Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
УПК РФ
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 51
УПК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|ФПА - Федеральная палата адвокатов 1 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
|Путин Владимир 1828 11
|Белоусов Сергей 217 2
|Чичваркин Евгений 82 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Аксаков Анатолий 98 2
|Колбов Алексей 2 2
|Макаров Станислав 111 2
|Титов Борис 27 2
|Толстова Татьяна 35 2
|Стоянов Руслан 30 1
|Бутин Вячеслав 11 1
|Артюх Алексей 1 1
|Андреев Алексей 15 1
|Зубков Антон 3 1
|Кириллов Дмитрий 3 1
|Глебов Олег 7 1
|Питолин Евгений 5 1
|Косов Александр 5 1
|Мелехин Иван 16 1
|Савельева Светлана 4 1
|Волков Дмитрий 39 1
|Медвецкий Леонид 4 1
|Галумов Александр 1 1
|Ишмуратова Любовь 1 1
|Thomas Stefan - Томас Стефан 4 1
|Лавров Александр 3 1
|Аверин Алексей 3 1
|Бастрыкин Александр 11 1
|Греф Герман 205 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Александрова Александра 8 1
|Хуруджи Александр 2 1
|Фадеев Валерий 6 1
|Ляшков Дмитрий 3 1
|Кучерена Анатолий 4 1
|Зимирев Евгений 1 1
|Коновалов Сергей 1 1
|Минеева Татьяна 3 1
|Лукашенко Александр 41 1
|Хомяков Сергей 30 1
|Gartner 2197 2
|CNews Analytics 1991 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768141, в очереди разбора - 671825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768141, в очереди разбора - 671825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru