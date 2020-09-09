Эпопея со строительством «Гособлака» растянется на три года

Эксперимент по ГЕОП продлится до конца 2022 года

Правительство продлило на два года срок проведения эксперимента по переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформы (ГЕОП).

Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

В августе 2019 г. Правительство поручило провести связанный с ГЕОП эксперимент, завершив его к 30 декабря 2020 г. Теперь этот срок сдвинут до 30 декабря 2022 г., то есть всего эксперимент продлится три года. Организатором эксперимент является Минкомсвязи.

Участники и исполнители эксперимента по ГЕОП

Также нынешним постановлением Правительства к участникам эксперимента добавилась Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

До этого участниками эксперимента были назначены Министерство труда и социальной защиты, Министерство юстиции, Федеральная таможенная служба (ФТС), Государственная фельдъегерская служба (ГФС), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзоры (Ростехнадзор), Росгвардия, Росархвив, Росимущество и Федеральный фонд социального страхования (ФСС).

Правительство продлило на два года срок проведения эксперимента по переводу государственных информационных систем в единое облачное хранилище

В 2019 г. отдельным постановлением Правительства «Ростелеком» был назначен единым исполнителем закупок, осуществляемых Минкомсвязи в рамках указанного эксперимента в интересах Минтруда, Минюста, Ростехнадзора, Росимущества, ГФС, Росархива и ФСС, а также для аренды вычислительной информации и организации связи.

Одновременно госпредприятие НИИ «Восход» было назначено единым исполнителем закупок, осуществляемых Минкомсвязи в интересах Росгвардии и ФТС. Кроме того, оно стало единым исполнителем работ в части создания постоянно действующих стендов, используемых для тестирования отдельных технических решений, работ по созданию первой очереди федеральной государственной информационной системы «Управление государственной единой облачной платформы» (ФГИС «Управление ГЕОП») и работ, связанных с созданием автоматизированных рабочих мест работников федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на основе российского ПО.

Для чего нужен эксперимент по «Гособлаку»

Целями эксперимента являются: формирование и апробация методических, организационных и технологических условий для обеспечения возможности создания ГЕОП; апробация функционала первой очереди ФГИС «Управление ГЕОП»; апробация новых подходов к обеспечению федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов автоматизированными рабочими местами и ПО с использованием ГЕОП; формирование действующей модели бесперебойного функционирования государственных информационных систем с использованием ГЕО.

Первая очередь ФГИС «Управление ГЕОП»

Функциональность первой очереди ФГИС «Управление ГЕОП» предполагает следующие мероприятия: сбор и анализ информации о потребностях в новых услугах поставщиков; анализ фактических объемов и качества предоставляемых поставщиками услуг; контроль соответствия поставщиков установленным требованиям; прогнозирование объема и структуры потребляемых вычислительных, телекоммуникационных ресурсов и ресурсов хранения центров обработки данных, а также учет потребляемых пользователями первой очереди системы соответствующих услуг; прогнозирование затрат потребителей на использование услуг поставщиков на будущие периоды; выработка рекомендаций для потребителей; сравнительный анализ качественных и стоимостных характеристик услуг поставщиков и разработка рекомендаций по оптимальному выбору поставщика; формирование информационно-аналитических материалов для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере вопросов информатизации; отслеживание инцидентов и взаимодействие с поставщиками.

Как сообщила CNews пресс-служба НИИ «Восход», первая очередь ФГИС «Управление ГЕО» состоит из ряда подсистем. Подсистема визуализации и совместной работы позволяет обеспечить доступ участников процессов предоставления, потребления и контроля качества услуг ГЕОП к информационно-методическому обеспечению «Гособлака», сведениям об объеме и качестве оказанных услуг, инструментам анализа и отчетности.

Подсистема информационной безопасности обеспечивает защиту информации от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления и распространения. Подсистема реестра услуг, поставщиков и потребителей предназначена для автоматизации задач ведения соответствующих каталогов.

Подсистема управления уровнем предоставления услуг (SLA) предназначена для автоматизации комплекса задач по независимому контрою качестве предоставляемых услуг ГЕОП. Подсистема обеспечения технической поддержки создана для автоматизации процессов поддержки предоставления услуг ГЕОП.

Подсистема аналитики и планирования предназначена для автоматизации задач анализа потребления и качества услуг, прогнозирования роста потребления услуг, оценки эффективности функционирования ГЕОП. Подсистема агрегации метрик качества предназначена для получения от средств мониторинга поставщиков услуг ГЕОП значений метрик мониторинга компонентов инфраструктуры «Гособлака».

Метаморфозы «Гособлака»

Идея создания «Гособлака» впервые появилась в 2015 г., когда Правительство утвердило соответствующую Концепцию. Документ предполагал перевод информационных систем органов государственной власти и местного самоуправления, а также государственных внебюджетных фонов и компаний с госучастием в сеть центров обработки данных (ЦОД), связанных резервными магистральными каналами в единый катастрофоустойчивый кластер.

Создание «Гособлака», в первую очередь, должно привести к экономии государственных средств. В 2018 г. только ФОИВ затратили на создание и развитие ЦОД и закупки серверного оборудования 13,1 млрд руб., еще 9,3 млрд руб. ушло на эксплуатацию оборудования. Соответствующие мероприятия должны были пройти в период 2017-2022 г.

В 2016 г. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить назначение оператором «Гособлака» оператора связи, занимающего существенное положение не менее чем в двух третях российских регионов. Таким оператором является «Ростелеком». Минкомсвязи подготовило соответствующие поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», но они не были утверждены.

70 млрд рублей на «Гособлако»

О «Гособлаке» вспомнили после разработки национальной программы «Цифровая экономика». Входящий в данную программу федеральный проект «Информационная инфраструктура», утвержденный в конце 2018 г., предполагал, что оператором проекта станет «Ростелеком». Расходы на его реализацию в 2019-2021 гг. должны были составить 476 млрд руб., из-за которых большую часть – 41,1 млрд руб., взяли бы на себя внебюджетные источники, а федеральный бюджет потратил бы 6,5 млрд руб.

В мае 2019 г. был утвержден новый федпроект «Информационная инфраструктура». Затраты на «Гособлако» до 2024 г. включительно были оценены в 69,5 млрд руб. из этой суммы федеральный бюджет должен потратить 28,5 млрд руб., внебюджетные источники - 40,9 млрд руб. В то же время из документа исчезла норма о том, что оператором «Гособлака» должен стать оператор связи, занимающий существенное положение в двух третях российских регионов.

В 2019 г. предыдущее руководство Минкомсвязи склонялось к тому, чтобы назначить подведомственный министерству НИИ «Восход» главным исполнителем работ по созданию «Гособалко».

В свою очередь, НИИ «Восход» мог бы выбрать субпорядчиков по оказанию услуг ЦОД для «Гособлако», например, «Ростелеком». Окончательных решений на этот счет не было принято. А осенью 2019 г. Правительство утвердило новую Концепцию перевода информационных систем органов госвласти и госудасрвтенны внебюджетных фондов в ГЕОП.