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Индексная книга (каталог) CNews*
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XRP Криптовалюта



29.01.2025 Плохо настроенные ресурсы Docker обогащают злоумышленников 1
19.07.2023 За полгода «Лаборатория Касперского» предотвратила более 1,3 млн фишинговых атак по теме криптовалют в России 1
27.06.2022 В «Ситилинк» начались продажи криптокошелька Tangem 1
08.04.2022 Российским ИТ-шникам начали платить зарплату в биткоинах 1
23.03.2022 Hanwha Techwin выпустила 128-канальный сетевой видеорегистратор-сервер для камер с ИИ 1
16.12.2020 Pornhub отказался от приема обычных денег и полностью перешел на криптовалюту 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
25.02.2020 «Ростех» просит 36 миллиардов на развитие российского блокчейна 1
16.01.2020 Биткоин показал взрывной рост. Побит рекорд скорости удорожания 1
24.10.2019 Цена биткоина за несколько минут рухнула на 10% 1
26.11.2018 Рухнувший биткоин поставил антирекорд года 1
20.11.2018 На рынке биткоина обвал: курс рухнул ниже $4500 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

XRP и организации, системы, технологии, персоны:

United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 89 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
GitHub 822 2
Цифровые активы 119 2
МегаФон 8847 1
Alibaba Group 422 1
X Corp - Twitter 2846 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 1
Meta Platforms - Facebook 4440 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Bitfury Group 25 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
PayPal 654 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
China Mobile 407 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
NTT Data - Itelligence AG 41 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Signal Profits 2 1
VeChain 4 1
NetDocuments 1 1
Integra 27 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3915 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 592 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 290 1
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 28 1
Tangem 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4885 1
Орбита - Центр практического применения блокчейн технологий 1 1
Zavod IT-стартапов 2 1
Орбита 292 1
АРМО ГК 145 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2355 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Альфа-Банк 1771 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Visa International 1949 1
Газпром нефть 620 1
Renault Groupe 159 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Carrefour 23 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Barclays 120 1
PornHub 26 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 1
US Bank 3 1
CME Group 21 1
BK Capital Management 2 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Martine Jarlgaard 1 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Газпром ПАО 1342 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 1
Christie's - Кристис 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 2
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 10 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1003 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Районные суды РФ 65 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5446 1
АФТ - Ассоциация Финтех 165 1
OpenChain 1 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1451 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1495 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1243 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27483 3
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 522 3
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 25 2
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 19 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 511 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 294 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 503 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8569 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5784 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12538 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66169 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29727 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12037 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4995 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2242 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 865 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1322 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5037 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7103 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4412 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3101 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1705 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 8 1
dApps - децентрализованные приложения 10 1
Blockchain - PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения - LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне - LCPoA - Limited Confidence Proof-of-Activity - Доказательство активности с ограниченным доверием 22 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
RAFT Consensus Algorithm 12 1
Фондовая биржа - DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 11 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 96 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1662 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2479 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 8
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 604 7
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 31 6
Stafory - робот Вера 330 3
Bitcoin Cash - криптовалюта 19 2
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 20 2
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 2
Ledger - криптовалютный кошелёк 11 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 587 2
Apple iOS 7816 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 104 1
Meta - Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 16 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 70 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 32 1
Dash - Криптовалюта 54 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 8 1
Alibaba Tmail 10 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
Zcash - криптовалюта 9 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 141 1
MultiChain - Open source blockchain platform 4 1
Acryl 3 1
Bitcoin SV - криптовалюта 1 1
Verge (XVG) - DogeCoinDark - криптовалюта 1 1
Stellar XLM - криптовалюта 10 1
Pornolab - Порнолаб - BitTorrent-трекер 12 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 1
Hanwha Techwin - WiseStream 9 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
Microsoft Windows 10 1761 1
Microsoft Windows 10 IoT Core 34 1
Аксаков Анатолий 155 1
Godbole Omkar - Годбоул Омкар 1 1
McAfee John - МакАфи Джон 31 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 37 1
Giancarlo Christopher - Джанкарло Кристофер 2 1
Kelly Brian - Келли Брайан 2 1
Back Adam - Бэк Адам 1 1
Cohen Michael - Конн Майкл 5 1
Krause Max - Краузе Макс 3 1
Tolaymat Thabet - Толаймат Табет 3 1
Hosp Julian - Хосп Джулиан 2 1
Innes Steven - Иннес Стивен 1 1
Canfield Jacob - Кенфилд Джейкоб 2 1
Brandt Peter - Брандт Питер 2 1
Innes Stephen - Иннес Стивен 1 1
Isaacs Oliver - Айзекс Оливер 2 1
Путин Владимир 3176 1
Процюк Александр 2 1
Деденок Роман 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 2
Южная Корея - Республика 6653 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1777 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Япония 13292 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
Польша - Республика 1960 1
Сингапур - Республика 1852 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1733 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 415 1
Бразилия - Федеративная Республика 2364 1
Китай - Тайвань 3990 1
Украина 7615 1
Испания - Королевство 3710 1
Узбекистан - Республика 1727 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 67 1
США - Огайо 280 1
Эстония - Таллин - Ревель 61 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 119 1
Франция - Французская Республика 7852 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3948 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 1
Ирландия - Республика 1011 1
Азия - Азиатский регион 5536 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48069 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5981 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8047 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5775 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9953 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 597 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 96 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 167 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 677 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5661 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8644 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6173 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 219 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4959 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4803 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2390 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 353 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 94 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 452 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 134 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1551 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5084 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
Investing.com 4 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 2
CoinDesk 4 2
The Verge - Издание 555 1
Bloomberg 1290 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
NYT - The New York Times 1054 1
The Independent 31 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
CNews Мишень 166 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 842 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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