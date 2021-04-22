«Гособлако» будут развивать «Билайн», МТС, «Касперский»

Курировать развитие облачной госплатформы «Гособлако» будет специальная рабочая группа, первое заседание которой состоялось в конце апреля 2021 г. Она поделена на четыре целевые подгруппы, в состав которых войдут представители ряда министерств, а также федеральных операторов связи и крупных отечественных ИТ-компаний. «Гособлако» станет агрегатором имеющихся госинфосистем, и в настоящее время проходит эксперимент по внедрению этой платформы.

«Гособлаку» нашли кураторов

В России состоялось первое заседание рабочей группы по развитию государственной единой облачной платформы (ГЕОП) «Гособлако». Как рассказали CNews представители Минцифры, все участники группы теперь разделены на четыре отдельные подгруппы, для каждой из которых определено отдельное направление деятельности.

Заседание рабочей группы прошло под руководством Константина Гурзова – главы Департамента проектов по информатизации Минцифры. С его слов, разделение участников на подгруппы позволит им сконцентрироваться на профильных вопросах. «Результаты дискуссий мы будем выносить на общее обсуждение, чтобы при желании каждый смог высказаться по теме. Мы планируем активную командную работу. В конце каждой встречи должен быть реальный результат, который поможет развиваться Гособлаку», – рассказал CNews Константин Гурзов о дальнейших алгоритмах взаимодействия новых подгрупп.

Чем займутся подгруппы

Первая подгруппа, занимающаяся развитием ГЕОП, будет курировать разработку предложений состава Гособлака и попутно определять условия, необходимые для миграции существующих госсистем в состав ГЕОП. Перед второй подгруппой стоит задача, связанная с подготовкой предложений по внесению изменений в действующее российское законодательство, связанное с внедрением и развитием ГЕОП.

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Цель третьей подгруппы заключается в разработке предложений по развитию самого Гособлака. Также на ней будет проработка различных организационно-технических вопросов.

Участники четвертой подгруппы рассмотрят вопросы информационной безопасности платформы.

Состав подгрупп

По результатам первого заседания рабочая группа ограничилась лишь принятием идеи по созданию подгрупп. Составы каждой из них на 22 апреля 2021 г. сформированы не были – по плану, они будут утверждены к моменту проведения следующего заседания. Представители Минцифры сообщили CNews, что оно должно состояться в мае 2021 г., но точная дата пока не назначена.

Первое заседание прошло при участии компаний, представляющих российскую ИТ-отрасль. В их число вошли операторы связи «Билайн», МТС и «Ростелеком» (Tele2 и «Мегафон» в сообщении Минцифры не упомянуты), а также ИТ-компании «Облачные технологии», «Лаборатория Касперского» и др. Сотрудники Минцифры сообщили CNews, что представители этих компаний в итоге тоже окажутся в составе подгрупп.

Со стороны государства на заседании присутствовали Минцифры, Минтруд и Минздрав. Вместе с ними среди участников были сотрудники Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК).

Во всех четырех подгруппах будет определен лидер, на плечи которого ляжет задача по модерированию хода дискуссий во время следующих заседаний. Также они будут отвечать на вопросы участников. В Минцифры сообщили CNews, что лидерами будут назначены представители самого министерства.

Кто придумал «Гособлако»

Старт развитию «Гособлака» как единой платформы был дан в 2015 г., когда Правительство России утвердило соответствующую концепцию. Она предполагала перевод всех информационных систем (ИС) органов госвласти и местного самоуправления, а также государственных внебюджетных фонов и компаний с госучастием в сеть центров обработки данных (ЦОД), связанных резервными магистральными каналами в единый катастрофоустойчивый кластер.

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В 2016 г. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить назначение оператором «Гособлака» оператора связи, занимающего существенное положение не менее чем в двух третях российских регионов. Таким оператором является «Ростелеком».

Позже власти на некоторое время забыли о ГЕОП – обсуждение ее создания повторно началось в 2018 г. после утверждения федпроекта «Информационная инфраструктура» в составе нацпрограммы «Цифровая экономика». На его реализацию в 2019-2021 гг. планировалось потратить 47,6 млрд руб., но в мае 2019 г. был утвержден новый федпроект «Информационная инфраструктура». Затраты на «Гособлако» до 2024 г. включительно были оценены в нем в 69,5 млрд руб. – из этой суммы федеральный бюджет должен потратить 28,5 млрд руб., внебюджетные источники - 40,9 млрд руб. Тогда же из документа исчезла норма о том, что оператором «Гособлака» должен стать оператор связи, занимающий существенное положение в двух третях российских регионов.

В июле 2019 г. Минцифры склонялось к тому, чтобы назначить подведомственный министерству НИИ «Восход» главным исполнителем работ по созданию «Гособлака». 22 апреля 2021 г. представители Минцифры сообщили CNews, что в настоящее время оператором ГЕОП является непосредственно само Министерство, а роль подрядчика в развитии платформы выполняет «Ростелеком».

В конце августа 2019 г. Правительство своим постановлением утвердило положение о проведении эксперимента по переводу инфосистем госорганов (ГИС) на единую облачную платформу. В документе был оговорен период его действия - с 30 августа 2019 г. по 30 декабря 2020 г.

В список основных участников эксперимента вошли Минцифры, Минтруд, Минюст, Государственная фельдъегерская служба (ГФС), Федеральная таможенная служба (ФТС), Ростехнадзор, Росгвардия, Росархив, Росимущество и Фонд социального страхования.

В сентябре 2020 г. Правительство решило продлить эксперимент по интеграции ГИС в состав Гособлака. Новый срок его завершения – 30 декабря 2022 г., то есть в общей сложности он займет 40 месяцев вместо 16.