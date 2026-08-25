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Индексная книга (каталог) CNews*
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СВР РФ Служба внешней разведки Российской Федерации

СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации

СОБЫТИЯ


25.08.2026 Федеральная разведка Германии вербует геймеров «с сильными цифровыми навыками» 1
12.12.2025 Использование частот для борьбы с БПЛА потребует разрешения МВД 2
23.07.2025 В России ввели штраф за поиск запрещенной информации: «Простых пользователей это не коснется» 2
17.04.2025 В России выделят особые частоты станциям, следящим за БПЛА 2
14.04.2025 Трамп помиловал iPhone и ПК. Пошлины на них отменены, но это только временно 1
03.03.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2025 года 1
01.11.2024 Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы 1
20.08.2024 Для подавления БПЛА нужно будет получать разрешение Минобороны 2
09.08.2024 В американских СМИ опасных хакеров из Китая быстро меняют на русских 1
09.11.2023 Кто и как сможет легально сбивать БПЛА в России 2
25.07.2023 Путин подписал закон о цифровом рубле. Как он будет работать, какие установлены ограничения 2
25.05.2023 Операторов связи оштрафуют на миллиарды за отказ помогать спецслужбам 2
29.03.2023 Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО разрешат сбивать БПЛА везде, где их заметят 2
27.12.2022 Как россиян будут опознавать по голосу и лицу, и как можно это запретить 2
07.12.2022 Паспорт больше не нужен. Российские МФЦ повсеместно перейдут на биометрию 1
01.12.2022 «Ростелекому» выдадут 2,5 миллиарда на подключение военкоматов к интернету 1
25.11.2022 Исследование крупнейших госконтрактов CNewsTenders: госзакупки все глубже уходят в тень 1
05.09.2022 Власти не дали МВД потратить 1 млрд руб. на российское «железо» 1
10.08.2022 Власти хотят освободить от НДС разработчиков военного ПО 2
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 2
18.07.2022 Власти решили монополизировать размещение объявлений в Рунете, Avito против 2
20.04.2022 В миллионах ноутбуков крупнейшего в мире производителя ПК живут «заводские бэкдоры» 1
12.04.2022 Власти потратят 875 миллионов на защиту портала госзакупок от DDoS-атак 1
27.01.2022 На ИТ-систему контроля гособоронзаказа потратят 1,8 млрд руб, но ее создание притормозили депутаты 1
14.01.2022 Государственные сайты Украины взломаны и недоступны 1
24.12.2021 CNews Tenders: Открытый госзаказ в области ИКТ резко укрупнился 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
24.08.2021 Центробанк объявил нормативы киберустойчивости банков 1
04.08.2021 Госдеп США поголовно сидит на устаревшей Windows и пускает в свою секретную сеть кого попало 2
19.07.2021 Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу 2
19.07.2021 Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы 2
25.06.2021 ФСБ объявила, как будет проверять безопасность персональных данных в банках 1
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 2
20.02.2021 У Microsoft украли исходный код Azure и Exchange 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 1
14.12.2020 Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию 2
19.10.2020 CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком» 1
12.10.2020 Объем крупнейших открытых госзаказов в области ИКТ вырос в два с лишним раза. Почти половина госсредств досталась «Ростелекому» 1
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
18.08.2020 «Ростех», «Ростелеком» и прочих заставят закупать российское телеком-оборудование по госплану 1

Публикаций - 96, упоминаний - 120

СВР РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10975 15
МегаФон 10799 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 8
VK - Mail.ru Group 3605 6
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 136 6
Yandex - Яндекс 9268 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15859 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3355 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5672 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9518 4
ОТР ГК - ОТР 2000 228 4
APT29 - Cozy Bear - Хакерская группировка 12 3
Microsoft Corporation 25803 3
Meta Platforms - Facebook 4623 3
Telegram Group 2958 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1006 3
Yahoo! 3728 3
Остелеком 19 3
SolarWinds 60 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 206 2
REvil - Хакерская группировка 51 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
ИнтерОс - Иртел 5 2
Thales Group 143 2
Питерская группа связистов 441 2
ЭР-Телеком Холдинг - 5 Джи Вайфай 4 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 2
НеоБИТ - NeoBIT 6 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1838 2
Broadcom - VMware 2611 2
Dell EMC 5195 2
Cisco Systems 5372 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Lenovo Group 2464 2
HP Inc. 5899 2
9620 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1792 2
ESET - ESET Software 1162 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3151 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 3
Дайвтехносервис 4 2
Газпром ПАО 1495 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 239 2
36,6 - аптечная сеть 96 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
Резонанс НПП 407 1
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 17 1
Naspers - Prosus Ventures 21 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1774 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
IOSCO - International Organization of Securities Commissions - Международная организация комиссий по ценным бумагам 2 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 12 1
Бронка групп - Измерон НПО - ПНК имени С.М. Кирова - Бронка Девелопмент 3 1
РОФП ФСБ И СВР РФ - Региональный общественный фонд поддержки Федеральной Службы Безопасности и Службы Внешней Разведки Российской Федерации 2 1
Проммашинструмент 2 1
Кубань Агрохолдинг 5 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Базэл - Русские машины 5 1
ИБС - Инновационные беспилотные системы - Транспорт будущего - Агримакс.Аэро 3 1
Алекскомбанк 1 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 9 1
Temasek Holdings 22 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
РЖД - Российские железные дороги 2098 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8893 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 690 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1277 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 61
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3590 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13927 35
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 35
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 33
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5983 32
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5441 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4960 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6567 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3698 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3074 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3938 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3325 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 16
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 16
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 294 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2888 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5719 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1443 10
Федеральное казначейство России 1950 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1416 10
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5691 8
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 8
Судебная власть - Judicial power 2510 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1694 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 763 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 7
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 785 6
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1547 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 5
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 155 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6515 2
Демократическая политическая партия США 123 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3687 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6304 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5763 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 433 4
Apple iPhone 6 4861 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1106 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 250 3
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ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
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SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
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StarMAX - базовая станция 2 2
Linux OS 11568 2
Microsoft Azure 1527 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 334 2
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ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 695 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1047 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5258 1
Aladdin Secret Disk 91 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 259 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 1
Архивный фонд РФ 115 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Google Translate - Google Переводчик 71 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 4 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 89 1
SpamDot 11 1
Crutop 11 1
Роскосмос - Гонец ВЭБ 3 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
Путин Владимир 3461 16
Медведев Дмитрий 1665 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 692 5
Яровая Ирина 72 4
Ельцин Борис. 99 4
Щеголев Игорь 699 3
Греф Герман 485 3
Иванов Сергей 405 3
Кабисов Георгий 7 3
Джиоев Мириан 6 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
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