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ГФС РФ Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации

ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации


17.04.2025 В России выделят особые частоты станциям, следящим за БПЛА 1
06.10.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2023 года 3
22.08.2022 «Ростелеком» создал единую сеть передачи данных и организовал защищенный доступ в интернет для ГФС 4
28.03.2022 Как обеспечить непрерывность бизнеса в текущих условиях 1
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
22.04.2021 «Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг 2
08.02.2021 Росгвардия отбирает «Спецсвязь» у связистов 1
16.12.2020 3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома» 2
11.12.2020 Власти решили «перезагрузить» «Гособлако» 2
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой» 1
09.09.2020 Эпопея со строительством «Гособлака» растянется на три года 3
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 3
30.08.2019 Власти утвердили эксперимент по переходу госинформсистем в многострадальное «Гособлако» 3
01.07.2019 НИИ «Восход» отодвигает «Ростелеком» от проекта «Гособлака» ценой 47 миллиардов 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
04.07.2018 EOS for SharePoint пробует себя в пивоварении 2
06.06.2016 Почтовые сервисы органов госвласти России практически не защищены 1
17.03.2016 Госведомства игнорируют согласование ИТ-планов в Минкомсвязи 2
20.01.2016 Единую сеть передачи данных в 2016 г. будут использовать 14 госорганов 3
16.11.2015 Украинским ИТ-компаниям пригрозили массовыми обысками 1
04.11.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за октябрь 2015 г. 1
29.07.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению доступа в интернет с Государственной фельдъегерской службой РФ 4
12.12.2014 Составлен рейтинг эффективности госзакупок 2
18.09.2014 В день выхода почтовой марки «Главный центр специальной связи», приуроченной к 75-летию предприятия, состоялась торжественная церемония памятного гашения 1
02.07.2014 Создание национальной СЭД заморожено 1
19.03.2014 Управление ГФС России по Приволжскому федеральному округу начало работу в СЭД «Дело» 6
03.11.2013 Бумажные паспорта в России прекратят выпускать через 2 года в целях экономии 3
02.08.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2013 4
17.07.2012 ИТ в госсекторе: Новый поворот 1
05.04.2012 Сколько на самом деле стоят госсайты? 1
09.09.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: август 2011 года 1
10.08.2011 Медведев подписал указы о размещении в Сети данных о деятельности министерств и ведомств 2
09.03.2011 ЭОС разработала комплекс программных компонентов сопряжения СЭД «Дело» с системой МЭДО 3
19.01.2011 ГЛОНАСС-интегратор АФК «Системы» вырос в 2 раза 1
26.08.2010 В Государственной фельдъегерской службе внедрили ГЛОНАСС 5
19.07.2010 Реализован пилотный проект системы межведомственного электронного документооборота органов госвласти 1
05.08.2008 ИВК поставит вычислительную технику в Государственную Фельдъегерскую службу 5
17.04.2006 Михаил Фрадков подписал постановление о создании правительственной комиссии по федеральной связи 1

Публикаций - 40, упоминаний - 83

ГФС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9862 13
Восход ФГБУ НИИ 655 9
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 5
Yandex - Яндекс 7601 4
VK - Mail.ru Group 3475 4
Крок - Croc 1782 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 2
Microsoft Corporation 24781 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 207 2
Basis - Tionix - Тионикс - 79 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 2
М2М телематика - НИС М2М 232 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 2
Selectel - Селектел 401 2
Samsung Electronics 10343 1
МегаФон 9151 1
Intel Corporation 12269 1
ИКС 327 1
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
Toshiba Corporation 2934 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 534 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 516 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1490 1
Seagate Technology 743 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8838 1
Red Hat 1322 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 306 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 389 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 620 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 1
Microsemi 14 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 1
Molex 28 1
МИБ - Международный инвестиционный банк 12 1
Юниксофт - Uniquesoft 21 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
Meta Platforms - Facebook 4456 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 2
Газпром ПАО 1358 2
ГПБ - Газпромбанк 1103 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 2
Почта России ПАО 2146 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1056 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 16 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 271 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Татнефть 229 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 84 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
ПСБ - Промсвязьбанк 868 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 210 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
О2О Холдинг 56 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 268 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 112 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 1
Трансинжстрой 4 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 14
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 710 13
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 13
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4598 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 923 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 257 11
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 599 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 7
Федеральное казначейство России 1800 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3022 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1375 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 5
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 323 4
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 298 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 173 4
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 93 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1048 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
Linux Foundation 187 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11261 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20963 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11802 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3913 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12183 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 6
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 282 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10310 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3979 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12922 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2225 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9577 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2830 4
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1594 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6401 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16247 4
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 655 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7323 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3246 4
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места - Типовое импортонезависимое рабочее место 24 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2867 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11325 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21055 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8238 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6974 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28161 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9442 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2582 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5873 3
Оцифровка - Digitization 4642 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1860 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 186 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5370 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3276 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2782 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 281 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1449 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1017 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 92 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 943 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 794 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 17 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 49 1
ЭОС Дело СЭД 216 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 480 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 178 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 308 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 129 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1116 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 552 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 28 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 509 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5007 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 233 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 158 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 1
Microsoft Teams - MS Teams 561 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 199 1
WhatsApp Messenger 1107 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 323 1
VK Teams 71 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 1
Apple iPhone 6 4863 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 85 1
VK - My.Games 70 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Путин Владимир 3224 4
Гурзов Константин 19 3
Медведев Дмитрий 1657 2
Мишустин Михаил 691 1
Карачинский Анатолий 93 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Аннин Игорь 1 1
Энфиаджян Рубен 23 1
Назаркин Антон 4 1
Рудычева Наталья 95 1
Греф Герман 428 1
Шульгин Георгий 9 1
Смятских Алексей 48 1
Черногоров Андрей 65 1
Албычев Александр 155 1
Разумовский Дмитрий 122 1
Кондратьев Дмитрий 33 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Найденко Владимир 2 1
Орловский Виктор 386 1
Афанасьев Михаил 13 1
Осеевский Михаил 322 1
Кириенко Владимир 141 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Ухлинов Леонид 59 1
Кучин Сергей 27 1
Ермолаев Артем 378 1
Казарин Станислав 175 1
Иванов Александр 103 1
Кудрявцев Владимир 24 1
Селин Денис 1 1
Изотов Михаил 7 1
Щеголев Игорь 698 1
Анохин Сергей 75 1
Опенышева Светлана 64 1
Казак Максим 162 1
Бушуев Алексей 9 1
Бородин Андрей 38 1
Фрадков Михаил 160 1
Баласанян Владимир 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7643 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 3
Россия - ПФО - Самарская область 1358 3
Россия - СФО - Омская область 689 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1227 3
Европа 21876 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1507 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 470 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2973 2
Россия - СФО - Новосибирск 4384 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3176 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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