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"Использование облачных технологий для развития государственной ИТ-инфраструктуры" Константин Гурзов, Директор Департамента развития облачных сервисов и управления данными, Минцифры России на CNews FORUM 2021.