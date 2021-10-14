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14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 1
07.07.2021 Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией 1
15.04.2021 Украинский депутат случайно стер биткоины на $25 миллионов 1
06.04.2021 Россия готовится к жесткой борьбе с криптовалютой. Граждан заставят докладывать властям о каждом токене 1
20.02.2021 Экс-сотрудников ФСБ посадят на долгие годы за взятки в биткоинах 1
15.02.2021 Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей 1
09.02.2021 После внезапного маневра Tesla на $1,5 млрд биткоин рванул вверх на 20% 1
22.01.2021 Сбербанк регистрирует собственную криптовалюту 1
11.12.2020 Чиновники, их супруги и дети станут отчитываться о криптовалюте. Путин подписал указ 1
02.12.2020 Власти завалят россиян налогами на криптовалюту и штрафами за их неуплату 1
12.11.2020 Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины 1
01.09.2020 Ради целей Путина власти притормозят «закон Яровой» 1
23.10.2019 Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме 1
14.01.2019 В России убытки от кибератак разрешили списывать на расходы 1
17.10.2018 Россиянин получил 5 лет и остался должен 17 млн за использование сбоя в приложении Сбербанка 1
28.08.2018 В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов 1
29.06.2018 В судах Москвы автоматизировали присяжных заседателей 1
25.04.2018 Адвокатов защиты в России будет назначать компьютер 1
29.11.2017 Цифровизация правосудия затронет столичное ЖКХ и присяжных 2
31.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2017 г. 3
04.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2017 г. 1
19.10.2016 Как электронные суды будут рассматривать уголовные дела 2
14.02.2014 «Почта России» будет доставлять электронные повестки от приставов и ГИБДД 1
02.12.2013 Российские суды снисходительны к киберпреступникам 1
02.12.2013 На укрывшегося за границей лидера ИТ-рынка Твери завели новое дело 1
04.06.2013 Установлены новые факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП «ГЛОНАСС» 1
16.05.2013 Установлены дополнительные факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП «ГЛОНАСС» 1
10.04.2013 В отношении замначальника ИТ-службы Центральной базовой таможни ФТС России возбуждено уголовное дело о хищении 25 млн руб. 1
28.03.2013 ИКТ для госсектора: всесторонний охват 1
26.06.2012 В российской судебной системе появятся электронные документы 1
30.08.2011 В судах России начнут принимать электронные письма как вещдоки 1
06.12.2010 Российский телеком с трудом подстраивается под регулятора 1
03.12.2010 АРОС выступила за ужесточение законов против спама 1
09.08.2010 Приостановлено делегирование домена торрент-трекера Torrentino.ru 1
13.07.2010 В Следственном управлении СКП по Ростовской области внедрили АИК «Надзор» 1
11.06.2010 Госдума разрешила получать сведения о телефонных переговорах подозреваемых 1
15.04.2010 Причина обысков в HP - подозрение в многомиллионных взятках Генпрокуратуре 1
19.02.2010 Torrents.ru закрыли за пиратское ПО Autodesk и 1С 1
11.02.2010 За детализацией звонков милицию отправили в суд 1
29.04.2009 Видеоконференцсвязь: какова реальная экономия? 1

Публикаций - 47, упоминаний - 51

УПК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1221 3
Facebook 3768 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Adobe Systems 816 2
NVision Group - Энвижн Груп 546 2
Polycom - Поликом Раша 301 2
Барс груп 402 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
Sony 2416 1
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
Lenovo Motorola 1019 1
Ситилинк - Citilink 190 1
PayPal 442 1
HP - Hewlett-Packard 901 1
Казахтелеком 204 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Juniper Networks 168 1
Lenovo Motorola Solutions 100 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Армада 277 1
Best Buy 113 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
3779 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 1
Google LLC 7177 1
Microsoft Corporation 11168 1
SEC Consult Services 931 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Cisco Systems 2056 1
Twitter 2204 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
HP Inc. 2937 1
Telegram Group 702 1
Oracle Corporation 3363 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Toshiba Corporation 1103 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 3
Почта России ПАО 1579 2
Евросеть 892 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Tesla Motors 241 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Росгосстрах 182 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
LinkedIn 521 1
Пепеляев Групп 25 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 11
Президент Российской Федерации 1442 10
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 8
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 6
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 161 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 6
Правительство РФ 2208 5
Конституционный суд РФ 48 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 3
Басманный районный суд города Москвы 47 3
Федеральное казначейство России 766 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 25 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство Пензенской области 16 1
Совет Европы 28 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Безопасный город 347 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
G2B - Government to Business - Правительство бизнесу 8 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 12 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 4
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 3
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Adobe Flash 359 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 8 1
Silk Road 11 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 326 1
Livecoin - криптовалютая биржа 6 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Обращения граждан 37 1
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 11 1
Gigabyte GeForce GTX 1 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Autodesk AutoCAD 177 1
Microsoft Word 348 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Microsoft Skype 1477 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Сбербанк Sbercoin 2 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Федеральный ситуационный центр электронного правительства 2 1
Omni - криптовалюта 20 1
Dash - Криптовалюта 26 1
Путин Владимир 1828 11
Белоусов Сергей 217 2
Чичваркин Евгений 82 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Аксаков Анатолий 98 2
Колбов Алексей 2 2
Макаров Станислав 111 2
Титов Борис 27 2
Толстова Татьяна 35 2
Стоянов Руслан 30 1
Бутин Вячеслав 11 1
Артюх Алексей 1 1
Андреев Алексей 15 1
Зубков Антон 3 1
Кириллов Дмитрий 3 1
Глебов Олег 7 1
Питолин Евгений 5 1
Косов Александр 5 1
Мелехин Иван 16 1
Савельева Светлана 4 1
Волков Дмитрий 39 1
Медвецкий Леонид 4 1
Галумов Александр 1 1
Ишмуратова Любовь 1 1
Thomas Stefan - Томас Стефан 4 1
Лавров Александр 3 1
Аверин Алексей 3 1
Бастрыкин Александр 11 1
Греф Герман 205 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Александрова Александра 8 1
Хуруджи Александр 2 1
Фадеев Валерий 6 1
Ляшков Дмитрий 3 1
Кучерена Анатолий 4 1
Зимирев Евгений 1 1
Коновалов Сергей 1 1
Минеева Татьяна 3 1
Лукашенко Александр 41 1
Хомяков Сергей 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Канада 1311 2
Латвия - Латвийская Республика 453 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - Ростовская область 864 2
Нидерланды 981 2
Россия - Саратовская область 346 1
Россия - Красноярский край 668 1
Малайзия 344 1
Россия - Рязанская область 315 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Россия - Тверская область 249 1
Россия - Владимирская область 369 1
Россия - Пензенская область 349 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Украина - Одесса 58 1
Новая Зеландия 293 1
Литва - Литовская Республика 332 1
Россия - Воронежская область 400 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Россия - Республика Карелия 305 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Республика Хакасия 251 1
Украина - Киев 476 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
США - Делавэр 53 1
Белиз 38 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Украина - Львов 34 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 16
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 9
СИЗО - Следственный изолятор 65 4
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 2
Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики 5 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 3 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 4
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Известия ИД 59 2
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Wall Street Journal 710 1
WSJ - The Wall Street Journal 162 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
Ведомости 259 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Бизнес Online 8 1
Gartner 2197 2
CNews Analytics 1991 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768141, в очереди разбора - 671825.
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