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Индексная книга (каталог) CNews*
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УПК РФ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

СОБЫТИЯ


14.07.2026 От почерка до нейросетей: как судебный эксперт Сергей Воронин оцифровывает криминалистику 1
14.04.2026 В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными 1
13.04.2026 Россиян начнут наказывать за незаконный оборот криптовалют. Нарушителям грозит до семи лет и миллионные штрафы 1
10.04.2026 Полиция изъяла 200 устройств для добычи криптовалюты у черного майнера, похитившего электричество на 40 миллионов 1
01.04.2026 В России готовится уголовная статья за незаконный майнинг. Сажать будут на пять лет, крипту конфисковать 1
27.02.2026 Мосбиржа готовится к запуску биржевых торгов криптовалютой и ждет лишь готовности нормативной базы 2
09.02.2026 «У вас произошла утечка персональных данных!». Анатомия мошеннического звонка 1
15.04.2025 В Уголовный кодекс вводят понятие криптовалюты. Ее можно будет конфисковать 2
25.10.2024 На создании российского чудо-планшета Чубайса из «Роснано» «похитили 13 миллиардов» 1
05.07.2024 В 558 российских школах внедрили ПО «Л7.Мониторинг» с защитой сайтов от злоумышленников и размещения фейков 2
14.04.2023 Уголовное дело о знаменитом российском ПО дошло до суда. Один из обвиняемых умер, другим грозит тюрьма 1
10.11.2022 Россиянину дали три года за использование защищенного мессенджера 1
14.07.2022 «Лжеисполнитель» Григорий Жеренов полностью признал вину и раскрыл следствию детали фальсификации уголовного дела против совладельцев Merlion 1
29.06.2022 Cisco спровоцировала полумиллиардное уголовное дело против российской компании. Оно развалилось, и компания пошла мстить обидчикам 1
22.02.2022 Прекращено уголовное дело в отношении владельцев Merlion 1
25.01.2022 Создателя российских суперкомпьютеров отпустили из-под ареста под подписку о невыезде 1
17.12.2021 Центробанк готовит тотальный запрет на криптовалюты в России 1
14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 1
07.07.2021 Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией 1
15.04.2021 Украинский депутат случайно стер биткоины на $25 миллионов 1
06.04.2021 Россия готовится к жесткой борьбе с криптовалютой. Граждан заставят докладывать властям о каждом токене 1
20.02.2021 Экс-сотрудников ФСБ посадят на долгие годы за взятки в биткоинах 1
15.02.2021 Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей 1
09.02.2021 После внезапного маневра Tesla на $1,5 млрд биткоин рванул вверх на 20% 1
22.01.2021 Сбербанк регистрирует собственную криптовалюту 1
11.12.2020 Чиновники, их супруги и дети станут отчитываться о криптовалюте. Путин подписал указ 1
02.12.2020 Власти завалят россиян налогами на криптовалюту и штрафами за их неуплату 1
12.11.2020 Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины 1
01.09.2020 Ради целей Путина власти притормозят «закон Яровой» 1
28.01.2020 «Цифровой экономикой» будет управлять ИТ-система за 96 миллионов 1
23.10.2019 Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме 2
14.01.2019 В России убытки от кибератак разрешили списывать на расходы 1
17.10.2018 Россиянин получил 5 лет и остался должен 17 млн за использование сбоя в приложении Сбербанка 1
28.08.2018 В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов 1
29.06.2018 В судах Москвы автоматизировали присяжных заседателей 1
25.04.2018 Адвокатов защиты в России будет назначать компьютер 1
29.11.2017 Цифровизация правосудия затронет столичное ЖКХ и присяжных 2
31.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2017 г. 4
04.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2017 г. 2
19.10.2016 Как электронные суды будут рассматривать уголовные дела 2

Публикаций - 87, упоминаний - 109

УПК РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 6
Крок - Croc 1964 4
Ростелеком 10948 3
Apple Inc 13154 3
Telegram Group 2940 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
Cisco Systems 5372 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Информзащита 941 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Lenovo Motorola 3566 2
Adobe Systems 1597 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Google LLC 12688 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Best Buy 223 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 44 1
Совзонд - Sovzond 123 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
Motorola Inc 1156 1
Метамарк Инфосистемы НПП 1 1
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 1
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Андэк 39 1
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - СМАРТС Ульяновск-GSM 27 1
Андреев софт 3 1
Космос-2 НПЦ 31 1
Aethra 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Резонанс НПП 407 3
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
БПК ЦОП - Бизнес против коррупции ЦОП - Центр общественных процедур 5 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Почта России ПАО 2370 2
Евросеть 1421 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
RusProfile - Руспрофайл 31 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ №15 им О.М. Филатова - Городская клиническая больница № 15 имени О. М. Филатова 2 1
Метромарк Инфосистемы НПП 1 1
Тройка сталь 3 1
ПЗСП Специализированный застройщик 3 1
Менатеп - Menatep 39 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 27 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова ГБУЗ - Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова 5 1
Барщевский и Партнёры 12 1
Bishenov&Partners - Бишенов и Партнеры АБ 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Tesla Motors 461 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Block - Square 203 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Верный - торговая сеть 326 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
Судебная власть - Judicial power 2500 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 17
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 5
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 4
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
Конституционный суд РФ 112 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 3
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 3
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Федеральное казначейство России 1949 3
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 3
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 3
ВАС РС - Арбитражный суд Пермского края - Пермский краевой суд 19 3
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 2
Районные суды РФ 196 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Анархо-Экологическое Сопротивление, АЭС 1 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 5 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 21
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 14
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 640 12
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 7
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 5
Оповещение и уведомление - Notification 5943 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Электронный документ - Electronic document 1579 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 5
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 58 4
Microsoft Office 4170 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 126 4
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Office 2002 4 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
ЦЭКИ ИС УПК - Информационная система управления проектами и контрактами 2 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 14 1
Gigabyte GeForce GTX 2 1
Microsoft Office 2003 158 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 48 1
IBM Content Manager - IBM Content Analytics 21 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
VK - Mail.ru Блоги 33 1
СКР РФ - АИК Надзор - автоматизированный информационный комплекс 27 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Unify OpenScape Video 5 1
VIPole - мессенджер 1 1
ФЦП Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы - Федеральная целевая программа 4 1
Информзащита - TrustVerse Куб IdM-система 10 1
ЛЭВЛ 7 - Л7.Мониторинг 3 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Rambler Group - Рамблер Планета 5 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения - ФГИС СДМЗ - Систему дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назнач 12 1
Путин Владимир 3454 16
Поносов Александр 69 5
Медведев Дмитрий 1665 4
Аксаков Анатолий 163 3
Симоненко Вячеслав 44 2
Карчев Олег 37 2
Мангутов Владислав 34 2
Колбов Алексей 3 2
Бастрыкин Александр 27 2
Страх Александр 44 2
Макаров Станислав 118 2
Краснов Игорь 25 2
Галумов Эраст 3 2
Филимонов Олег 10 2
Поспелов Георгий 11 2
Гервис Юрий 11 2
Троянов Александр 5 2
Пацюк Анатолий 2 2
Демьянчик Алексей 2 2
Успенский Михаил 5 2
Дубровина Ольга 2 2
Жеребенков Владимир 7 2
Неснов Алексей 13 2
Костоев Зелимхан 2 2
Белоусов Сергей 254 2
Опанасенко Всеволод 139 2
Дергунова Ольга 120 2
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