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Минцифры РФ
ГКРЧ
Государственная комиссия по радиочастотам
ГКЭС России
Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации
Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1130 57
|Путин Владимир 2167 38
|Рейман Леонид 978 33
|Иванов Олег 125 32
|Медведев Дмитрий 1481 32
|Щеголев Игорь 677 31
|Ройтман Евгений 35 25
|Мардер Наум 100 21
|Сердюков Анатолий 57 20
|Юсуфов Виталий 24 15
|Ротенберг Игорь 35 14
|Ротенберг Аркадий 42 14
|Хасьянова Гульнара 115 12
|Жаров Александр 166 12
|Голомолзин Анатолий 73 11
|Шадаев Максут 398 11
|Солонин Виталий 85 10
|Свердлов Денис 168 10
|Носков Константин 205 9
|Пехтерев Сергей 42 8
|Колесников Андрей 80 7
|Чернышенко Дмитрий 249 7
|Ситников Сергей 56 7
|Дворкович Аркадий 179 6
|Акимов Максим 167 6
|Климарев Михаил 46 6
|Усманов Алишер 248 5
|Рогозин Дмитрий 79 5
|Гирев Андрей 69 5
|Брюквин Юрий 253 5
|Шойгу Сергей 63 5
|Громов Ростислав 12 4
|Изосимов Александр 188 4
|Поскакухин Вадим 6 4
|Бокова Людмила 80 4
|Дворкович Александр 5 4
|Степаненко Кирилл 13 4
|Провоторов Александр 146 4
|Ивантер Дмитрий 22 4
|Осеевский Михаил 241 4
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
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