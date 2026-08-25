Индексная книга (каталог) CNews*
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СВР РФ Служба внешней разведки Российской Федерации
СОБЫТИЯ
Публикаций - 96, упоминаний - 120
СВР РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3461 16
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 692 5
|Яровая Ирина 72 4
|Ельцин Борис. 99 4
|Щеголев Игорь 699 3
|Греф Герман 485 3
|Иванов Сергей 405 3
|Кабисов Георгий 7 3
|Джиоев Мириан 6 3
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
|Шилов Анатолий 9 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
|Шадаев Максут 1213 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Усманов Алишер 311 2
|Костин Андрей 68 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Горелкин Антон 118 2
|Матвиенко Валентина 117 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Золотов Виктор 9 2
|Дерипаска Олег 41 2
|Миллер Алексей 21 2
|Фрадков Михаил 161 2
|Патрушев Николай 30 2
|Керимов Сулейман 28 2
|Шамалов Кирилл 3 2
|Журавлев Николай 7 1
|Морозов Евгений 18 1
|Урличич Юрий 52 1
|Podesta John - Подеста Джон 4 1
|Пермяков Максим 31 1
|Алекперов Вагит 44 1
|Мардер Наум 116 1
|Дробышев Алексей 1 1
|Дунаев Александр 7 1
|Галушкин Александр 2 1
|Устинов Александр 5 1
|Рябухин Александр 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.