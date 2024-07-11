Правительство утвердило регламент работы «Гособлака» ля государства С 1 января 2025 г. в России начнет работу государственная единая облачная платформа (ГЕОП) под названием «Гособлако». Постановление, регулирующее ее работу, было подписано Предсе

Гособлако в Индии годами сливало персональные данные и документы в интернет. Поисковики все это индексировали Потеря персональных данных По информации издания TechCrunch, гособлако правительства Индии годами допускало утечки персональных данных граждан в интернет.

Минцифры досрочно закончит эксперимент с «Гособлаком» нт по переводу работы ведомств с иностранных сервисов на государственную единую облачную платформу (ГЕОП) проводится с 2019 года. «Гособлако» — инфраструктурный фундамент, который предоставляет

Selectel предложил облачное решение для хостинга «Гособлака» и платформы «Гостех» безопасности к поставщикам инфраструктурных решений для государственной единой облачной платформы (ГЕОП, «Гособлако»), платформы «Гостех», а также отдельных государственных информационных сист

Минцифры срочно ищет серверы и СХД для «Гособлака» выяснил CNews, Минцифры ищет вычислительные ресурсы для государственной единой облачной платформы «Гособлако». На эти цели ведомство выделило 1,4 млрд руб., можно обнаружить на сайте госзакупо

Cloud4Y вошел в состав МРГ Минцифры по «Гособлаку» т и корпоративный облачный провайдер Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. Проект «Гособлако» объединяет ИС российских органов власти. Единая облачная платформа предоставляет в

В сервисе «Контур.Гособлако» теперь можно управлять полномочиями и функциями госслужащих В составе решения «Контур.Гособлако» появился новый модуль «Электронный реестр полномочий и функций». Он помогает сравнивать нагрузку и эффективно распределять по органам власти, структурным подразделениям и штатным еди

В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» Минцифры не нашло поставщика вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы ГЕОП («Гособлако») с максимальной ценой услуг в 568,3 млн руб. На тендер, размещенный 14 июля

Цифровизацию госорганов будут контролировать из «Гособлака» осинформсистемы координации информатизации (ФГИС КИ) на государственную единую облачную платформу («Гособлако»). Ответственным за работу системы и ее переход на новую платформу является Центр э

ИС госорганов переходят в «Гособлако» истема координации информатизации (ФГИС КИ) переходит на Государственную единую облачную платформу (ГЕОП, «Гособлако»). ФГИС КИ обеспечивает формирование единого информационного пространства дл

ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда госзакупок тендер на закупку вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы (ГЕОП, «Гособлако»). Согласно данным заявки, стартовая цена контракта установлена на уровне 1,

«Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг 015 г., и вплоть до апреля 2021 г. она носила название «Государственная единая облачная платформа» (ГЕОП). Заседание рабочей группы прошло под руководством Константина Гурзова – главы Департаме

«Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux зрешения доменных имен, управления печатью, хранения данных пользователей (с централизованным контролем прав доступа), балансировки нагрузки компонентов приложений и сервисов ГИС, внедряемых на базе «ведомственного облака», системы электронной почты и сервиса аудио- и видеокоммуникаций на базе программного обеспечения Mind. Для централизованного управления вычислительными серверами и рабочи

Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы («Гособлако», ГЕОП), предназначенной для размещения и обеспечения функционирования информресурсов и информс

3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома» предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы («Гособлако», ГЕОП) — размещения и обеспечения функционирования информресурсов и информсистем федеральных г

Власти решили «перезагрузить» «Гособлако» Перезагрузка ГЕОП Как стало известно CNews, Минцифры решило «перезагрузить» продленный в сентябре 2020 г.

