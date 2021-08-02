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ГЕОП РФ
Гособлако
Государственная единая облачная платформа
Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП)
"Использование облачных технологий для развития государственной ИТ-инфраструктуры" Константин Гурзов, Директор Департамента развития облачных сервисов и управления данными, Минцифры России на CNews FORUM 2021.
Публикаций - 90, упоминаний - 234
ГЕОП РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2450 16
|Мишустин Михаил 335 13
|Пак Олег 91 9
|Шадаев Максут 425 8
|Медведев Дмитрий 1590 6
|Чернышенко Дмитрий 270 6
|Носков Константин 207 6
|Огуряев Дмитрий 56 5
|Гурзов Константин 17 5
|Паршин Максим 176 4
|Черненко Андрей 40 4
|Акимов Максим 169 4
|Иванов Олег 128 4
|Захаренко Максим 53 3
|Василенко Александр 67 3
|Мартынов Александр 21 3
|Казарин Станислав 111 3
|Бурин Андрей 14 3
|Качанов Олег 60 3
|Мамонов Михаил 24 3
|Кисляков Евгений 89 3
|Черкесова Бэлла 8 3
|Никифоров Николай 1132 3
|Самойлов Юрий 67 3
|Яцеленко Николай 13 2
|Ping Guo - Пин Го 23 2
|Колбин Евгений 53 2
|Слышкин Василий 60 2
|Бадалов Андрей 35 2
|Приходько Сергей 27 2
|Березин Максим 64 2
|Зинкевич Сергей 20 2
|Черепенников Антон 55 2
|Макар Герман 10 2
|Козырев Алексей 274 2
|Белановский Владимир 8 2
|Морозов Дмитрий 18 2
|Марголин Михаил 15 2
|Бокова Людмила 80 2
|Тебеньков Яков 10 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru