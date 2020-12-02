Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Власти завалят россиян налогами на криптовалюту и штрафами за их неуплату

Бизнес Законодательство Интернет E-commerce ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Правительство России разработало законопроект, приравнивающий криптовалюту в России к имуществу, за которое необходимо платить налоги. Россиянам придется уведомлять налоговые органы обо всех операциях с криптой, а неподчинение будет караться штрафами в десятки тысяч рублей. Документ вступит в силу 1 января 2021 г.

Нужно больше налогов

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о налоге на виртуальные деньги – криптовалюту. Документ признает криптоденьги имуществом и предполагает крупные штрафы за неправомерное и недостоверное декларирование сведений об операциях с ними.

На момент публикации материала законопроект был направлен в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам. Имена депутатов, причастных к его разработке, не раскрывались. Если документ будет принят, то доходы от любых операций с виртуальной валютой будут облагаться налогом на прибыль или доходы физлиц (НДФЛ).

Сам по себе документ – это набор поправок к первой и второй частям Налогового кодекса России. Они подразумевают, что россияне (физические и юридические лица) будут обязаны уведомлять налоговый орган о получении права распоряжаться криптовалютой. Также им будет необходимо предоставлять полный отчет обо всех операциях с виртуальными деньгами и об их остатках на счете после проведения. Отчитываться обо всем этом перед налоговой будет необходимо в случае, если за календарный год оборот криптовалюты превысит сумму, эквивалентную 600 тыс. руб. Под оборотом понимаются как поступления, так и списания денежных средств.

Наказание за неподчинение

Для стимулирования владельцев криптовалют сообщать о своих активах и операциях с ними в налоговую новый законопроект Правительства предусматривает и ряд наказаний. Так, непредоставление информации о получении права распоряжаться криптоденьгами россиянам придется выложить из своего кармана 50 тыс. руб.

nalog600.jpg
За криптовалюту придется платить. За неуплату налогов - тоже

Отказ раскрывать налоговой сведения об операциях с криптовалютой тоже будет приводить к штрафам. Их размер не фиксирован – он составит ровно 10% от наибольшей из двух сумм – поступления или списания виртуальных денег. Кара за неуплату налога на операции с криптой составит 40% от суммы неуплаченного налога.

Сроки обозначены

В случае принятия нового законопроекта он вступит в силу 1 января 2021 г. В документе, помимо штрафов, также указываются сроки и способы предоставления в налоговые органы сведений о криптовалюте.

Любую информацию о виртуальных деньгах россиянам, будь то физические или юридические лица, необходимо подавать в налоговую не позднее 30 апреля календарного года, следующего за отчетным календарным годом. Физическое присутствие в налоговой при этом не требуется – отчетность можно передать в электронной форме. Для этого физлица могут воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика, юрлица – «телекоммуникационными каналами связи». Что конкретно подразумевается под ними, в тексте документа не сказано.

Уголовное наказание

Непредоставление в налоговые органы информации о криптовалюте могло привести и к уголовному преследованию. Как сообщал CNews, еще в ноябре 2020 г. Министерство финансов России выступило с предложением сажать россиян в тюрьму за нарушение правил обращения криптоденег. Ведомство даже подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам – Уголовному и Уголовно-процессуальному, и предложило лишать россиян свободы на срок до трех лет.

Пакет поправок за авторством Минфина включает угрозу для россиян не только оказаться в тюрьме, но еще и крупных штрафов. Они варьируются от 50 тыс. руб. до 2 млн руб. в зависимости от тяжести «преступления» и того, кто нарушил закон – физлицо или юрлицо.

Главный закон о криптовалюте

Поправки Минфина и законопроект российского Правительства напрямую связаны с законом о регулировании криптовалют, в котором виртуальные деньги называют «цифровыми финансовыми активами» (ЦФА). Документ был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г. и одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал его 31 июля 2020 г.

Закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (259-ФЗ) вступит в силу 1 января 2021 г., как и предложенные Правительством поправки к Налоговому кодексу.

Тотальный контроль над криптовалютой

Закон о ЦФА и поправки Правительства к Налоговому кодексу – лишь малая часть мер, предпринимаемых российскими властями для регулирования обращения криптовалют. Например, буквально через несколько дней после подписания Владимиром Путиным закона о регулировки ЦФА Росфинмониторинг выступил с предложением по созданию системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. Как сообщал CNews, прототип уже разработан и даже опробован в действии. На создание системы служба попросила 760 млн руб. Планируется, что проект будет реализован в рамках федеральной программы «Искусственный интеллект».

В целом, идея штрафовать граждан России за работу с криптовалютой появилась у властей еще в июне 2019 г. CNews писал, что они захотели объявить любые действия с криптовалютой нелегитимными и взимать за них штрафы. Даже майнинг, ставший для многих россиян источником заработка, мог оказаться вне закона. Такую идею озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Другие материалы рубрики

Власти утвердили квоты на целевое обучение в вузах. Меньше всего мест досталось ИТ-специальностям

Центробанк России выпустит цифровой рубль, но он не будет аналогом биткоина

Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon

Впервые российский хостинг-провайдер оштрафован за то, чего он не делал. Виновата свинка Пеппа

Apple много лет обманывала всех пользователей iPhone. Теперь ей грозит гигантский штраф

В России разрешат покупать и продавать машину через «Госуслуги»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Какую варочную панель лучше выбрать: сравниваем варианты

Выбираем Smart TV: какая платформа лучше?

Техноблог

Как работают умные термостаты?

Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ

Показать еще

Наука

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?
Показать еще
80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных 80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче