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ГФС РФ Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации
ГФС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3224 4
|Гурзов Константин 19 3
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Мишустин Михаил 691 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Аннин Игорь 1 1
|Энфиаджян Рубен 23 1
|Назаркин Антон 4 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Греф Герман 428 1
|Шульгин Георгий 9 1
|Смятских Алексей 48 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Албычев Александр 155 1
|Разумовский Дмитрий 122 1
|Кондратьев Дмитрий 33 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Найденко Владимир 2 1
|Орловский Виктор 386 1
|Афанасьев Михаил 13 1
|Осеевский Михаил 322 1
|Кириенко Владимир 141 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Ухлинов Леонид 59 1
|Кучин Сергей 27 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Казарин Станислав 175 1
|Иванов Александр 103 1
|Кудрявцев Владимир 24 1
|Селин Денис 1 1
|Изотов Михаил 7 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Анохин Сергей 75 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Казак Максим 162 1
|Бушуев Алексей 9 1
|Бородин Андрей 38 1
|Фрадков Михаил 160 1
|Баласанян Владимир 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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