Кто и как сможет легально сбивать БПЛА в России

Государственная комиссия по радиочастотам обсуждает вопрос о выделении частот для средств радиоэлектронного подавления беспилотных систем. Предполагается разрешить использовать такие средства только силовым структурам, ведомственной охране и частным охранным предприятиям, охраняющим объекты, в отношении которых установлены требования по антитеррористической защищенности.

ГКРЧ и системы противодействия БПЛА

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не смогла на своем заседании принять решение об использовании средств радиоэлектронного подавления (РЭП) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и иных беспилотных средств. Об этом сообщил председатель комиссии, министр цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, дискуссии по данному вопросу продолжаются.

Ранее о том, что ГКРЧ собиралась рассмотреть вопрос об использование систем подавления БПЛА, сообщала газета «Ведомости».

Сейчас вопросы выделения РЭП лишь частично урегулированы для силовых структур, в то время как запрос на это есть также от предприятий промышленности, транспорта и энергетики. Урегулировать вопрос необходимо, так как массовое применение РЭП, с одной стороны, создаст помехи действующим радиоэлектронным средствам, с другой стороны, снизит эффективность использования РЭП.

Кто в России уполномочен сбивать БПЛА

В 2019 г. в российском законодательстве появились нормы, определяющие перечень силовых структур, которым можно сбивать воздушные беспилотники. Это Министерство внутренних дел (МВД), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральная служба охраны (ФСО), Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), Росгвардия, Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), Главное управление специальных программ Президента (отвечает за мобилизационную подготовку) и Федеральная фельдъегерская служба.

Фото: kjpargeter на Freepik Видимо, средства подавления БПЛА в России будут разрешены только силовым структурам, ведомственной охране и частным охранным предприятиям, охраняющим объекты, с установленными требованиями по антитеррористической защищенности

Речь идет о противодействии БПЛА в воздушном пространстве посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов.

В 2022 г. соответствующие полномочия получили организации ведомственной охраны, создаваемые федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) и органами власти субъектов федерации для защиты государственных объектов. В 2023 г. полномочия по противодействию БПЛА были распространены на сотрудников специализированных государственных унитарных предприятий, которые создаются властями субъектов федерации в периоды мобилизации, военного положения и военного времени.

Также аналогичные полномочия были предоставлены сотрудникам частных охранных предприятий (ЧОП), если они охраняют объекты, в отношении которых Правительство установила обязательные требования к антитеррористической защищенности.

Руководитель ЧОП должен составить перечень охранников, уполномоченных на противодействие БПЛА, а сами охранники должны пройти профессиональное обучение по обеспечению антитеррористической защищенности объектов.

Кроме того, тем же законом нормы по противодействию БПЛА в воздухе были расширены на подводные и надводные беспилотные аппараты, а также беспилотные транспортные средства и иные автоматизированные беспилотные комплексы.

Классификация средств противодействия БПЛА

Как рассказал CNews источник на телекоммуникационном рынке, на прошедшем заседании ГКРЧ предполагалось запретить использование средств РЭП лицами, не имеющими на это полномочий в соответствии с вышеупомянутыми законами. Использование же РЭП структурами, имеющими данные полномочия, должно зависеть от уровня реагирования, установленного на территории соответствующего субъекта федерации, мощности используемого РЭП и категории ведомства - пользователя РЭП.

РЭП с мощностью до 10 Вт относятся к категории маломощных, с мощностью от 10 до 50 Вт – к устройствам средней мощности, РЭП с мощностью более 50 Вт – к устройствам большой мощности.

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина от 19 октября 2022 г., на территориях новых российских регионов – Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей – установлен максимальный уровень реагирования. На территориях Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и города Севастополь установлен средний уровень реагирования.

На территориях иных субъектов федерации, относящихся к Южному и Центральному федеральному округу, установлен повышенный уровень реагирования. Базовый уровень готовности установлен на территории всех остальных регионов страны.

Как и при каких условиях можно будет использовать средства противодействия БПЛА

На заседании ГКРЧ предполагалось принять порядок, в соответствие с которым РЭП большой мощности смогут использовать только силовые структуры, перечисленные в законе от 2019 г. Для этого им нужно будет получать согласование от Минобороны и направлять уведомления в Роскомнадзор. Порядок использования РЭП большой мощности должен быть разработан Минобороны и ФСО. Кроме того, в регионах с базовым и повышенным уровнем готовности РЭП большой мощности можно будет использовать только для защиты объектов государственной охраны.

