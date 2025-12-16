Получите все материалы CNews по ключевому слову
Патрушев Николай
СОБЫТИЯ
Патрушев Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3353 6
|Патрушев Дмитрий 5 3
|Собянин Сергей 476 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Силуанов Антон 75 3
|Иванов Сергей 398 3
|Фрадков Михаил 160 3
|Медведев Дмитрий 1662 2
|Керимов Сулейман 26 2
|Сечин Игорь 36 2
|Шамалов Кирилл 3 2
|Алекперов Вагит 36 2
|Лужков Юрий 113 2
|Балуевский Юрий 22 2
|Путилин Владислав 14 2
|Масхадов Аслан 11 2
|Московский Алексей 6 2
|Бурутин Александр 5 2
|Каменских Иван 5 2
|Григоров Сергей 3 2
|Бено Шамиль 2 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Шадаев Максут 1150 2
|Усманов Алишер 304 2
|Костин Андрей 64 2
|Евтушенков Владимир 212 2
|Вексельберг Виктор 154 2
|Золотов Виктор 9 2
|Дерипаска Олег 39 2
|Хлопонин Александр 8 2
|Миллер Алексей 21 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Чистова Вера 14 2
|Шамалов Николай 2 1
|Потанин Владимир 78 1
|Островенко Владимир 1 1
|Лисин Владимир 3 1
|Устинов Владимир 9 1
|Богданов Владимир 19 1
|Вайно Антон 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408028, в очереди разбора - 732387.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.