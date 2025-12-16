Разделы

Патрушев Николай


СОБЫТИЯ


16.12.2025 Онежский судостроительно-судоремонтный завод, ПКБ «Петробалт» и «Аскон» построят цифровую цепочку «КБ – верфь» на основе отечественного ПО 1
10.02.2025 Россия создает собственную спутниковую систему связи на море. Американская отказывается обслуживать российские суда 1
10.02.2025 В Балтийском море повреждены российские подводные кабели связи 1
17.01.2025 В России запускается первая «цифровая верфь» на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе под управлением Системы Global ERP: производительность вырастет в 3 раза 1
10.05.2021 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 1
29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ 1
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 1
02.04.2019 МТС купила заповедный участок в Серебряном Бору рядом с дачей своего хозяина 1
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 1
13.02.2018 «Малоэффективный» Россельхозбанк потратит десятки миллионов на американскую телефонию 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
16.08.2017 Секретарь Совбеза: Зарубежные технологии и ПО угрожают органам власти России 2
31.05.2016 Россельхозбанк купил поддержку ПО Progress Software за 230 млн 1
28.01.2016 Убыточный Россельхозбанк закупает ПО Microsoft на 860 млн 1
27.08.2015 Чиновникам Московской области запретят зарубежные интернет-сервисы 1
26.08.2015 В госорганах России обнаружены программные закладки американских спецслужб 1
01.10.2014 На рунет за 6 месяцев 2014 г. было осуществлено 57 млн атак 1
03.06.2013 «Сириус» завершил проект по техническому оснащению здания Межрегионального центра управления в кризисных ситуациях СКФО 1
09.11.2009 Д.Медведев разрешил оперативное применение ВС РФ за границей 1
22.10.2009 Н.Патрушев: Россия должна быть готова к защите от ядерного оружия 1
17.10.2008 Венесуэла купит в России танки Т-92 1
08.08.2008 Хакеры: основной удар по России еще впереди 1
04.02.2008 ФСБ наблюдает за Microsoft 1
20.12.2007 ФСБ: в 2007 г. отражено 1,4 млн. кибератак 1
31.03.2006 В.Путин провел совещание по вопросам развития ядерно-оружейного комплекса России 1
31.03.2006 В.Путин провел совещание по вопросам развития ядерно-оружейного комплекса России 1
18.10.2000 Будет ли у России "электронное правительство"? 1
09.08.2000 Путин не исключил криминальный характер теракта 1
09.08.2000 Путин не исключил криминальный характер теракта 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

Патрушев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25246 5
МегаФон 9922 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 3
Google LLC 12270 2
Progress Software - MarkLogic 29 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5281 2
Cisco Systems 5224 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 2
VK - Mail.ru Group 3534 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 2
Webmoney - Вебмани.Ру 545 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 2
Ростелеком 10316 2
Yahoo! 3707 2
Spamhaus 39 1
Darkside - Хакерская группировка 27 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
Emsisoft 11 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 57 1
Progress Software - Прогресс Технолоджиз 2 1
BakaSoftware - Baka Software 1 1
Yandex - Яндекс 8453 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Intel Corporation 12545 1
Telegram Group 2579 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 1
Крок - Croc 1815 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 1
Amazon Inc - Amazon.com 3137 1
Huawei 4224 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
Broadcom - VMware 2495 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 3
Газпром ПАО 1418 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 2
Роснефть НК - нефтяная компания 529 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 90 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Colonial Pipeline 34 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 653 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
ВФВ - Всероссийская федерация волейбола 6 1
Кубань Агрохолдинг 5 1
Базэл - Русские машины 5 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - ОССЗ - Онежский судостроительно-судоремонтный завод 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8191 1
ГПБ - Газпромбанк 1178 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1377 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 1
Альфа-Групп 731 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Assist - Ассист 215 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 87 1
Бизнес-Недвижимость 14 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
Visa International 1974 1
Альфа-Банк 1871 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Royal Dutch Shell - Шелл 223 1
Лента - Сеть розничной торговли 2273 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 17
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4797 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2081 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 4
Правительство РФ - Морская коллегия 8 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 3
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 279 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2167 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4913 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 1
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 10 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по бюджету и налогам 10 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 639 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3122 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3447 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31804 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73377 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1762 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1353 2
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 150 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3518 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4273 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5886 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4846 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 398 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2173 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1215 2
Microsoft Windows 16342 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
Cisco Zoom CallRec 1 1
Barsum Enterprise - система управления телекоммуникационными затратами 1 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
SpamDot 11 1
Crutop 11 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 15 1
Cialis - Сиалис - Средство лечения эректильной дисфункции 3 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Sasser - Вредоносное ПО - сетевой червь 39 1
Spamit 14 1
Mailien Pharmacy Affilate Programm 2 1
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1530 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Rx-Promotion 12 1
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1720 1
Microsoft Office 3956 1
Webmoney Transfer 155 1
Microsoft Visio - MS Visio 186 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
Microsoft Windows XP 2420 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 419 1
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 26 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 1
Путин Владимир 3353 6
Патрушев Дмитрий 5 3
Собянин Сергей 476 3
Никифоров Николай 1136 3
Силуанов Антон 75 3
Иванов Сергей 398 3
Фрадков Михаил 160 3
Медведев Дмитрий 1662 2
Керимов Сулейман 26 2
Сечин Игорь 36 2
Шамалов Кирилл 3 2
Алекперов Вагит 36 2
Лужков Юрий 113 2
Балуевский Юрий 22 2
Путилин Владислав 14 2
Масхадов Аслан 11 2
Московский Алексей 6 2
Бурутин Александр 5 2
Каменских Иван 5 2
Григоров Сергей 3 2
Бено Шамиль 2 2
Щеголев Игорь 698 2
Шадаев Максут 1150 2
Усманов Алишер 304 2
Костин Андрей 64 2
Евтушенков Владимир 212 2
Вексельберг Виктор 154 2
Золотов Виктор 9 2
Дерипаска Олег 39 2
Хлопонин Александр 8 2
Миллер Алексей 21 2
Кириенко Сергей 149 2
Чистова Вера 14 2
Шамалов Николай 2 1
Потанин Владимир 78 1
Островенко Владимир 1 1
Лисин Владимир 3 1
Устинов Владимир 9 1
Богданов Владимир 19 1
Вайно Антон 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 157089 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45766 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18240 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 4
Украина 7796 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
Россия - Ново-Огарёво - Государственная резиденция 7 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 114 2
Москва - ЦАО - Пушкинская площадь 28 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Буйнакск 19 2
Беларусь - Белоруссия 6034 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 2
Германия - Федеративная Республика 12943 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2958 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1001 2
Америка - Американский регион 2188 2
Литва - Литовская Республика 665 2
Земля - планета Солнечной системы 10662 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1694 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 576 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 145 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 1
Казахстан - Республика 5800 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4097 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Азия - Азиатский регион 5752 1
Армения - Республика 2371 1
Индия - Bharat 5702 1
Канада 4985 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Испания - Королевство 3761 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1411 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1073 1
США - Колумбия - Вашингтон 1451 1
Москва - Серебряный Бор 13 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1814 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10332 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1212 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 1
U.S. CAATSA Act - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 229 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Английский язык 6878 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 360 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 16 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1076 2
NBC News 184 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Ilta-Sanomat daily 3 1
Forbes - Форбс 913 1
The Bell - Издание 42 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Bloomberg 1419 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
AP - Associated Press 2006 1
Интерфакс-100 21 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
Forrester Research 828 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1408028, в очереди разбора - 732387.
Создано именных указателей - 187502.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