В субъектах федерации с максимальным уровнем реагирования (военным положением) использование РЭП допускается только силовыми структурами, уполномоченными законом от 2019 г. Для этого им необходимо получить согласование от Минобороны.

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Предложения по режимам использования средств противодействия БПЛА в зависимости от региона

Субъекты с установленным уровнем реагирования Максимальный (военное положение) Максимальный (военное положение) Средней готовности Средней готовности Средней готовности Средней готовности Повышенной и базовой готовности Повышенной и базовой готовности Повышенной и базовой готовности Повышенной и базовой готовности Тип пользователей РЭП Силовые структуры, уполномоченные на противодействие БПЛА Иные федеральные органы власти и ведомственная охрана Силовые структуры, уполномоченные на противодействие БПЛА Силовые структуры, уполномоченные на противодействие БПЛА Иные федеральные органы власти и ведомственная охрана Иные федеральные органы власти и ведомственная охрана Силовые структуры, уполномоченные на противодействие БПЛА Силовые структуры, уполномоченные на противодействие БПЛА Иные федеральные органы власти и ведомственная охрана Иные федеральные органы власти и ведомственная охрана Категории мощности средств РЭП Малая, средняя, большая Малая, средняя, большая Малая Средняя, большая Малая Средняя Малая Средняя, большая Малая Средняя Необходимость согласования либо уведомления о применении средств РЭП Согласование с Минобороны Применение РЭП не допускается Уведомление Роскомнадзора, согласование или уведомление Росавиации Согласование с Минобороны, уведомление Роскомнадзора, согласование и Росавиацеий Согласование с Минобороны, уведомление Роскомнадзора, уведомление или согласование с Росавиацией Согласование с Минобороны и ФСО, уведомление Роскомнадзора, уведомление или согласование с Росавиацией Уведомление Роскомнадзора, согласование или уведомление Росавиации Согласование с Минобороны, уведомление Роскомнадзора, согласование или уведомление с Росавиацеий Уведомление Роскомнадзора, уведомление или согласование с Росавиацией Согласование с Минобороны,уведомление Роскомнадзора, уведомление или согласование с Росавиацией

В регионах с базовым, повышенным и средним уровнем готовности для использования РЭП малой мощности необходимо направлять уведомления в Роскомнадзор. Для использования РЭП средней мощности потребуется дополнительно согласования от Минобороны.

Кроме того, ведомства, не относящиеся к уполномоченным на противодействие БПЛА силовым структурам, смогут использовать РЭП средней мощности только в стационарном режиме. А в регионах со средним уровнем готовности указанным ведомствам для использования РЭП средней мощности дополнительно нужно будет получить согласование от ФСО.

Во всех упомянутых случаях (кроме регионов с максимальным уровнем готовности) при использовании РЭП вблизи аэропортов (менее 45 км) потребуется также направление уведомления или получение согласования от Росавиации.

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Предполагается, что контроль за соблюдением условий использования радиочастотного спектра средствами РЭП, защищающими объекты, а также оперативный поиск и идентификация источников радиопомех действующим радиоэлектронным средствам (РЭС), в том числе РЭС приема эталонных сигналов частоты и времени, спутниковой навигации, сетей цифрового телевизионного и радиовещания, радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, будет осуществляться подразделения радиочастотной службы (Роскомнадзор).

Взаимодействовать с Роскомнадзором по данному вопросу должны будут Минобороны, МВД, ФСО, ФСБ, СВР, ФСТЭК (Федеральная служба технического и экспортного контроля), а также оперативные штабы субъектов федерации. Кроме того, Минтрансу и Минпромторгу для организации охраны объектов от БПЛА рекомендовалось обеспечить обучение подразделений охраны в части эксплуатации средств РЭП, а также согласовать с Минобороны вопросы выбора типов средств РЭП и ввод их в эксплуатацию.

Мнение эксперта

«Средства радиоэлектронного подавления и радиоэлектронной борьбы (РЭБ в руках неквалифицированных пользователей вещь опасная и бесполезная, - говорит гендиректор компании «Агримакс Аэро» Максим Чижов. - В отличие от самих дронов, ни РЭП, ни РЭБ никакой пользы народному хозяйству не приносят. Это дроны могут повысить сбор урожая с поля, сохранить лес от нашествия вредителя или вовремя засечь утечку на трубопроводе. Поэтому нельзя ограничивать применение БПЛА. А вот антидрон системы – удел исключительно силовиков и вневедомственной охраны».