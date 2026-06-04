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Минцифры РФ ГКРЧ Государственная комиссия по радиочастотам ГКЭС России Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации

СОБЫТИЯ


04.06.2026 Чукотка может стать первым российским регионом с сетями 5G. Они нужны для беспилотников

Частоты 5G для Баимского ГОК Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании может рассмотреть воп
31.03.2026 Госкомиссия по радиочастотам выделила полосы для развития перспективных отечественных систем связи «смартфон-спутник»

В Минцифры состоялось очередное заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Одним из решений ГКРЧ выделила полосы частот российским космическим компаниям «
30.01.2026 Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2

ГКРЧ утвердила график по покрытию автодорог сотовыми сетями Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании приняла новое р
12.12.2025 Использование частот для борьбы с БПЛА потребует разрешения МВД

ного подавления Минцифры опубликовало протокол заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Согласно материалам к заседанию комисии, имеющимся в распоряжении CNews, ГКРЧ д
01.10.2025 Власти разрешат «Билайну», МТС и «Мегафон», оставить 9 тыс. км автодорог без 4G

Вопрос покрытия автодорог сетями LTE Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит вопр
23.09.2025 Сотовые операторы не успевают полностью покрыть «новые регионы»: им дадут отсрочку на год

Частоты для сотовой связи в «новых регионах» Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит вопр
29.07.2025 Власти признали: полностью покрыть автодороги сетями 4G не выйдет. Не хватает электричества

Участники автотрасс, вдоль которых можно не обеспечивать связь Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рекомендовала Минцифры дополнительно прорабо
04.07.2025 МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 отказались от части частот для 4G: Мешает цифровое ТВ

Выделение частот в диапазоне 700 МГц для исследования совместимости сетей LTE и телевидения Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении полос частот 703
12.05.2025 Российским промышленникам и энергетикам не дали частоты для 4G: Против выступил «Мегафон»

Перенос решения вопроса по частотам для private LTE Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не смогла принять решение по выделению часто
17.04.2025 В России выделят особые частоты станциям, следящим за БПЛА

Частоты для РЛС, обнаруживающих беспилотники Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о в
10.04.2025 Власти помогут «Билайну», МТС и «Мегафону» покрыть сотовой связью территории на границе с Украиной

Продление льгот за покрытие сотовыми сетями малых населенных пунктов Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) о продлении срока действия скидок на оплату

05.02.2025 Россия ищет частоты для 10 новых каналов ТВ высокой четкости

Поиск частот для новых цифровых телеканалов Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании рассмотрела воп
27.01.2025 Власти выделили частоты для работы российских «убийц» Starlink на транспорте

Частоты для российских негеостационарных спутниковых систем Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение об использовании полос часто
21.01.2025 МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» получили «зеленый свет» на создание 5G-сетей. Но частоты придется делить с силовиками

ьство пилотных сотовых сетей пятого поколения – 5G. Как пишут «Ведомости», это разрешение им выдала Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, занимае
12.12.2024 «Большая четверка» не успела полностью покрыть сетями 4G трассу Москва - Казань

Госкомиссия по радиочастотам рассмотрит вопрос о покрытии автотрасс сетями LTE Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о х
22.08.2024 Власти не дали частоты под спутниковую связь на транспорте, хотя вначале собирались

ГКРЧ рассмотрела вопрос о спутниковой связи на транспорте Государственная комиссия по радиочастот (ГКРЧ) приняла решение о создании рабочей группы во вопросу использования полос радиочастот Ku
20.08.2024 Для подавления БПЛА нужно будет получать разрешение Минобороны

ГКРЧ установила порядок получения радиочастот на средства подавления беспилотников Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о внесении изменений в Поряд
07.06.2024 «Роскосмос» со второй попытки построит мобильную спутниковую сеть. Автор идеи остался без частот

ГКРЧ выделила «Роскосмосу» частоты для сети мобильной спутниковой связи Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании выделила госкор
29.03.2024 Россия займется объединением сотовой и спутниковой связи

выделение частот в диапазонах 1920-1980 МГц и 2110-2170 МГц для тестирования гибридных сетей связи. ГКРЧ решила создать рабочую группу для исследования полос, которые можно будет выделить для с
25.03.2024 На сотовые глушилки в российских тюрьмах можно будет жаловаться в Минобороны

Госкомиссия по радиочастотам проверит блокираторы сотовой связи Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)на своем ближайшем заседании намерена заслуша
20.03.2024 Власти проверят, как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрывают сетями 4G остановки и отделения «Почты России»

Проверка выполнения сотовыми операторами условий по покрытию LTE-сетями Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании намерена рассмо
14.02.2024 Радиотелескопы мешают запуску сетей 5G в России

Как Минобороны препятствует конверсии радиочастот Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) заслушала доклад Минцифры о проведении конве
06.02.2024 Российскому цифровому ТВ придется потесниться, чтобы не мешать «соседям»

Освобождение частот из-под цифрового ТВ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) должна была решить — вносить ли изменения в

26.01.2024 Власти обязали МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрыть платные автотрассы сетями 4G

График покрытия глубинки сетями LTE Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) внесла изменения в график покрытия малых нас
10.11.2023 Российские связисты смогут пользоваться иностранными спутниками, но только с разрешения армии и ФСБ

ГКРЧ продлевает возможность использования иностранных спутников связи Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании рассмотрела воп
09.11.2023 Кто и как сможет легально сбивать БПЛА в России

ГКРЧ и системы противодействия БПЛА Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не смогла на своем заседании принять решение
30.10.2023 Путин поручил упростить ввоз беспилотников в ДНР и ЛНР

Частоты для беспилотников на территориях новых регионов Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании рассмотрела воп
20.09.2023 Россиянам разрешат «сбивать» БПЛА

«Ведомостей», такую идею вынашивает подведомственная Минцифры России Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), занимающаяся, в числе прочего, распределением частот связи. В конце 2022 г. она разреш
10.07.2023 ГКРЧ собирается продлить ТВ-вещателям разрешение на частоты, о которых мечтает телеком для развертывания 5G

ГКРЧ продлевает частоты Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) намерена продлить отечественным телевизионным вещателям возможность трансляции в аналог
25.04.2023 Минцифры: итоги заседания ГКРЧ

В Минцифры прошло заседание Государственной комиссии по радиочастотам. Частоты для беспилотников ГКРЧ приняло решение о распределении частот 5030-5091 МГц для управления беспилотниками. При

21.04.2023 Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно

ГКРЧ рассмотрит вопрос о выделении частот для управления беспилотниками Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании, которое намечено на

19.04.2023 Власти определились, как в российских тюрьмах будут глушить сотовую связь и Wi-Fi

Госкомиссия по радиочастотам регламентирует блокировку сотовой связи в тюрьмах Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшей заседании, которое намече
14.04.2023 Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года

ГКРЧ рассмотрит вопрос о частотах для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании намерена рассмо
11.04.2023 Власти придумали, как заставить «Билайн», МТС и «Мегафон» провести связь в деревни

Связь для малых населенных пунктов Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит вопр
22.02.2023 В России пытаются построить сеть мобильной спутниковой связи, но чиновники против

на создание системы мобильной спутниковой связи Аппарат Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) направил в Минцифры, Минобороны, Федеральную службу охраны (ФСО), Роскомнадзор и госкор
02.02.2023 Власти России дали новый шанс забытой китайской технологии связи

Новый диапазон частот для сетей беспроводной передачи данных Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении частот в диапазо
16.01.2023 В России узаконят блокировку сотовой связи в тюрьмах

м сотовой связи Минцифры опубликовала протокол заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), состоявшегося в конце 2022 г. В числе прочего на заседании были заслушаны доклады аппа
11.01.2023 Силовики не позволили выделить частоты для промышленных потребителей 4G

LTE Минцифры опубликовала протокол последнего заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), состоявшегося 23 декабря 2022 г. Из документа следует, что на заседании не рассматрива
22.12.2022 Власти простят Tele2 отставание от МТС, «Билайна» и «Мегафона»

ГКРЧ готовит отсрочку для Tele2 Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании планировала рас
21.12.2022 Россия легализует частоты для беспилотников

ГКРЧ рассмотрит вопрос о частотах для беспилотников Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании намерена рассмо