Эпопея со строительством «Гособлака» растянется на три года Эксперимент по ГЕОП продлится до конца 2022 года Правительство продлило на два года срок проведения эксперим

Власти утвердили эксперимент по переходу госинформсистем в многострадальное «Гособлако» ровать и апробировать условия, необходимые для создания Государственной единой облачной платформы («Гособлако»). В ходе эксперимента предполагается также апробировать функциональность первой оч

НИИ «Восход» отодвигает «Ростелеком» от проекта «Гособлака» ценой 47 миллиардов ским или юридическим лицам. «Ростелеком» будет принимать участие в конкурсах для оказания услуг для ГЕОП, сообщили в его дочернем предприятии - «РТК-ЦОД». План создания «Гособлака» Согласно фед

«СКБ Контур» на конференции «ИКТ в госсекторе 2017» расскажет о создании единой региональной ИС «Контур Гособлако» Анастасия Ложникова, менеджер проектов «СКБ Контур», в рамках конференции «ИКТ в госсекторе 2017», которая пройдет 6 апреля, расскажет о создании единой региональной информационной системы «Контур Гособлако». Поэтапное внедрение системы «Электронный бюджет», Указ Президента РФ от 11.08.2016 г. №403 и иные нормативные акты подталкивают органы государственной власти в субъектах РФ к создан

Чиновники снимут с себя ответственность за безопасность гособлака рству, однако гораздо меньшую сумму – 4 тыс. Предполагалось, что все сервисы, предоставляемые через гособлако, будут разделены на три группы: базовые, типовые и специализированные. К первым отн

Через 10 лет чиновники переедут в облака б. за все этапы создания единой и безопасной среды обмена информацией. Ожидается, что СЭД дополнит «гособлако», и к 2017 г. весь обмен документами между ведомствами будет происходить в электрон

План «Крок» и Минсвязи: ИТ-услуги органам власти будут оказывать госкомпании е. Отнесение системы к тому или иному классу будет влиять на саму возможность ее переноса в единое «гособлако» и срок такого переноса. Во-вторых, разработчики концепции выделили четыре возможны

«Крок» заплатит Минкомсвязи за право проектировать ИТ-инфраструктуру «гособлака» доплатил за выполнение работ 7,1 млн руб. Проектировать инфраструктуру обработки и хранения данных «гособлака» будет «Крок». За это компания заплатит в бюджет почти 4 тыс. руб. Работы были прин

Минкомсвязи выбирает проектировщика ИТ-инфраструктуры «гособлака» Минкомсвязи продолжает работы над созданием единого «гособлака» для чиновников. На сайте госзакупок опубликован аукцион на разработку системного проекта единой инженерной инфраструктуры для обработки и хранения данных федеральных государственных

Минкомсвязи присоединит два новых ЦОДа ФНС к единому «гособлаку» строительство выиграла компания «Энвижн Груп». Ожидается, что перевод федеральных органов в единое «гособлако» позволит сократить объем проводимых ими закупок оборудования. Мощности «гособлака»

Проект «гособлака», выполненный «Энвижн», вызвал 88 замечаний Минкомсвязи четов, а также слабую проработку процедур взаимодействия, в частности подключения (миграции) ведомственных сетей к ЕСПД. Единая сеть наряду с единой вычислительной инфраструктурой станет частью т.н. «гособлака», доступ к которому в перспективе получат все федеральные органы власти. Его создание должно избавить ведомства от необходимости тратить средства на развитие собственной инфраструктур

Минкомсвязи ищет спонсоров для создания «гособлака» рган власти может финансировать капитальные затраты другого. Кроме того, по его мнению, финансируя «гособлако» органы власти будут зависеть от Минкомсвязи. При этом явные аргументы за то, что М

«Энвижн» сдал проект «гособлака» в Минкомсвязь аве и процедурах (снова аукцион или все-таки конкурс) появятся по итогам приемки. В Минкомсвязи за "гособлако" отвечает Олег Пак. Сейчас комиссия принимает проект "Энвижн" Желание «Энвижн» полу

«Энвижн» заплатит Минкомсвязи 7,1 млн руб. за право спроектировать «гособлако» дарственного облака» телекоммуникационной инфраструктуры и вычислительных мощностей. Цель создания «гособлака» заключается в повышении качества телеком- и вычислительных услуг, предоставляемых

«Гособлако»: мега-проект Минкомсвязи начался с демпинга арифметическое из полученных сумм. В опросе министерства по определению цены услуг проектирования «гособлака» участвовали «Крок», «Энвижн Груп», «Техносерв», НСТ (входит в группу Maykor), «Инл