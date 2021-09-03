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СВР РФ
Служба внешней разведки Российской Федерации


03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
24.08.2021 Центробанк объявил нормативы киберустойчивости банков 1
04.08.2021 Госдеп США поголовно сидит на устаревшей Windows и пускает в свою секретную сеть кого попало 1
19.07.2021 Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу 5
19.07.2021 Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы 1
25.06.2021 ФСБ объявила, как будет проверять безопасность персональных данных в банках 1
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 9
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 1
14.12.2020 Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию 3
19.10.2020 CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком» 1
12.10.2020 Объем крупнейших открытых госзаказов в области ИКТ вырос в два с лишним раза. Почти половина госсредств досталась «Ростелекому» 1
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
18.08.2020 «Ростех», «Ростелеком» и прочих заставят закупать российское телеком-оборудование по госплану 1
25.10.2019 «Ростелеком» захватил треть бюджета крупнейших госзакупок ИКТ 1
24.10.2019 Рейтинг победителей Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров возглавил «Ростелеком» 1
07.08.2019 OneWeb назначила коммерческим директором экс-чиновника Минкомсвязи России 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
11.01.2019 Власти разрешили следить за детьми с помощью мобильников 1
07.08.2018 Чиновники переругались из-за «закона Яровой»: он требует миллиардных затрат 1
02.07.2018 Данные чиновников, выходящих в интернет, будут для ФСО хранить 3 года 1
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
11.08.2017 Что ФСБ будет знать о пользователях Рунета по «Закону Яровой». Список 1
20.07.2017 Искоренять VPN и анонимайзеры в России будут ФСБ и МВД 2
22.07.2016 Силовикам разрешили закупать иностранное «железо» 1
24.06.2016 «Антитеррористический» закон дал ФСБ и Внешней разведке особые права в российских ГИС 4
03.07.2015 Война четвертого поколения: Как суды отказывают в выдаче LTE-частот 1
08.09.2014 Как СМЭВ упростит работу с госзаказом 1
02.09.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: август 2013 1
10.06.2013 Право на запрет: ваш сайт заблокирован 1
14.05.2013 Минкомсвязи исследовало СЭД в министерствах и ведомствах 1
14.05.2012 ИКТ-расходы министерств и ведомств России в 2012 году. РЕЙТИНГ 1
09.02.2009 Медведев включил Щеголева и Реймана в состав группы по подготовке биопаспортов 1
29.11.2007 Защитное ПО в России: секретно ли секретное? 2
02.02.2007 Госсайты хранят тайны 1

Публикаций - 35, упоминаний - 54

СВР РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Yandex - Яндекс 4106 5
VK - Mail.ru Group 2490 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 4
Rambler Group - Рамблер ГК 491 3
Восход ФГБУ НИИ 367 2
Facebook 3768 2
ИБС экспертиза 43 2
Цифра ГК 116 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 2
Cloudflare 50 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Google LLC 7198 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
Акадо Телеком - Комкор 614 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Антарес 25 1
Cisco Systems 2069 1
SAP SE 3228 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 212 1
Cozy Bear - Хакерская группировка 6 1
5 Джи Вайфай 4 1
1С-Битрикс 351 1
АФК Система ПАО 999 1
Telegram Group 702 1
Twitter 2204 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
SolarWinds 30 1
ОТР 135 1
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
Nokia Corporation 2468 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Газпром ПАО 525 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 64 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Россети ПАО 168 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Бинбанк 184 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Альфа-Групп 330 1
Роснефть НК 367 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 6
Федеральное казначейство России 766 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 4
Президент Российской Федерации 1443 4
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 4
Правительство РФ 2209 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 3
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 91 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Администрация Президента РФ 271 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 162 2
Счётная палата РФ 462 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
Демократическая политическая партия США 38 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 11 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 103 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 39 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Гонец-ВЭБ 4 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 1 1
Google Translate 39 1
Opera - Браузер 640 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Яндекс.Метрика 81 1
Google Analytics 70 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Google Maps - Карты Google 402 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1184 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
Путин Владимир 1831 7
Яровая Ирина 63 3
Дерипаска Олег 19 2
Усманов Алишер 241 2
Патрушев Николай 15 2
Золотов Виктор 7 2
Керимов Сулейман 20 2
Никифоров Николай 1126 2
Шамалов Кирилл 2 2
Костин Андрей 45 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Миллер Алексей 13 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 312 2
Вексельберг Виктор 98 2
Дюмин Михаил 1 1
Островенко Владимир 1 1
Потанин Владимир 19 1
Шамалов Николай 2 1
Лисин Владимир 1 1
Устинов Владимир 1 1
Федотов Михаил 13 1
Шишханов Михаил 1 1
Громов Алексей 5 1
Фрадков Михаил 15 1
Косачев Константин 4 1
Акимов Андрей 2 1
Муров Андрей 3 1
Фурсенко Андрей 27 1
Колокольцев Владимир 8 1
Сечин Игорь 27 1
Алекперов Вагит 6 1
Podesta John - Подеста Джон 3 1
Сурков Владислав 59 1
Ющенко Александр 25 1
Навальный Алексей 58 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Глазьев Сергей 5 1
Тихонова Катерина 3 1
Комаров Игорь 6 1
Богданов Владимир 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Украина 3417 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 461 2
США - Вашингтон 338 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - Тульская область 755 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - Саратов 414 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Республика Мордовия 392 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Антитеррор 62 1
Thomson Reuters - Рейтер 1783 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 362 1
Forbes - Форбс 442 1
WikiLeaks 106 1
The Bell - Издание 34 1
23ABC News 56 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
The Washington Post 111 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
CNews Analytics 1992 4
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 4
CNews Tenders 11 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 1 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
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