Михеев Дмитрий 40 1
Володичев Дмитрий 1 1
Пирогова Ирина 28 1
Шадаев Максут 1008 1
Лазуков Станислав 29 1
Ермаков Валерий 124 1
Панченко Иван 138 1
Суровец Дмитрий 76 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Козырев Алексей 321 1
Урусов Виктор 127 1
Геллерман Михаил 34 1
Кожевников Николай 2 1
Султангалиев Тимурбулат 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Ergonomics - Эргономика 1597 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
CNews FORUM Кейсы 225 4
CNews AWARDS - награда 519 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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