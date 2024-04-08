«Базис» и «Группа Астра» подтвердили совместимость своих флагманских решений

«Группа Астра» и «Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, подтвердили полную совместимость операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7 и VDI-решения Basis Workplace. Результаты тестирования продемонстрировали, что продукты бесперебойно работают в едином контуре. Удостоверившись в работоспособности и надежности технологического стека, эксперты «Группы Астра» сертифицировали его в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Basis Workplace — это флагманское решение «Базиса», предназначенное для создания инфраструктуры из десятков тысяч виртуальных рабочих столов. Заказчик может выбрать несколько сценариев применения: VDI, подключение к терминальному серверу, отдельным терминальным приложениям или физическим ПК. Ключевыми преимуществами комплексного продукта являются возможность одновременно подключаться к виртуальным рабочим столам с устройств под Windows и Linux, а также унифицированный подход к управлению рабочими столами на разных ОС. С помощью Basis Workplace можно обеспечить высокий уровень информационной безопасности: пользователи получают доступ через защищенный шлюз без прямой связанности между их личными устройствами и виртуальными рабочими местами. Продукт включен в реестр Минцифры и позволяет множеству организаций замещать с его помощью аналогичные решения зарубежных вендоров.

«Сертификация Basis Workplace стала значимой и позитивной новостью для рынка. Мы официально гарантируем, что наши клиенты могут беспрепятственно использовать Astra Linux в качестве гостевой операционной системы для работы с виртуальными рабочими столами, созданными с помощью Basis Workplace. Компания «Базис» признана одним из лидеров VDI-сегмента, и применение нашего совместного решения позволит заказчикам импортозаместить технологии с сохранением функционала, к которому они привыкли», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Astra Linux от «Группы Астра» – достойное пополнение в списке гостевых ОС в портфеле «Базиса». Совместимость Basis Workplace и других продуктов экосистемы с решениями партнеров демонстрирует заказчику, что их использование – самостоятельное или в составе программно-аппаратного комплекса – гарантирует качество и надежность работы инфраструктуры», — отметил Дмитрий Дворцов, директор по работе с партнерами компании «Базис».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Базис» – российский разработчик платформы динамической инфраструктуры, виртуализации и облачных решений. Образован в 2021 г. Компания предлагает клиентам импортонезависимую экосистему продуктов – от инструментов управления виртуальной инфраструктурой и средств ее защиты до конвейера для организации полного цикла разработки. Решения «Базиса» используются в 120 государственных информационных системах и сервисах и в более чем 700 компаниях различного масштаба – от крупнейших корпораций до малых и средних предприятий. Продукты разработчика интегрированы в ключевые государственные проекты, такие как «Гособлако» (ГЕОП), «Гостех» и «Госуслуги», а также применяются в федеральных и региональных органах исполнительной власти. Решения компании включены в реестр российского программного обеспечения, сертифицированы ФСТЭК и ФСБ и соответствуют требованиям регуляторов до первого класса защищенности.