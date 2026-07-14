Индексная книга (каталог) CNews*
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УПК РФ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
СОБЫТИЯ
Публикаций - 87, упоминаний - 109
УПК РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 16
|Поносов Александр 69 5
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Аксаков Анатолий 163 3
|Симоненко Вячеслав 44 2
|Карчев Олег 37 2
|Мангутов Владислав 34 2
|Колбов Алексей 3 2
|Бастрыкин Александр 27 2
|Страх Александр 44 2
|Макаров Станислав 118 2
|Краснов Игорь 25 2
|Галумов Эраст 3 2
|Филимонов Олег 10 2
|Поспелов Георгий 11 2
|Гервис Юрий 11 2
|Троянов Александр 5 2
|Пацюк Анатолий 2 2
|Демьянчик Алексей 2 2
|Успенский Михаил 5 2
|Дубровина Ольга 2 2
|Жеребенков Владимир 7 2
|Неснов Алексей 13 2
|Костоев Зелимхан 2 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Опанасенко Всеволод 139 2
|Дергунова Ольга 120 2
|Титов Борис 64 2
|Силуанов Антон 84 2
|Толстова Татьяна 37 2
|Волков Александр 27 2
|Солопова Ольга 7 2
|Абрамов Алексей 54 2
|Левин Борис 57 2
|Мелано Богдан 3 1
|Прокопенко Сергей 9 1
|Ишмуратова Любовь 1 1
|Thomas Stefan - Томас Стефан 6 1
|Аверин Алексей 5 1
|Воловник Александр 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
|Gartner - Гартнер 3658 2
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
|Wainhouse Research 40 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
|Frost & Sullivan 207 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.