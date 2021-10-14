Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 1

Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией 1

Сбербанк регистрирует собственную криптовалюту 1

Власти завалят россиян налогами на криптовалюту и штрафами за их неуплату 1

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Россиянин получил 5 лет и остался должен 17 млн за использование сбоя в приложении Сбербанка 1

В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов 1

В судах Москвы автоматизировали присяжных заседателей 1

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Российский телеком с трудом подстраивается под регулятора 1

АРОС выступила за ужесточение законов против спама 1

Госдума разрешила получать сведения о телефонных переговорах подозреваемых 1