Публикаций - 721, упоминаний - 1404

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 257
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 257
МегаФон 10742 233
Ростелеком 10948 203
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 149
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 55
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 50
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 44
Huawei 4675 43
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 42
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 42
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 41
Основа Телеком 71 35
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 30
Ростелеком - Связьинвест 1719 27
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 25
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 23
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 22
ГЛОНАСС АО 278 20
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 19
OneWeb - WorldVU 46 19
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 18
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 18
Антарес 33 18
ИКС 538 18
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 17
СИНХ - Таттелеком 229 17
Миранда-Медиа 82 17
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 17
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 16
Siemens AG - Siemens Group 2673 15
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 15
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 14
Lenovo Motorola 3566 14
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 14
К Телеком - Исеть Телеком 97 14
АйКомИнвест 22 14
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 14
Samsung Electronics 11064 14
Intel Corporation 12811 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 25
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
SoftBank Group 284 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
РАВИС 11 8
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Лардекс - Lardex Group 7 7
НСТТ Белитон 7 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Airbus Group - Airbus Industries 249 6
Сумма - Сумма Капитал 13 6
Почта России ПАО 2370 6
Газпром ПАО 1493 6
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Альфа-Групп 745 4
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 4
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 392
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 222
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 128
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 91
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 85
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 81
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 69
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 68
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 63
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 62
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 62
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 53
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 50
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 42
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 35
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 27
Судебная власть - Judicial power 2500 24
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 13
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 11
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 10
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 10
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 9
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 197
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 40
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 19
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 16
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 6
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 6
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
WiMAX Forum 69 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Ассоциация-800 20 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Ассоциация операторов сетей МДКР 6 2
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 2
Национальный союз организаций и операторов связи 5 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
CEPT - Conference of European Post and Telecommunications - СЕПТ - Европейская конференция администраций почт и электросвязи 2 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 307
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 292
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 280
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 200
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 161
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 153
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 149
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 121
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 120
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 107
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 102
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 100
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 96
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 96
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 91
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 90
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 88
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 83
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 83
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 72
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 64
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 55
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 53
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 53
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 52
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 51
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 51
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 50
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 50
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 48
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 46
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 46
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 45
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 37
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 36
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 35
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 33
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 61
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 41
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 29
Microsoft Windows 2000 8678 26
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 24
FreePik 1841 24
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 21
Apple iPhone 6 4861 20
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 19
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 13
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 12
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 10
Pixabay 257 10
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 6
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 6
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 5
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 5
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 4
Космодром Байконур 1072 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Yota LTE/4G-сеть 24 4
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 27 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Google Android 15243 4
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Apple iPhone 12 243 3
Ericsson Radio System - ERS 74 3
Никифоров Николай 1138 58
Путин Владимир 3454 52
Иванов Олег 152 39
Рейман Леонид 1065 37
Медведев Дмитрий 1665 35
Щеголев Игорь 699 32
Ройтман Евгений 44 31
Шадаев Максут 1210 27
Мардер Наум 116 22
Бескоровайный Андрей 49 22
Сердюков Анатолий 84 21
Ротенберг Игорь 37 16
Ротенберг Аркадий 52 16
Юсуфов Виталий 26 16
Пехтерев Сергей 56 14
Хасьянова Гульнара 156 13
Жаров Александр 183 12
Голомолзин Анатолий 75 12
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Свердлов Денис 201 11
Чернышенко Дмитрий 580 10
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Анкилов Константин 121 5
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 284
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 91
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 8
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
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SpaceNews 73 2
GizChina - Издание 84 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
SlashGear 134 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 58
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 21
Рустелеком ТК 305 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
IDC - International Data Corporation 4975 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
ABI Research 236 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Synergy Research Group 48 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Strategy Analytics 285 1
GSMA Intelligence 11 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Tagline - Тэглайн 30 1
Gartner - Dataquest 353 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat 115 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Market Intelligence Center - MIC 15 1
Juniper Research 131 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 80
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 10
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 6
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 6
РАН - Российская академия наук 2122 4
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 4
АйкомИнвест - НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
ИИИ - Институт исследований интернета 66 2
СГА - Современная гуманитарная академия 23 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 8 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 7 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
Минтранс РФ - Росжелдор - РГУПС - Ростовский государственный университет путей сообщения - РИИЖТ - Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
МГТУ имени Г.И. Носова - Магнитогорский государственный технический университет 11 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
РАН ИПА - Институт прикладной астрономии 2 1
Royal Observatory, Greenwich - Гринвичская королевская обсерватория 16 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 20
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 20
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 14
Связь-Экспокомм 276 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 8
Земля из космоса 51 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 4
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
CeBIT 614 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
Зимние Азиатские игры 5 1
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 1
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