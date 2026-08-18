Индексная книга (каталог) CNews*
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Госдума РФ Комитет Госдумы по бюджету и налогам
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 13
Госдума РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3459 2
|Силуанов Антон 84 2
|Панкин Дмитрий 3 1
|Самойлов Евгений 6 1
|Силуанов Андрей 2 1
|Чаплин Никита 4 1
|Волков Данил 1 1
|Солкин Игорь 1 1
|Аксаков Анатолий 163 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Сазанов Алексей 13 1
|Патрушев Николай 30 1
|Патрушев Дмитрий 6 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Воронин Павел 196 1
|Черемин Сергей 17 1
|Интерфакс-100 21 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.