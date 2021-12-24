Сумма 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных органах исполнительной власти России по итогам 2020 г. составила ₽104,48 млрд. Это почти на треть меньше, чем год назад, однако если не брать во внимание прошлогодний мегатендер Минкомсвязи, то сумма контрактов немного выросла. Увеличился и порог входа в рейтинг — почти на 40%, до ₽401,1 млн.

Рейтинг крупнейших госконтрактов 2020 г.: общая сумма упала, порог входа вырос

Агентство CNews Analytics выпустил очередной рейтинг CNews Tenders, в который вошли 100 крупнейших госконтрактов прошлого года в сфере ИКТ (с поправкой на то, что контракты силовых ведомств перестали быть публичными, см. раздел «Непрозрачность закупок. Факторы 2020 года»).

Общая сумма 100 крупнейших контрактов, заключенных госорганами и их подведомственными организациями по итогам федеральных открытых ИКТ-закупок, объявленных в 2020 г. и проведенных по соответствующей процедуре, предусмотренной законом 44-ФЗ, составила ₽104,48 млрд. Таким образом, после почти двукратного прироста этого показателя в предыдущем рейтинге CNews Tenders, когда сумма 100 крупнейших контрактов выросла с ₽65,97 млрд по итогам 2018 г. до ₽148,08 млрд по итогам 2019 г., сейчас мы имеем дело с падением на ₽43,6 млрд или на 29,4%.

CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2020 г. № Головной заказчик Исполнитель контракта Сумма контракта, ₽млн Стартовая цена, ₽млн Экономия, ₽млн 1 ФНС Рубитех 8 752,34 9 565,4 813,06 2 Росстат Ростелеком 6 120 6 120 0,0 3 МВД Мегафон 3 923,97 3 923,97 0,0 4 ПФР Мегафон 3 249,87 3 249,87 0,0 5 ФНС Ростелеком 3 164,4 3 164,52 0,12 Источник: CNews Analytics, 2021 Перейти к полной таблице

Однако, несмотря на формальное падение общей суммы госзаказа в рейтинге CNews Tenders 2020, CNews Analytics все же склонен констатировать общую тенденцию к росту крупного ИКТ-госзаказа. В прошлом году скачкообразный рост суммы 100 крупнейших заказов (более чем в два раза) во многом определила разовая мегазакупка Минкомсвязи, в которой для каждого из 85 субъектов России выбирался исполнитель работ по подключению к сети передачи данных фельдшерских и образовательных организаций, госорганов, избирательных комиссий, пожарных частей, пунктов полиции и органов Росгвардии.

Сумма контрактов по ней составила ₽50,86 млрд. Формально речь шла о 85 отдельных закупках. Однако при формировании рейтинга мы тогда решили считать, что это одна закупка с 85 лотами. В противном случае, в силу масштабов проектов в большей части регионов, эти однотипные лоты заняли бы собой свыше половины строчек в итоговой таблице, принципиально исказив представления о характере крупнейшего госзаказа в отчетный период.

Без учета этого разового мегатендера, сумма закупок в CNews Tenders по итогам 2019 г. составила бы ₽97,22 млрд, приблизительно на 40% больше, чем в 2018-м, а в 2020 г. рост составил бы 7,5%.

Заявленную тенденцию к росту ИКТ-госзаказа косвенно подтверждают данные о нижней границе рейтинга. Если год назад, для попадания в список 100 крупнейших гозакупок начальная максимальная цена контракта должна была быть не ниже ₽287,3 млн, то сейчас последнюю строчку в таблице заняла закупка со стартовой ценой лота в ₽401,1 млн. Этот почти 40-процентный прирост уровня нижней планки стал самым значительным за всю историю CNews Tenders.

Заявленную тенденцию к росту ИКТ-госзаказа косвенно подтверждают данные о нижней границе рейтинга

Еще одним аргументом в пользу версии об укрупнении госзаказа по линии ИТ можно считать тот факт, что годом ранее при составлении рейтинга CNews Analytics пришлось прибегнуть к рекордному числу объединений однотипных закупок у единственных поставщиков в тех или иных строках (то есть рейтинг впитал в себя множество «дополнительных» закупок, не вытесненных дублями из его нижней части). В том же году объединение пришлось проводить лишь один раз. Как и ранее, номер такой объединенной закупки помечен в таблице «звездочкой». Цифра в скобках после наименования исполнителя указывает на число объединенных контрактов.

Некоторые соглашения с поставщиками, как и в предыдущие годы, корректировались в процессе исполнения контрактов, а их суммы увеличивались, иногда превышая начальные цены лотов. Из-за этого в таблице встречаются отрицательные значения в предпоследнем столбце («Экономия, ₽млн»).

С учетом корректировок суммарная экономия топовых госзаказчиков в 2020 г. составила ₽2,68 млрд, то есть порядка 2,5% от заложенного в закупки бюджета в ₽107,16 млрд. Если не брать в расчет прошлый год с рекордной 11-процентной экономией за счет снижений на упоминавшейся 85-лотовой мегазакупке, то экономию 2020 г. можно считать вполне стандартной.

При подготовке данного исследования в CNews Analytics придерживались критериев выборки предыдущих трех лет. В список не включались тендеры силовиков на поставку спецсредств, конкурсы Минпромторга на проведение опытно-конструкторских работ по линии радиоэлектроники, а также узкопрофильные крупные закупки Роскосмоса. Они не были включены, так как не имеют отношения к открытому конкурентному ИКТ-рынку и существенно исказили бы объективную картину, заняв множество позиций в перечне CNews Tenders.

В графе «Непосредственный заказчик» указываются подведомственные ФГУПы и иные федеральные организации — в тех случаях, когда министерства и ведомства закупались не напрямую. В графе «Проигравшие конкуренты» — данные о претендентах-аутсайдерах, по крайней мере, тех из них, кто дошел до финального этапа процедуры, а не был снят или самоустранился заранее. Сведения обо всех участниках (а не только о победителях), их повторяющихся комбинациях, чередовании их ролей («выиграл»-«проиграл») или отсутствии конкурентов как таковых, тоже небезынтересны.

Кажущийся триумф конкурентного заказа

Самым популярным типом закупочной процедуры в 2020 г. снова оказался аукцион — на него пришлось почти половина процедур — 48 (годом ранее — 42). На второе место вышел формат конкурса — 34 процедуры (годом ранее — 25). А вот закупки у единственных поставщиков крупнейшие госзаказчики проводили в 2020 г. заметно реже, чем в 2019 г. — 18 против 33.

Таким образом, число формально конкурентных закупок в новом топ-100 составило рекордные 82 процедуры.

Однако радость по этому поводу была бы преждевременной. Нетрудно заметить, что в столбце таблицы «Проигравшие конкуренты» изрядное число пустых клеток. На аукционы и конкурсы 26 раз приходили единственные претенденты. В этом случае заказчики по закону имеют право или перезапустить тендер, или признать закупку несостоявшейся, но законтрактоваться с единственным участником, чья заявка соответствует тендерной документации.

Многолетняя практика мониторинга ИКТ-госзакупок показывает, что к первому варианту на крупных тендерах госорганы (равно как оставшиеся за рамками исследования компании с госучастием) не склоняются почти никогда.

Таким образом, нетрудно посчитать, что реально неконкурентных закупок в Топ 100 за 2020 г. набралось 44.

Гигантский рывок ФНС

С точки зрения трат на ИКТ, безоговорочное первое место за ФНС — служба по итогам отчетных тендеров заключила контракты на ₽29,5 млрд (годом ранее — ₽17,64 млрд). Второе место у Казначейства — ₽11,71 млрд. Замыкает тройку Минцифры — ₽11,15 млрд.

С точки зрения числа топовых контрактов места в тройке лидеров распределились немного иначе. У Казначейства их 20, у ФНС — 19, у Минцифры — шесть.

Топ-поставщики госсектора

Как и в предыдущие годы, больше всех на госзакупках, вошедших в рейтинг CNews Tenders, заработал «Ростелеком». Эта компания присутствует на 20 строчках таблицы. Сумма полученных оператором топовых контрактов составила ₽28,64 млрд.

На втором месте — подконтрольная Сергею Мацоцкому компания «Рубитех» с четырьмя контрактами на ₽12,3 млрд. Такой результат во многом был определен победой в девятимиллиардном аукционе (конкурентном, что характерно) ФНС; занявшем первую строку рейтинга.

На третьем месте — весьма популярный у ФНС подрядчик ГНИВЦ с восемью контрактами на ₽8,96 млрд. На четвертом — «Форс» с четырьмя контрактами на ₽3,64 млрд. Замыкает пятерку ОТР с семью контрактами на ₽3,38 млрд.

Непрозрачность закупок. Факторы 2020 года

Напомним, с 2019 г. CNews Tenders формируется в новых условиях, характеризующихся уходом части информации о госзакупках из публичного поля, поскольку с 1 января 2018 г. силовые ведомства (Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки) с целью защиты от западных санкций начали проводить закупки в закрытом режиме.

Следующим ударом по открытости госзаказа стал уход в тень закупок у единственных поставщиков. В соответствии с принятыми поправками в закупочное законодательство для госорганов (44-ФЗ), с 31 июля 2019 г. для министерств и ведомств была отменена обязанность публиковать на сайте госзакупок извещения о них.

В результате, сведения о подобных закупках появляются в реестре контрактов лишь спустя несколько месяцев после их заключения. Поиск по ключевым словам в реестре за последнее время улучшился, но пока не идеален.

Подотчетный для рассматриваемого нового рейтинга 2020 г. ознаменовался пандемией COVID-19. На период борьбы с коронавирусной инфекцией госорганы весной 2020 г. получили временное разрешение от Минфина на проведение практически любых своих закупок неконкурентным способом у единственных поставщиков. В формулировке ведомства пандемия при рассмотрении дел в сфере госзакупок учитывалась в качестве обстоятельства непреодолимой силы.

Как ни странно, в сфере ИКТ крупные госзаказчики массово пользоваться этим правом не стали. В частности, по данным сервиса «Маркер» агентства «Интерфакс», в апреле 2020 г. в сфере ИТ объемы «чрезвычайных закупок» за март-апрель 2020 г. составили только ₽1,7 млрд (речь не о крупных заказах, а обо всех вообще). Так что существенным фактором «непрозрачности» коронавирус все-таки не стал.