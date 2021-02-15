Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей

В России наблюдается резкий скачок стоимости видеокарт потребительского уровня – цена некоторых их них вплотную приблизилась к отметке в 200 тыс. руб. Основной причиной этого может быть стремительный рост курса криптовалют, которые добывают именно при помощи видеокарт – биткоин, к примеру, всего за два месяца подорожал более чем в два раза.

Сотни тысяч рублей за Radeon

В России резко выросли цены на видеокарты для настольных компьютеров. По данным розничной сети DNS, в ряде случаев цена на видеоускорители потребительского уровня достигает 200 тыс. руб.

Редакция CNews выяснила, что некоторые видеокарты действительно продаются со значительной наценкой в сравнении с ценами в зарубежных магазинах. Так, например, карта MSI AMD Radeon RX 6900XT в «Ситилинке» на момент публикации материала оценивалась в 175,6 тыс. руб., тогда как в американском Best Buy ее стоимость составляла $1000 (74 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 февраля 2021 г.).

Рост цен на российском рынке затронул не только топовые модели видеокарт, но и ускорители начального и среднего уровней. Для примера, карточка Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER OC Edition (индекс GV-N166SOC-6GD) в том же «Ситилинке» стоит 44 тыс. руб., а в Best Buy – $240 или 17,7 тыс. руб.

Теперь для покупки видеокарты в свой компьютер многим россиянам нужно брать кредит

Сложившаяся ситуация, с высокой степенью вероятности, не связана с колебаниями курса российской валюты. По сравнению с показателями за 16 ноября 2020 г. рубль хоть и не очень сильно, но все подорожал.

Во всем виновата криптовалюта

Основной причиной резкого скачка цен на видеокарты и более чем 100-процентной разницы в цене на примере MSI Radeon RX 6900XT может быть новый виток популярности криптовалют, в особенности биткоина, продиктованный их стремительным удорожанием. 1 декабря 2020 г, как сообщал CNews, он стоил $19,906 тыс., и на тот момент этот показатель был абсолютным мировым рекордом.

MSI AMD Radeon RX 6900XT - одна из самых дорогих видеокарт в России

9 февраля 2021 г., спустя немногим более двух месяцев, биткоин стоил уже в пределах $47 тыс., а в пике его цена достигала $47,9 тыс., что соответствует более чем двукратному росту стоимости. 14 февраля 2021 г., по данным CoinDesk, главная криптовалюта мира установила еще один мировой рекорд, подорожав почти до $49,6.

В США этот же ускоритель стоит в разы дешевле

На фоне биткоина растут и другие популярные криптовалюты, включая «эфир» (Ethereum). Например, 18 ноября 2020 г. этот виртуальный токен оценивался в $481, а на момент публикации материала его цена находилась на отметке около 1740 тыс., то есть «эфир» подорожал более чем в 3,6 раза.

Ускорители в дефиците

Видеокарты – основное «железо» для добычи криптовалюты. На их основе строят фермы – массивы видеокарт, работающие в режиме 24/7 для майнинга биткоина, «эфира» и менее популярных (и дорогих) токенов. Повышение стоимости виртуальных валют могло подхлестнуть рост интереса потребителей к видеоускорителям как к устройствам для заработка денег без необходимости ежедневно ездить в офис или работать на удаленке.

Одна из основных причин нехватки видеокарт в России и в мире

Из-за повышенного спроса на видеокарты в России они оказались в дефиците, о чем еще в середине января 2021 г. сообщили «Ведомостям» представители российских сетей распространения. О дефиците заговорили и представители производителей компьютеров. Глава российского подразделения Acer Дмитрий Кравченко рассказал изданию, что из-за ажиотажа вокруг криптовалют сложившаяся вокруг видеокарт ситуация сохранится, по его прогнозам, как минимум до конца первой половины 2021 г.

История повторяется

В мировой истории это вторая глобальная нехватка видеоускорителей за последние 10 лет, и первую, пришедшуюся на конец 2017 г. и начало 2018 г., тоже спровоцировали криптовалюты. В IV квартале 2017 г. биткоин резко пошел в рост, продемонстрировав 200-процентное удорожание, и его примеру последовали все основные токены.

Стоимость Ethereum тоже растет

Пользователи стали скупать видеокарты, что привело к их нехватке и повышение цен на них как в магазинах, так и на вторичном рынке. В 2018 г. ситуация заметно улучшилась – видеокарты вновь вернулись на полки магазинов в достаточном количестве, поскольку на протяжении всего года биткоин дешевел и, к концу 2017 г. вплотную приблизившись к отметке в $20 тыс., в ноябре 2018 г. стоил уже дешевле $4500.

Гибридная рабочая среда вызывает привыкание Бизнес

Вернуться к жизни и вновь начать расти в цене биткоину удалось лишь к апрелю 2019 г., когда всего за один день он подорожал на 23% до $5080 на фоне многочисленных вложений в криптовалюту азиатскими инвесторами. 2020 г. тоже начался для него со стремительного скачка курса – 16 января 2020 г. он показал 20-процентный рост цены с начала месяца. В марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса биткоин немного откатился, но в апреле 2020 г. вернулся к стабильному росту.

Криптовалюта и российские законы

Во время первой волны резкого роста спроса на криптовалюту ее добыча и использование российским законодательством никак не регулировалось. Все изменилось 1 января 2021 г., когда в силу вступил закон о ЦФА (цифровых финансовых активах – так криптовалюта называется в его тексте). В прошлом это был законопроект с номером 419059-7, разработанный в марте 2018 г. – он был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г., Совет Федерации рассмотрел его спустя два дня, а Президент России Владимир Путин подписал его 31 июля 2020 г. Теперь этот законопроект является Федеральным законом № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Документ определяет, что могут быть объектом залога и сделок купли-продажи. Также он допускает возможность их обмена, но полностью запрещает использовать их для оплаты товаров и услуг. Подробнее о всех разрешениях и ограничениях, предусмотренных новым законом, читайте в материале CNews.

Россияне в той или иной мере связанные с криптовалютой, рискуют попасть в тюрьму. CNews писал, что в ноябре 2020 г. Министерство финансов России выступило с предложением лишать россиян свободы на долгие годы за нарушение правил обращения криптовалют. Ведомство даже подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам – Уголовному и Уголовно-процессуальному, согласно которым владельцы криптовалют могут лишиться свободы на срок до трех лет.

Всего же власти предусмотрели несколько видов уголовного наказания, в зависимости от тяжести преступления. Так, помимо временного «переезда» в места не столь отдаленные, владельцам криптовалют грозят штрафы до 2 млн руб. и принудительные работы на срок до пяти лет.