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ГЕОП РФ
Гособлако
Государственная единая облачная платформа
Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП)


 

 

"Использование облачных технологий для развития государственной ИТ-инфраструктуры" Константин Гурзов, Директор Департамента развития облачных сервисов и управления данными, Минцифры России на CNews FORUM 2021.

 


02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака»
06.07.2021 Цифровизацию госорганов будут контролировать из «Гособлака»
06.07.2021 ИС госорганов переходят в «Гособлако»
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда
22.04.2021 «Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг
11.01.2021 Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда
16.12.2020 3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома»
11.12.2020 Власти решили «перезагрузить» «Гособлако»
09.09.2020 Эпопея со строительством «Гособлака» растянется на три года
30.08.2019 Власти утвердили эксперимент по переходу госинформсистем в многострадальное «Гособлако»
01.07.2019 НИИ «Восход» отодвигает «Ростелеком» от проекта «Гособлака» ценой 47 миллиардов
25.11.2013 План «Крок» и Минсвязи: ИТ-услуги органам власти будут оказывать госкомпании
02.10.2013 «Крок» заплатит Минкомсвязи за право проектировать ИТ-инфраструктуру «гособлака»
17.09.2013 Минкомсвязи выбирает проектировщика ИТ-инфраструктуры «гособлака»
25.07.2013 Проект «гособлака», выполненный «Энвижн», вызвал 88 замечаний Минкомсвязи
22.07.2013 Минкомсвязи ищет спонсоров для создания «гособлака»
26.06.2013 «Энвижн» сдал проект «гособлака» в Минкомсвязь
30.04.2013 «Энвижн» заплатит Минкомсвязи 7,1 млн руб. за право спроектировать «гособлако»
26.04.2013 «Гособлако»: мега-проект Минкомсвязи начался с демпинга

Публикаций - 90, упоминаний - 234

ГЕОП РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7842 55
Восход ФГБУ НИИ 452 26
Крок 1564 21
NVision Group - Энвижн Груп 630 12
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 97 9
Microsoft Corporation 21038 8
Ростех - Ростехнологии 2355 7
iTeco - Ай-Теко 892 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8561 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - Tionix - Тионикс 57 6
Oracle Corporation 5810 6
Selectel - Селектел 147 5
5029 5
VK - Mail.ru Group 2825 5
Huawei 3000 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 964 5
Softline - Софтлайн 1773 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 220 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3764 5
ФОРС - Центр разработки 287 4
Yandex - Яндекс 4598 4
АйТи 1068 4
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 177 4
Компьюлинк ГК - Compulink 319 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 324 4
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 3
Telegram Group 721 3
ФОРС ГК 29 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 76 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 490 3
Информзащита 616 3
VMware 1979 3
Ланит Интеграция 104 3
Maykor - Мэйкор 265 3
ITG - INLINE Technologies Group 131 3
Базальт СПО 220 3
НСТ - Новые сервисные технологии 37 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6246 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2244 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4874 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1940 14
Почта России ПАО 1802 13
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 5
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 87 3
РЖД - Российские железные дороги 1334 3
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 1
Маяк НПП 2 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 159 1
UBS AG 288 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1623 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 124 1
Coca-Cola Company 233 1
Май - Российская торговая компания 63 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 308 1
Фаберлик - Faberlic 67 1
УЭК - Универсальная электронная карта 554 1
Sollers - Соллерс 18 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 42 1
Belkacar - оператор каршеринга 27 1
Visa International 1641 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 1
Альфа-Банк 1329 1
Открытие ФК 486 1
Аэрофлот 618 1
Газпром ПАО 778 1
Mary Kay - Мэри Кэй 85 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 258 1
DB Schenker - Шенкер АО 15 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 227 1
Ак Барс Банк 184 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 1
X5 Group 650 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 715 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7430 75
Правительство РФ 2753 26
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 24
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2050 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1602 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 16
Президент Российской Федерации 1756 16
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 597 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 930 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 13
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 13
Федеральное казначейство России 878 12
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2042 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1180 10
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 144 10
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 472 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 617 8
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 47 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 707 8
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 8
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 8
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1187 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1130 7
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 212 7
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 337 6
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1251 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 429 6
Счётная палата РФ 557 6
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Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 9 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 47 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
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