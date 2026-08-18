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Госдума РФ Комитет Госдумы по бюджету и налогам

СОБЫТИЯ


18.08.2026 Двое из трех россиян поддержали удаленку для матерей детей до семи лет 2
28.11.2025 Технологический сбор при покупке смартфона составит 750, а ноутбука - 1500 рублей 1
14.11.2025 Российская ИТ-отрасль просит новые льготы у властей. От гигантского НДС защитили, но этого мало 1
22.05.2025 Госдума приняла закон об использовании при оплате покупок и услуг цифрового рубля 2
26.11.2024 В России ввели налог на цифровую валюту 1
02.12.2020 Власти завалят россиян налогами на криптовалюту и штрафами за их неуплату 1
13.02.2018 «Малоэффективный» Россельхозбанк потратит десятки миллионов на американскую телефонию 1
11.05.2010 В Госдуму внесен законопроект о реорганизации госкорпорации "Роснано" в ОАО 1
20.04.2010 Финансирование индийского MTS включено в госбюджет России 1
09.07.2007 Госдума: в Windows не может быть сбоев 1
13.10.2006 Госдума освободила от таможенных пошлин товары космического назначения 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Госдума РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25787 2
Progress Software - MarkLogic 30 1
Broadcom - VMware 2611 1
Cisco Systems 5371 1
Intel Corporation 12821 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1916 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1763 1
НСПК - Национальная система платежных карт 952 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1158 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 630 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3694 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6557 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5672 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Индии - FIFP - Foreign Investment Facilitation Portal - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13897 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3655 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3314 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3914 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 257 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29719 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5512 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16995 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25868 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 643 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1850 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26346 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1125 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 361 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 274 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22731 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13153 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35106 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26845 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15449 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28314 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8706 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26323 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7225 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2255 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1342 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33550 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3427 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8524 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8793 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2744 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6857 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13946 1
Linux OS 11555 1
Microsoft Windows 16909 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1688 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 55 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 1
Cisco Zoom CallRec 1 1
Barsum Enterprise - система управления телекоммуникационными затратами 1 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 254 1
Путин Владимир 3459 2
Силуанов Антон 84 2
Панкин Дмитрий 3 1
Самойлов Евгений 6 1
Силуанов Андрей 2 1
Чаплин Никита 4 1
Волков Данил 1 1
Солкин Игорь 1 1
Аксаков Анатолий 163 1
Кочетков Владислав 248 1
Сазанов Алексей 13 1
Патрушев Николай 30 1
Патрушев Дмитрий 6 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Воронин Павел 196 1
Черемин Сергей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166512 10
Казахстан - Республика 6062 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47662 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19171 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54786 1
Армения - Республика 2452 1
Беларусь - Белоруссия 6303 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3137 1
Индия - Bharat 5876 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3661 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
Италия - Итальянская Республика 4509 1
Франция - Французская Республика 8178 1
Бразилия - Федеративная Республика 2521 1
Украина 7930 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1116 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8855 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6569 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57787 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53559 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7534 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18186 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1563 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6701 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2435 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 339 2
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 143 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7048 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 395 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1735 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2545 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2393 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3154 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2485 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4611 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5591 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 396 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2329 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6543 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1279 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 701 1
Налогообложение - ВНО - выявление налогооблагаемых объектов - Налоговая база 29 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 272 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 88 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16106 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8257 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1267 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11570 2
Ведомости 1478 2
Интерфакс-100 21 1
Короткая ссылка
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