Биткоин показал взрывной рост. Побит рекорд скорости удорожания

В первой половине января 2020 г. курс биткоина вырос на 20%. Это рекордный показатель для начала года за последние восемь лет.



Биткоин снова в цене

Криптовалюта биткоин показала 20-процентный рост курса с начала января 2020 г. По данным ресурса CoinDesk, специализирующегося на криптовалютах, это рекордный показатель роста биткоина в течение первых дней года за последние несколько лет.

По оценке аналитиков, подобными темпами биткоин в последний раз дорожал в 2012 г, восемь лет назад. Положительная динамика его курса в начале 2020 г. отразилась и на других основных криптовалютах – в частности, эфир (Ethereum), подрос в цене на 25% за тот же срок, а XRP выросла на 20%.

График изменений курса биткоина с 16 декабря 2019 г. по 16 января 2020 года

За период с 16 декабря 2019 г. по 16 января 2020 г. биткоин подорожал с $7050 до $8650, вплотную приблизившись к отметке в $9000. В течение этого времени он пережил два резких падения курса – до $6540 18 декабря 2019 г. и $6870 3 января 2020 г.

Возможные причины

Как пишет издание The Wall Street Journal, взрывной рост курса главной криптовалюты мира может быть связан с возможностью более широкого внедрения и использования криптовалют. В первых числах января 2020 г., к примеру, биржевым оператором CME Group была инициирована торговля опционами на фьючерсы на биткоин. Инвесторы полагают, что это способно вызвать всплеск интереса профессиональных игроков на бирже именно к цифровым активам.

Вера в биткоин

Уверенность в дальнейшем росте криптовалют, в том числе и биткоина, выразил управляющий партнер инвестиционной компании Quail Creek Ventures Майкл Конн (Michael Cohen), который занимается инвестициями именно в цифровые активы. По его мнению, в обозримом будущем ожидается более широкое распространение виртуальных денег, что и повлияет на рост их стоимости.

Аналитик Coindesk Омкар Годбоул (Omkar Godbole) 14 января 2020 г. высказал предположение о возможности роста курса биткоина до отметки $10 тыс. в течение ближайшего месяца. По его словам, начавшееся в первых числах января 2020 г. удорожание криптовалюты ненадолго приостановится на отметке $9097 и затем продолжится.

13 января 2020 г. сооснователь блокчейнк-компании Blockstream Адам Бэк (Adam Back) написал в своем Twitter, что курс биткоина может взлететь до $100 тыс. на фоне потенциальной инфляции доллара США. По оценке предпринимателя, криптовалюта вырастет в 10 раз, если американская валюта с течением времени обесценится на аналогичную величину.

Пика своей стоимости биткоин достиг в конце 2017 года

Веру в биткоин пока не утратил и основатель компании McAfee, в декабре 2017 г. пообещавший отобедать собственным пенисом в случае, если биткоин не поднимется до $1 млн к концу 2020 г.

Следует отметить, что за всю историю своего существования биткоин, запущенный в 2008 г., ни разу не стоил так дорого. Пик его курса пришелся на декабрь 2017 г. – одна виртуальная монета оценивалась более чем в $20 тыс., а в течение всего 2018 г. ее курс неуклонно падал, пока достиг отметки в $4000.

Повторный обвал биткоина тоже возможен

Несмотря на стремительный рост биткоина, в его дальнейший успех верят не все. Некоторые эксперты полагают, что существует вероятность нового обвала курса, как это было в 2018 г. Такого мнения придерживаются основатель компании Signal Profits Джейкоб Кенфилд (Jacob Canfield) и трейдер Питер Брандт (Peter Brandt) – они полагают, что в ближайшее время биткоин подешевеет до $5500-$5000.

Сооснователь компании BK Capital Management Брайан Келли (Brian Kelly) в интервью телеканалу CNBC сообщил, инвестировать в биткоин в ближайшее время нежелательно. Он отметил, что если биткоин и не подешевеет, то резкого роста стоимости тоже ждать не стоит.

История повторяется

В 2019 г. биткоин тоже демонстрировал уверенный рост стоимости. Как сообщал CNews, он начался в апреле 2019 г. после крупных вложений в криптовалютный рынок со стороны неизвестных азиатских инвесторов. Летом 2019 г. ситуация повторилась на фоне новостей о планах компании Facebook по выпуску собственной криптовалюты Libra – на тот момент курс биткоина превысил $12 тыс.

Во второй половине 2019 г. биткоин стремительно дешевел, опустившись в декабре 2019 г. ниже $7000.