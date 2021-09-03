Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СВР РФ
Служба внешней разведки Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 54
СВР РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 7
|Яровая Ирина 63 3
|Дерипаска Олег 19 2
|Усманов Алишер 241 2
|Патрушев Николай 15 2
|Золотов Виктор 7 2
|Керимов Сулейман 20 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Шамалов Кирилл 2 2
|Костин Андрей 45 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Миллер Алексей 13 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 312 2
|Вексельберг Виктор 98 2
|Дюмин Михаил 1 1
|Островенко Владимир 1 1
|Потанин Владимир 19 1
|Шамалов Николай 2 1
|Лисин Владимир 1 1
|Устинов Владимир 1 1
|Федотов Михаил 13 1
|Шишханов Михаил 1 1
|Громов Алексей 5 1
|Фрадков Михаил 15 1
|Косачев Константин 4 1
|Акимов Андрей 2 1
|Муров Андрей 3 1
|Фурсенко Андрей 27 1
|Колокольцев Владимир 8 1
|Сечин Игорь 27 1
|Алекперов Вагит 6 1
|Podesta John - Подеста Джон 3 1
|Сурков Владислав 59 1
|Ющенко Александр 25 1
|Навальный Алексей 58 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Глазьев Сергей 5 1
|Тихонова Катерина 3 1
|Комаров Игорь 6 1
|Богданов Владимир 5 1
|CNews Analytics 1992 4
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 4
|CNews Tenders 11 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru