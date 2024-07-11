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ГЕОП РФ Гособлако Государственная единая облачная платформа Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП)

Государственная Единая Облачная Платформа (ГЕОП) – ключевой проект информатизации органов государственной власти начиная с 2019
г. Проект критически важен для обеспечения бесперебойного функционирования государственных информационных систем и ИТ-систем ведомств. ГЕОП позволяет оперативно предоставлять вычислительные ресурсы для нужд органов государственной власти, государственных учреждений, государственных внебюджетных фондов и публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства»

 

 

"Использование облачных технологий для развития государственной ИТ-инфраструктуры" Константин Гурзов, Директор Департамента развития облачных сервисов и управления данными, Минцифры России на CNews FORUM 2021.

 

СОБЫТИЯ

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11.07.2024 Правительство утвердило регламент работы «Гособлака»

ля государства С 1 января 2025 г. в России начнет работу государственная единая облачная платформа (ГЕОП) под названием «Гособлако». Постановление, регулирующее ее работу, было подписано Предсе
09.04.2024 Гособлако в Индии годами сливало персональные данные и документы в интернет. Поисковики все это индексировали

Потеря персональных данных По информации издания TechCrunch, гособлако правительства Индии годами допускало утечки персональных данных граждан в интернет.
19.04.2023 Минцифры досрочно закончит эксперимент с «Гособлаком»

нт по переводу работы ведомств с иностранных сервисов на государственную единую облачную платформу (ГЕОП) проводится с 2019 года. «Гособлако» — инфраструктурный фундамент, который предоставляет
11.04.2023 Selectel предложил облачное решение для хостинга «Гособлака» и платформы «Гостех»

безопасности к поставщикам инфраструктурных решений для государственной единой облачной платформы (ГЕОП, «Гособлако»), платформы «Гостех», а также отдельных государственных информационных сист
29.11.2022 Минцифры срочно ищет серверы и СХД для «Гособлака»

выяснил CNews, Минцифры ищет вычислительные ресурсы для государственной единой облачной платформы «Гособлако». На эти цели ведомство выделило 1,4 млрд руб., можно обнаружить на сайте госзакупо
28.04.2022 Cloud4Y вошел в состав МРГ Минцифры по «Гособлаку»

т и корпоративный облачный провайдер Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. Проект «Гособлако» объединяет ИС российских органов власти. Единая облачная платформа предоставляет в
29.11.2021 В сервисе «Контур.Гособлако» теперь можно управлять полномочиями и функциями госслужащих

В составе решения «Контур.Гособлако» появился новый модуль «Электронный реестр полномочий и функций». Он помогает сравнивать нагрузку и эффективно распределять по органам власти, структурным подразделениям и штатным еди
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака»

Минцифры не нашло поставщика вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы ГЕОП («Гособлако») с максимальной ценой услуг в 568,3 млн руб. На тендер, размещенный 14 июля
06.07.2021 Цифровизацию госорганов будут контролировать из «Гособлака»

осинформсистемы координации информатизации (ФГИС КИ) на государственную единую облачную платформу («Гособлако»). Ответственным за работу системы и ее переход на новую платформу является Центр э
06.07.2021 ИС госорганов переходят в «Гособлако»

истема координации информатизации (ФГИС КИ) переходит на Государственную единую облачную платформу (ГЕОП, «Гособлако»). ФГИС КИ обеспечивает формирование единого информационного пространства дл
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда

госзакупок тендер на закупку вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы (ГЕОП, «Гособлако»). Согласно данным заявки, стартовая цена контракта установлена на уровне 1,
22.04.2021 «Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг

015 г., и вплоть до апреля 2021 г. она носила название «Государственная единая облачная платформа» (ГЕОП). Заседание рабочей группы прошло под руководством Константина Гурзова – главы Департаме
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux

зрешения доменных имен, управления печатью, хранения данных пользователей (с централизованным контролем прав доступа), балансировки нагрузки компонентов приложений и сервисов ГИС, внедряемых на базе «ведомственного облака», системы электронной почты и сервиса аудио- и видеокоммуникаций на базе программного обеспечения Mind. Для централизованного управления вычислительными серверами и рабочи
11.01.2021 Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда

предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы («Гособлако», ГЕОП), предназначенной для размещения и обеспечения функционирования информресурсов и информс
16.12.2020 3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома»

предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы («Гособлако», ГЕОП) — размещения и обеспечения функционирования информресурсов и информсистем федеральных г
11.12.2020 Власти решили «перезагрузить» «Гособлако»

Перезагрузка ГЕОП Как стало известно CNews, Минцифры решило «перезагрузить» продленный в сентябре 2020 г.

09.09.2020 Эпопея со строительством «Гособлака» растянется на три года

Эксперимент по ГЕОП продлится до конца 2022 года Правительство продлило на два года срок проведения эксперим
30.08.2019 Власти утвердили эксперимент по переходу госинформсистем в многострадальное «Гособлако»

ровать и апробировать условия, необходимые для создания Государственной единой облачной платформы («Гособлако»). В ходе эксперимента предполагается также апробировать функциональность первой оч
01.07.2019 НИИ «Восход» отодвигает «Ростелеком» от проекта «Гособлака» ценой 47 миллиардов

ским или юридическим лицам. «Ростелеком» будет принимать участие в конкурсах для оказания услуг для ГЕОП, сообщили в его дочернем предприятии - «РТК-ЦОД». План создания «Гособлака» Согласно фед
04.04.2017 «СКБ Контур» на конференции «ИКТ в госсекторе 2017» расскажет о создании единой региональной ИС «Контур Гособлако»

Анастасия Ложникова, менеджер проектов «СКБ Контур», в рамках конференции «ИКТ в госсекторе 2017», которая пройдет 6 апреля, расскажет о создании единой региональной информационной системы «Контур Гособлако». Поэтапное внедрение системы «Электронный бюджет», Указ Президента РФ от 11.08.2016 г. №403 и иные нормативные акты подталкивают органы государственной власти в субъектах РФ к создан
28.10.2014 Чиновники снимут с себя ответственность за безопасность гособлака

рству, однако гораздо меньшую сумму – 4 тыс. Предполагалось, что все сервисы, предоставляемые через гособлако, будут разделены на три группы: базовые, типовые и специализированные. К первым отн
23.12.2013 Через 10 лет чиновники переедут в облака

б. за все этапы создания единой и безопасной среды обмена информацией. Ожидается, что СЭД дополнит «гособлако», и к 2017 г. весь обмен документами между ведомствами будет происходить в электрон
25.11.2013 План «Крок» и Минсвязи: ИТ-услуги органам власти будут оказывать госкомпании

е. Отнесение системы к тому или иному классу будет влиять на саму возможность ее переноса в единое «гособлако» и срок такого переноса. Во-вторых, разработчики концепции выделили четыре возможны
02.10.2013 «Крок» заплатит Минкомсвязи за право проектировать ИТ-инфраструктуру «гособлака»

доплатил за выполнение работ 7,1 млн руб. Проектировать инфраструктуру обработки и хранения данных «гособлака» будет «Крок». За это компания заплатит в бюджет почти 4 тыс. руб. Работы были прин
17.09.2013 Минкомсвязи выбирает проектировщика ИТ-инфраструктуры «гособлака»

Минкомсвязи продолжает работы над созданием единого «гособлака» для чиновников. На сайте госзакупок опубликован аукцион на разработку системного проекта единой инженерной инфраструктуры для обработки и хранения данных федеральных государственных

08.08.2013 Минкомсвязи присоединит два новых ЦОДа ФНС к единому «гособлаку»

строительство выиграла компания «Энвижн Груп». Ожидается, что перевод федеральных органов в единое «гособлако» позволит сократить объем проводимых ими закупок оборудования. Мощности «гособлака»
25.07.2013 Проект «гособлака», выполненный «Энвижн», вызвал 88 замечаний Минкомсвязи

четов, а также слабую проработку процедур взаимодействия, в частности подключения (миграции) ведомственных сетей к ЕСПД. Единая сеть наряду с единой вычислительной инфраструктурой станет частью т.н. «гособлака», доступ к которому в перспективе получат все федеральные органы власти. Его создание должно избавить ведомства от необходимости тратить средства на развитие собственной инфраструктур
22.07.2013 Минкомсвязи ищет спонсоров для создания «гособлака»

рган власти может финансировать капитальные затраты другого. Кроме того, по его мнению, финансируя «гособлако» органы власти будут зависеть от Минкомсвязи. При этом явные аргументы за то, что М
26.06.2013 «Энвижн» сдал проект «гособлака» в Минкомсвязь

аве и процедурах (снова аукцион или все-таки конкурс) появятся по итогам приемки. В Минкомсвязи за "гособлако" отвечает Олег Пак. Сейчас комиссия принимает проект "Энвижн" Желание «Энвижн» полу
30.04.2013 «Энвижн» заплатит Минкомсвязи 7,1 млн руб. за право спроектировать «гособлако»

дарственного облака» телекоммуникационной инфраструктуры и вычислительных мощностей. Цель создания «гособлака» заключается в повышении качества телеком- и вычислительных услуг, предоставляемых

26.04.2013 «Гособлако»: мега-проект Минкомсвязи начался с демпинга

арифметическое из полученных сумм. В опросе министерства по определению цены услуг проектирования «гособлака» участвовали «Крок», «Энвижн Груп», «Техносерв», НСТ (входит в группу Maykor), «Инл
18.03.2013 Конец бесконечным закупкам серверов: Минкомсвязи готовит «гособлако»

освласти самостоятельно решает задачу по созданию идентичной по функционалу ИКТ-инфраструктуры. Должно же быть по-другому, считает замминистра: в качестве цели в его презентации указывается создание «государственного облака» телекоммуникационной инфраструктуры и вычислительных мощностей. Координацию функционирования единой инфраструктуры будет обеспечивать Минкомсвязи, говорится в презентац

Публикаций - 204, упоминаний - 390

ГЕОП РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 106
Восход ФГБУ НИИ 721 34
Крок - Croc 1964 27
Microsoft Corporation 25774 23
NVision Group - Энвижн Груп 699 18
9594 16
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 16
Yandex - Яндекс 9215 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Broadcom - VMware 2610 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
Oracle Corporation 7074 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 13
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 12
Softline - Софтлайн 3743 11
Huawei 4675 10
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 8
Basis - Базис - СП Облачная платформа 90 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
ИКС 538 8
Google LLC 12687 7
МегаФон 10742 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 7
Selectel - Селектел 544 7
ФОРС - Центр разработки 703 7
АйТи 1519 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
SAP SE 5601 6
Cisco Systems 5372 6
БАРС Груп 579 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
Почта России ПАО 2370 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Газпром ПАО 1493 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Альфа-Банк 1979 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
ВТБ - ВТБ24 671 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 2
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
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Coca-Cola Company 261 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 33
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 28
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 28
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 28
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 26
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 24
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 24
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 23
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 21
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 21
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 128 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 18
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 18
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 18
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 18
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 74
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 50
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 35
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 29
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 17
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 12
Microsoft Azure 1526 12
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 11
Linux OS 11533 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 10
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 9
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 55 8
Basis - Базис.Workplace 81 8
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 7
Microsoft Windows 16882 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 6
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 6
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 5
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
Google Android 15243 5
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 5
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 5
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 4
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 4
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 4
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 4
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 4
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 48 4
FreePik 1841 4
Путин Владимир 3454 25
Мишустин Михаил 787 19
Шадаев Максут 1210 17
Чернышенко Дмитрий 580 17
Пак Олег 112 12
Мартиросов Давид 123 10
Медведев Дмитрий 1665 9
Никифоров Николай 1138 9
Паршин Максим 323 8
Качанов Олег 121 7
Огуряев Дмитрий 85 7
Гурзов Константин 19 7
Носков Константин 241 7
Черненко Андрей 75 7
Яцеленко Николай 25 6
Слышкин Василий 129 5
Черкесова Бэлла 21 5
Богомолов Андрей 21 5
Попов Сергей 166 4
Ахмеров Тимур 91 4
Козырев Алексей 328 4
Бурин Андрей 17 4
Акимов Максим 192 4
Осеевский Михаил 350 4
Самойлов Юрий 75 4
Иванов Олег 152 4
Мамонов Михаил 24 3
Смирнов Алексей 269 3
Захаренко Максим 57 3
Семенов Александр 166 3
Приходько Сергей 28 3
Филатов Евгений 30 3
Ким Дмитрий 73 3
Василенко Александр 99 3
Кирьянова Александра 169 3
Марголин Михаил 17 3
Казарин Станислав 175 3
Энфиаджян Рубен 23 3
Диденко Дмитрий 5 3
Гуральников Сергей 164 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 178
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 15
Европа 24962 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 7
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 94 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Россия - УФО - Тюменская область 1365 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Германия - Федеративная Республика 13220 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
Украина 7928 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 5
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 4
Россия - ЦФО - Костромская область 477 3
Казахстан - Республика 6047 3
Сингапур - Республика 1953 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 3
Евразия - Евразийский континент 643 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 179
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 68
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 65
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 54
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 35
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 31
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 29
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 27
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 24
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 22
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 21
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 19
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 16
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 14
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 13
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 12
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 11
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Паспорт - Паспортные данные 2848 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 15
TAdviser - Центр выбора технологий 468 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
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Госрасходы - портал 70 3
Bloomberg 1627 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
Forbes - Форбс 1002 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
9to5Google 60 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
9to5Mac 70 1
CMS Magazine 20 1
Криптомужик - telegram-канал 3 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
N+1 - Издание 188 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 27
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
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Mordor Intelligence 35 3
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Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
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Informa - Ovum - Omdia 155 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
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In-Stat 115 1
CNews Облачные сервисы 23 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Forrester Research 834 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
ФСО РФ - Академия 7 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
КГУ - Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова 8 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
CNews AWARDS - награда 571 2
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
1С:Проект года 28 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Black Hat - Конференция 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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