Для подавления БПЛА нужно будет получать разрешение Минобороны

Госкомиссия по радиочастотам обязала при приобретении средств радиоэлектронного подавления беспилотных аппаратов получать разрешение Минобороны. Это требование касается госструктур и частных охранных предприятий, охраняющих стратегически важные объекты.

ГКРЧ установила порядок получения радиочастот на средства подавления беспилотников

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о внесении изменений в Порядок рассмотрения материалов и принятия решений о выделении радиочастот, касающийся средств радиоэлектронного подавления, предназначенных для противодействия беспилотным аппаратам с целью защиты отдельных объектов. Это следует из протокола заседания комиссии, который имеется в распоряжении CNews.

Теперь при подаче радиочастотных заявок на выделение полос радиочастот для применения указанных средств радиоэлектронного подавления, максимальная эквивалентная изотропно излучаемая мощность (ЭИММ) которых превышает определенное значение значение, необходимо будет приложить письменное согласие Минобороны на приобретение соответствующих средств. Исключение делается только для Федеральной службы охраны (ФСО).

Кто имеет право «сбивать» беспилотники

Возможность легально сбивать беспилотные воздушные летательные средства (БПЛА) появилась в законодательстве в 2019 г. Она была предоставлена силовым структурам: Министерству внутренних дел (МВД), Федеральной службе безопасности (ФСБ), ФСО, Службе внешней разведки (СВР), Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), Росгвардии, Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), Главному управлению специальных программ Президента и Федеральной фельдъегерской службе.

Министерство обороны России ГКРЧ обязала при приобретении средств радиоэлектронного подавления беспилотников получать разрешение Минобороны

Законом было установлено, что противодействовать БПЛА в воздушном пространстве посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов.

В 2022-2023 гг. соответствующие полномочия получили организации ведомственной охраны, создаваемые федеральными органами исполнительной власти и органами власти субъектов федерации, сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП), охраняющих объекты, в отношении которых Правительство установило обязательные требования к антитеррористической деятельности, и сотрудников специализированных государственных унитарных предприятий, которые создаются властями субъектов федерации в период мобилизации, военного положения и военного времени.

Также нормы по противодействию БПЛА в воздухе были расширены на подводные и надводные беспилотные аппараты, а также беспилотные транспортные средства и иные автоматизированные беспилотные комплексы.

От чего зависят ограничения на применения средств подавления беспилотников

В конце 2023 г. ГКРЧ рассмотрела вопрос о регулировании использования средств радиоэлектронного подавления (РЭП) беспилотных летательных аппаратов и иных беспилотных средств. Решение по этому вопросу было принято в апреле 2024 г., но оно не опубликовано.

В проекте решения ГКРЧ предполагалось классифицировать РЭП по мощности: маломощные - до 10 Вт, средней мощности - с мощностью от 10 до 50 Вт и большой мощности - более 50 Вт. Вопрос использования РЭП также зависит от уровня реагирования на территории соответствующего субъекта федерации (базовый, средний, повышенный и максимальный) и от категории ведомства - пользователя РЭП.

Так, предполагалось, что РЭП большой мощности смогут использовать только силовые структуры с разрешения Минобороны, причем в регионах с базовым и повышенным уровнем готовности их можно будет использовать только для защиты объектов государственной охраны.

В регионах с максимальным уровнем реагирования РЭП можно будет использовать только силовым структурам и только с разрешения Минобороны. В регионах с базовыми повышенным и средним уровнем готовности можно для использования РЭП малой мощности достаточно будет направления уведомления в Роскомнадзор. Для использования РЭП средней мощности потребуется дополнительно согласования от Минобороны.

Ведомства, не относящиеся к уполномоченным на противодействие БПЛА силовым структурам, смогут использовать РЭП средней мощности только в стационарном режиме. А в регионах со средним уровнем готовности указанным ведомствам для использования РЭП средней мощности дополнительно нужно будет получать согласование от ФСО. Также во всех случаях при использовании РЭП вблизи аэропортов (менее 45 км) потребуется направлять уведомление или получать согласие от Росавиации.