Минцифры РФ

Чукотка может стать первым российским регионом с сетями 5G. Они нужны для беспилотников Частоты 5G для Баимского ГОК Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании может рассмотреть воп

Госкомиссия по радиочастотам выделила полосы для развития перспективных отечественных систем связи «смартфон-спутник» В Минцифры состоялось очередное заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Одним из решений ГКРЧ выделила полосы частот российским космическим компаниям «

Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 ГКРЧ утвердила график по покрытию автодорог сотовыми сетями Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании приняла новое р

Использование частот для борьбы с БПЛА потребует разрешения МВД ного подавления Минцифры опубликовало протокол заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Согласно материалам к заседанию комисии, имеющимся в распоряжении CNews, ГКРЧ д

Власти разрешат «Билайну», МТС и «Мегафон», оставить 9 тыс. км автодорог без 4G Вопрос покрытия автодорог сетями LTE Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит вопр

Сотовые операторы не успевают полностью покрыть «новые регионы»: им дадут отсрочку на год Частоты для сотовой связи в «новых регионах» Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит вопр

Власти признали: полностью покрыть автодороги сетями 4G не выйдет. Не хватает электричества Участники автотрасс, вдоль которых можно не обеспечивать связь Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рекомендовала Минцифры дополнительно прорабо

МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 отказались от части частот для 4G: Мешает цифровое ТВ Выделение частот в диапазоне 700 МГц для исследования совместимости сетей LTE и телевидения Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении полос частот 703

Российским промышленникам и энергетикам не дали частоты для 4G: Против выступил «Мегафон» Перенос решения вопроса по частотам для private LTE Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не смогла принять решение по выделению часто

В России выделят особые частоты станциям, следящим за БПЛА Частоты для РЛС, обнаруживающих беспилотники Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о в

Власти помогут «Билайну», МТС и «Мегафону» покрыть сотовой связью территории на границе с Украиной Продление льгот за покрытие сотовыми сетями малых населенных пунктов Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) о продлении срока действия скидок на оплату

Россия ищет частоты для 10 новых каналов ТВ высокой четкости Поиск частот для новых цифровых телеканалов Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании рассмотрела воп

Власти выделили частоты для работы российских «убийц» Starlink на транспорте Частоты для российских негеостационарных спутниковых систем Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение об использовании полос часто

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» получили «зеленый свет» на создание 5G-сетей. Но частоты придется делить с силовиками ьство пилотных сотовых сетей пятого поколения – 5G. Как пишут «Ведомости», это разрешение им выдала Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, занимае

«Большая четверка» не успела полностью покрыть сетями 4G трассу Москва - Казань Госкомиссия по радиочастотам рассмотрит вопрос о покрытии автотрасс сетями LTE Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о х

Власти не дали частоты под спутниковую связь на транспорте, хотя вначале собирались ГКРЧ рассмотрела вопрос о спутниковой связи на транспорте Государственная комиссия по радиочастот (ГКРЧ) приняла решение о создании рабочей группы во вопросу использования полос радиочастот Ku

Для подавления БПЛА нужно будет получать разрешение Минобороны ГКРЧ установила порядок получения радиочастот на средства подавления беспилотников Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о внесении изменений в Поряд

«Роскосмос» со второй попытки построит мобильную спутниковую сеть. Автор идеи остался без частот ГКРЧ выделила «Роскосмосу» частоты для сети мобильной спутниковой связи Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании выделила госкор

Россия займется объединением сотовой и спутниковой связи выделение частот в диапазонах 1920-1980 МГц и 2110-2170 МГц для тестирования гибридных сетей связи. ГКРЧ решила создать рабочую группу для исследования полос, которые можно будет выделить для с

На сотовые глушилки в российских тюрьмах можно будет жаловаться в Минобороны Госкомиссия по радиочастотам проверит блокираторы сотовой связи Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)на своем ближайшем заседании намерена заслуша

Власти проверят, как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрывают сетями 4G остановки и отделения «Почты России» Проверка выполнения сотовыми операторами условий по покрытию LTE-сетями Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании намерена рассмо

Радиотелескопы мешают запуску сетей 5G в России Как Минобороны препятствует конверсии радиочастот Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) заслушала доклад Минцифры о проведении конве

Российскому цифровому ТВ придется потесниться, чтобы не мешать «соседям» Освобождение частот из-под цифрового ТВ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) должна была решить — вносить ли изменения в

Власти обязали МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрыть платные автотрассы сетями 4G График покрытия глубинки сетями LTE Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) внесла изменения в график покрытия малых нас

Российские связисты смогут пользоваться иностранными спутниками, но только с разрешения армии и ФСБ ГКРЧ продлевает возможность использования иностранных спутников связи Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании рассмотрела воп

Кто и как сможет легально сбивать БПЛА в России ГКРЧ и системы противодействия БПЛА Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не смогла на своем заседании принять решение

Путин поручил упростить ввоз беспилотников в ДНР и ЛНР Частоты для беспилотников на территориях новых регионов Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании рассмотрела воп

Россиянам разрешат «сбивать» БПЛА «Ведомостей», такую идею вынашивает подведомственная Минцифры России Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), занимающаяся, в числе прочего, распределением частот связи. В конце 2022 г. она разреш

ГКРЧ собирается продлить ТВ-вещателям разрешение на частоты, о которых мечтает телеком для развертывания 5G ГКРЧ продлевает частоты Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) намерена продлить отечественным телевизионным вещателям возможность трансляции в аналог

Минцифры: итоги заседания ГКРЧ В Минцифры прошло заседание Государственной комиссии по радиочастотам. Частоты для беспилотников ГКРЧ приняло решение о распределении частот 5030-5091 МГц для управления беспилотниками. При

Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно ГКРЧ рассмотрит вопрос о выделении частот для управления беспилотниками Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании, которое намечено на

Власти определились, как в российских тюрьмах будут глушить сотовую связь и Wi-Fi Госкомиссия по радиочастотам регламентирует блокировку сотовой связи в тюрьмах Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшей заседании, которое намече

Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года ГКРЧ рассмотрит вопрос о частотах для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании намерена рассмо

Власти придумали, как заставить «Билайн», МТС и «Мегафон» провести связь в деревни Связь для малых населенных пунктов Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит вопр

В России пытаются построить сеть мобильной спутниковой связи, но чиновники против на создание системы мобильной спутниковой связи Аппарат Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) направил в Минцифры, Минобороны, Федеральную службу охраны (ФСО), Роскомнадзор и госкор

Власти России дали новый шанс забытой китайской технологии связи Новый диапазон частот для сетей беспроводной передачи данных Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении частот в диапазо

В России узаконят блокировку сотовой связи в тюрьмах м сотовой связи Минцифры опубликовала протокол заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), состоявшегося в конце 2022 г. В числе прочего на заседании были заслушаны доклады аппа

Силовики не позволили выделить частоты для промышленных потребителей 4G LTE Минцифры опубликовала протокол последнего заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), состоявшегося 23 декабря 2022 г. Из документа следует, что на заседании не рассматрива

Власти простят Tele2 отставание от МТС, «Билайна» и «Мегафона» ГКРЧ готовит отсрочку для Tele2 Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании планировала рас