Basis Базис.Workplace
Организация защищенного доступа до VDI машин флеш-носитель для безопасного подключения к физическому рабочему месту из любой точки. Есть сертификация ФСТЭК.
Basis и организации, системы, технологии, персоны:
|ASF - Apache Software Foundation 206 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Мартиросов Давид 57 14
|Равшанов Яков 5 3
|Меньшов Кирилл 118 3
|Сорокин Дмитрий 26 2
|Кулашова Анна 44 2
|Глазков Александр 137 2
|Суворов Андрей 45 1
|Челышев Сергей 11 1
|Ермаков Иван 27 1
|Карташев Вадим 2 1
|Стрелков Виктор 10 1
|Калякин Павел 66 1
|Рукавишникова Мария 18 1
|Мельников Алексей 61 1
|Васильев Сергей 51 1
|Волков Михаил 61 1
|Мартынов Михаил 11 1
|Рензяев Константин 62 1
|Бурчина Екатерина 7 1
|Болтенков Иван 3 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Дворцов Дмитрий 9 1
|Шуткин Николай 5 1
|Кулик Вадим 180 1
|Осипов Павел 4 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Володичев Дмитрий 1 1
|Пирогова Ирина 28 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Панченко Иван 138 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Козырев Алексей 321 1
|Урусов Виктор 127 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Кожевников Николай 2 1
|Султангалиев Тимурбулат 10 1
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|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
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