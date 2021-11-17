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Минцифры РФ
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Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации



17.11.21 Политика властей не даст россиянам использовать важнейшую особенность создаваемых iPhone 14 2
17.11.21 Россияне смогут подключаться к спутниковому интернету без разрешения властей 1
11.11.21 Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму 6
02.11.21 Власти США не могут определиться, способна ли связь 5G убивать людей и ронять самолеты 1
25.10.21 Операторы просят власти запретить в России бытовые усилители сотовых сетей 2
20.10.21 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 1
20.08.21 Власти запретили МТС, «Билайну», «Мегафону» и Tele2 подключать абонентов странными способами 5
20.08.21 «Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G 1
19.08.21 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 3
16.08.21 Россия отказалась от грандиозного проекта глобальной спутниковой связи 2
12.08.21 В России протестируют новый диапазон для 5G 2
06.08.21 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 4
04.08.21 Власти продлили «Мегафону» и «Ростелекому» частоты для 5G. Военные очень против 9
30.07.21 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 5
22.07.21 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против 5
20.07.21 Путин намекает: чтобы продлить лицензии, «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 должны построить 4G «в глубинке» 7
09.07.21 В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию 9
08.07.21 Россияне хитростью подключили iPhone к 5G вопреки воле Apple 2
24.06.21 Власти заставляют сотовиков перейти на отечественное 4G-оборудование. Оно в стране уже есть 2
17.06.21 ГКРЧ продлила на год использование радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц для организации доступа в интернет 4
10.06.21 В российском метро включили бесплатное 5G 1
18.05.21 В России построят конкурента OneWeb и StarLink, чтобы раздавать «быстрый и дешевый интернет» из космоса 2
04.05.21 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 3
26.04.21 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 2
14.04.21 Курировать связь в Минцифры поставят вице-президента «Ростелекома» 3
05.04.21 Власти просят не губить WiMAX в России 5
18.03.21 Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 5
15.03.21 «ЭР-Телеком» и Nokia совместно протестируют сеть 5G в Москве 2
11.03.21 5G не для всех. Операторы решили не пускать бедных и прижимистых пользователей в быстрый интернет 1
05.03.21 Россияне рискуют остаться без беспроводного интернета. Минцифры все отрицает 3
18.02.21 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 2
25.01.21 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 2
13.01.21 Министр цифрового развития России заболел коронавирусом 2
12.01.21 Перевод интернета вещей на российское «железо» перенесли на год. На страну есть всего 2 производителя 7
11.01.21 Wi-Fi получил самое важное обновление за 20 лет. В России оно не заработает 4
31.12.20 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 4
29.12.20 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 3
28.12.20 Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни 6
23.12.20 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 6
21.12.20 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 3

Публикаций - 548, упоминаний - 1667

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8423 189
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7415 188
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6155 161
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7647 147
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 95
Ростех - Ростехнологии 2270 44
Yota - Скартел 634 40
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1206 35
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 315 31
Основа Телеком 56 30
Huawei 3098 28
АФК Система ПАО 1585 26
Ericsson 2245 24
СМАРТС Компания 491 24
Nokia Corporation 5173 23
Ростелеком - Связьинвест 1652 22
Антарес 27 17
ГЛОНАСС АО 84 17
Freshtel 49 17
Воентелеком 136 16
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 15
Таттелеком 145 15
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 24 14
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 14
Космическая связь ФГУП ГПКС 327 14
Синтерра - Synterra 742 13
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 37 13
МегаФон Москва - Соник Дуо 394 13
Энлаин - Энлайн - Nline 13 12
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1221 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 629 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 608 12
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1270 11
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 16 11
Siemens AG - Сименс Россия 2151 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1837 11
Lenovo Motorola 3271 11
Вайнах Телеком 42 11
Intel Corporation 10524 11
Мотив - Екатеринбург-2000 128 10
РЖД - Российские железные дороги 1283 17
КамАЗ - Камский автомобильный завод 281 9
SoftBank Group 202 9
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 155 7
Лардекс - Lardex Group 7 7
НСТТ Белитон 7 7
РКС - Российские космические системы 106 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4744 6
Airbus Group 129 6
РАВИС 9 6
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 193 5
РВК - Российская венчурная компания 500 5
Почта России ПАО 1756 5
Альфа-Групп 580 4
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 100 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 95 4
Газпром ПАО 715 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 257 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 231 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
АвтоВАЗ 153 3
Dixis - Диксис 341 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 3
Marshall Capital Partners 65 3
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 20 3
Аэрофлот 591 3
Альфа-Банк 1308 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 328 2
УЭК - Универсальная электронная карта 521 2
Four Seasons Hotels and Resorts 10 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 756 2
X5 Group - Пятерочка 594 2
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 2
Arianespace 40 2
Связной ГК 1081 2
БКС - Финансовая группа - БКС банк 50 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 103 2
Царицын капитал 22 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7223 282
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 167
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1278 89
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1715 75
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 419 60
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 58
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 548 43
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 125 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2288 31
Правительство РФ 2494 30
Президент Российской Федерации 1606 27
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 27
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2189 25
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 354 24
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1909 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1045 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1791 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1442 14
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 164 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1831 10
Правительство Москвы 792 9
Верховный суд Российской Федерации 284 7
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1994 7
Администрация Президента РФ 315 7
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 511 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1082 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 481 6
Счётная палата РФ 548 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1973 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 582 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 175 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 92 5
Конституционный суд РФ 76 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 156 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 456 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2684 4
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 598 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1802 58
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 366 22
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 10
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 55 5
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 355 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2463 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 138 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 3
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 17 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 47 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 63 1
Единая Россия - Политическая партия 204 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 188 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 22 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 164 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 8 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 43 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4166 160
3G - Стандарт мобильной связи 5030 76
5G - Пятое поколение мобильной связи 1442 74
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 945 63
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1124 50
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9935 42
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3101 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11952 31
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 712 30
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11875 22
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1976 22
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 69 20
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 104 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2536 15
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 27 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 13
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 83 13
РЭС - Радиоэлектронные средства 42 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2946 10
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 10
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 9
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 49 9
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 159 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 663 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 564 8
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 468 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1174 7
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 10 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 226 7
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 163 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2824 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6153 6
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9084 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 610 6
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 627 6
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 280 5
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 565 5
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 280 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 279 18
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 106 16
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 25 14
Nokia Alcatel-Lucent SA 1177 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1506 12
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 20 8
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 7
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 59 7
Apple iPhone - серия смартфонов 5775 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Гонец-ВЭБ 4 4
Космодром Байконур 351 4
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 10 4
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 3
SpaceX 52 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1104 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 297 3
Apple iPhone 12 123 3
Telegram - Мессенджер 81 3
Microsoft Windows 10 10016 3
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 71 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 717 3
Ericsson Radio System - ERS 48 3
Nokia AirScale Radio Access 27 2
Amazon Kuiper 4 2
Google Android 11552 2
КамАЗ-1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 8 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1357 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1222 2
Microsoft Skype 1814 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 240 2
МТС SIM-карты 35 2
Linux OS 7067 2
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 7 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 30 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 62 2
Официальный интернет-портал правовой информации 5 2
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 78 2
Союз - ракета-носитель среднего класса 8 2
Никифоров Николай 1130 57
Путин Владимир 2167 38
Рейман Леонид 978 33
Иванов Олег 125 32
Медведев Дмитрий 1481 32
Щеголев Игорь 677 31
Ройтман Евгений 35 25
Мардер Наум 100 21
Сердюков Анатолий 57 20
Юсуфов Виталий 24 15
Ротенберг Игорь 35 14
Ротенберг Аркадий 42 14
Хасьянова Гульнара 115 12
Жаров Александр 166 12
Голомолзин Анатолий 73 11
Шадаев Максут 398 11
Солонин Виталий 85 10
Свердлов Денис 168 10
Носков Константин 205 9
Пехтерев Сергей 42 8
Колесников Андрей 80 7
Чернышенко Дмитрий 249 7
Ситников Сергей 56 7
Дворкович Аркадий 179 6
Акимов Максим 167 6
Климарев Михаил 46 6
Усманов Алишер 248 5
Рогозин Дмитрий 79 5
Гирев Андрей 69 5
Брюквин Юрий 253 5
Шойгу Сергей 63 5
Громов Ростислав 12 4
Изосимов Александр 188 4
Поскакухин Вадим 6 4
Бокова Людмила 80 4
Дворкович Александр 5 4
Степаненко Кирилл 13 4
Провоторов Александр 146 4
Ивантер Дмитрий 22 4
Осеевский Михаил 241 4
Россия - Российская федерация - РФ 77789 389
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25481 198
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11172 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28881 43
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1773 41
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1959 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3611 35
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1188 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10742 30
Россия - ПФО - Казань 1844 30
Россия - ЮФО - Севастополь 444 29
Россия - ЮФО - Республика Крым 661 29
Россия - СФО - Ленинградская область 1722 25
Земля - планета Солнечной системы 2628 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9564 22
Россия - УФО - Екатеринбург 2833 20
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1682 19
Украина 5202 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8220 19
Европа 6626 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1096 18
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 773 17
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 337 16
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 609 16
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Россия - ДФО - Амурская область 407 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2074 15
Россия - ПФО - Самарская область 766 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1689 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11791 12
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 928 12
Россия - ЮФО - Ростовская область 1044 12
Южная Корея - Республика 2933 11
Казахстан - Республика 3786 11
Россия - СКФО - Ставропольский край 562 11
Россия - ДФО - Хабаровский край 539 11
Россия - СКФО - Дагестан Республика 326 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1024 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1433 37
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 507 33
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 103 9
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 308 7
Федеральное законодательство 295 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 562 7
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 516 5
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 54 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3987 5
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 53 4
Великая Отечественная война 171 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 365 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2202 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 294 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 905 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1558 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 776 3
ящик Пандоры 35 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 264 2
Резерв универсального обслуживания 41 2
МПС - Международные платежные системы 92 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 262 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3568 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 189 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 11 2
Русский язык 1431 2
Автомагистраль А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 289 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 197 2
Вторая мировая война 424 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 150 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 2
Региональное законодательство 45 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8071 31
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 18
Ведомости 266 16
Коммерсантъ - Издательский дом 733 7
За Телеком - telegram-канал 37 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 7
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 316 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 325 7
Thomson Reuters - Рейтер 5140 6
Прайм - Агентство экономической информации 639 5
НТВ - Телекомпания 265 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 238 4
Россия 24 - телеканал 89 4
Муз-ТВ - телеканал 36 3
ComNews - Медиа-бизнес 86 3
Пятый канал - Телеканал 43 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 3
The Verge - Издание 452 3
РИА Новости 709 2
Россия-1 - телеканал 20 2
Юность - радиостанция 25 2
Стрим-ТВ - телекомпания 111 2
Bloomberg 933 2
Известия ИД 188 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 546 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 60 2
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
ТВ-3 - телеканал 53 1
InformationWeek 174 1
Радио России - радиостанция 44 1
Вестник Воронежского института МВД России 1 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Рен ТВ - телеканал 54 1
SlashGear 132 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 62 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 47 1
ТНТ - Телеканал 111 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 510 1
GizChina - Издание 41 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2511 26
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 17
IDC - International Data Corporation 4426 3
ABI Research 226 2
Synergy Research Group 39 2
GSMA Intelligence 5 1
In-Stat 78 1
IHS Infonetics Research 86 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 68 1
Gartner Dataquest 316 1
IHS iSuppli 385 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 62 1
Strategy Analytics 278 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 603 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 110 1
Gartner 3100 1
Juniper Research 416 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 58
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 145 4
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 3
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 473 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 891 2
ТГУ - Томский государственный университет 80 2
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 1 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 14 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 84 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 59 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 191 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 310 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 482 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 378 18
Олимпийские игры - Olympic Games 429 5
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 714 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
CeBIT 394 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
Зимние Азиатские игры 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
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