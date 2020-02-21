«Ростех» просит 36 миллиардов на развитие российского блокчейна

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Дорожная карта для распределенных реестров

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты развития технологий распределенных реестров, подготовленный госкорпорацией «Ростех» в рамках соответствующего контракта с Правительством России. Самой известной из технологий распределенных реестров (ТРР) является блокчейн.

Напомним, система распределенного реестра — это база цифровых транзакций, записей о событиях, содержащих критически важную управленческую, юридическую, финансовую и иную информацию, которая хранится, одновременно создается и обновляется на всех носителях у всех участников реестра на основе заданных алгоритмов, обеспечивающих ее тождественность у всех пользователей. Технологии систем распределенного реестра — это группа методов, направленных на создание распределенных баз данных и обеспечение непротиворечивости, синхронизации, неизменности и прозрачности хранящейся в них информации.

Технология систем распределенного реестра представляет собой новый подход к созданию баз данных, ключевой особенностью которого является отсутствие единого центра управления. Каждый узел составляет и записывает обновления реестра независимо от других узлов.

«Ростех» предлагает властям потратить 36 миллиардов на развитие российского блокчейна

В отличие от распределенных баз данных, каждый участник системы распределенного реестра хранит всю историю изменений и валидирует добавление любых изменений в систему с помощью алгоритма консенсуса, который математически гарантирует невозможность подделки данных при определенной доле достоверных нод. Однако ни один участник не может изменить данные в системе таким образом, что другие участники не узнают об этом. Благодаря этому, данные, которые находятся внутри системы распределенного реестра, становятся доверенными, а все изменения — прозрачными.

Платформа распределенных реестров

План мероприятий, содержащихся в дорожной карте, предполагает затраты на их реализацию в размере 36,45 млрд руб. В том числе 5 млрд руб. необходимо будет направить на запуск программ со специализацией на технологии распределенного реестра с целью подготовки технических, юридических и экономических специалистов для цифровой экономики.

Создание экспертных центров потребует затрат в размере 2 млрд руб. Еще 1 млрд руб. потребуется для интеграции информации о технологии распределенного реестра в научные дисциплины.

Основной блок мероприятий связан с разработкой платформы с использованием отечественных решений и технологий распределенных реестров. 3 млрд руб. будет направлено на реализацию комплекса мер по вовлечению внешних специалистов, в том числе с опытом реализации международных проектов, в разработку данной платформы.

Перечень целевых показателей дорожной карты развития технологий распределенных реестров

№ Наименование целевого показателя Единица измерения Междуна- родное значение 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2030 г. 1 Количество транзакций внутри децентрализованной сети при общем количестве узлов не менее 100 Транзакци й в секунду 1 500 200 1 000 10 000 20 000 50 000 100 000 150 000 2 Объем сделок с использованием смарт-контрактов на территории Российской Федерации Млрд руб. 13 0,5 1 2 12 35 75 350 3 Совокупная доля продуктов, решений и услуг, реализованных российскими разработчиками на мировом рынке Проценты 42 2 2 5 9 10 12 13 4 Объем инвестиций российских организаций в производствопродуктов, решений и услуг на базе технологии распределенных реестров Млрд руб. 73,72 2,3 12 30 40 30 30 50 5 Объем затрат на исследования и разработки российских организаций, производящих продукты, решения и услуги на базе технологии распределенных реестров Млрд руб. 34,4 0,4 2 2 3 3,5 3 3 6 Количество компаний с центрами компетенций в области систем распределенных реестров Единицы 340 8 12 30 90 200 250 290 7 Доля патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами по процедуре PCT, в общем количестве ежегодно регистрируемых патентов посоответствующим отраслевым рубрикаторам Проценты 33 <1 1,5 4 4 6 5 5 8 Доля публикаций российских резидентов в общемировом объеме публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данныхWeb of Science, по соответствующим рубрикаторам: blockchain, distributed ledger (рус. блокчейн, распределенный реестр) Проценты 23 3 4 6 7 10 13 10 9 Позиция России в международных рейтингах по уровню развития и распространению продуктов, решений и услуг на базе технологии распределенных реестров Позиция в рейтинге н/д Требуется разработка соответствующего рейтинга Позиция РФ в топ 15 стран Позиция РФ в топ 10 стран Позиция РФ в топ-5 стран Позиция РФ в топ-3 стран Позиция РФ в топ-3 стран 10 Доля граждан РФ, использующих отечественные продукты и решения на базе технологии распределенных реестров Проценты 15 <1 <1 1 2 5 15 40

Источник: «Ростех»

К этому мероприятию относятся создание грантовых программ поддержки команд разработчиков, проведение хакатонов среди команд разработчиков, реализующих собственные проекты с использованием отечественных решений и технологий распределенных реестров, сертификация команд и отдельных разработчиков, участвующих в создании решений с использованием отечественных решений и технологий распределенных реестров, PR и маркетинговая поддержка решений и сервисов, созданных с использованием отечественных разработок в данной технологической отрасли.

При этом 900 млн руб. потребуется на разработку стратегии продуктовой разработки данной платформы. 600 млн руб. нужны будут на подготовку инфраструктуры для запуска публичной платформы с использованием отечественных решений и технологий распределенных реестров. По 200 млн руб. нужны будут на подготовку центра компетенций и сопровождения публичной платформы и запуск сервисов на базе публичной экосистемы.

По 180 млн руб. потребуется направить на разработку и сертификацию защищенного хранилища данных для данной платформы и на разработку и сертификацию модуля OLAP для нее. Еще 150 млн руб. нужно на разработку ядра платформы, реализующей протокол взаимодействия между ее участниками.

Проекты на базе систем распределенных реестров

Остальные решения, разработка которых заложена в дорожную карту, будут, как правило, базироваться на платформе, разработанной с использованием отечественных решений и технологий распределенных реестров. В частности, 1,5 млрд руб. потребуется на меры по вовлечению крупных компаний и корпораций с государственным участием с целью обмена и хранения данных. Столько же потребуется на вовлечение указанных структур с целью заключения смарт-контрактов.

Еще 1 млрд руб. нужно будет направить на разработку единого протокола обмена данными между участниками логистической отрасли. По 800 млн руб. потребуется на разработку единого протокола обмена данными между участниками финансового сектора, единой платформы для государственных сервисов и суперсервисов, решения в области здравоохранения и социально значимых услуг, решения для измерения независимого общественного мнения и проведения выборов.

500 млн руб. необходимо будет направить на интеграцию распределенного реестра учета/перемещения/использования изделий и их элементов с распределенным реестром прав и объектов интеллектуальной собственности и типовых решений контроля чистоты интеллектуальных прав в процесс производства и сбыта изделий.

Типология систем распределенных реестров

Платформа Тип организации и синхронизации данных Специализация применения Тип управления Модель смарт-контрактов Пропускная способность сети, tps Наличие запущенной публичной сети Наличие центра компетенции Длительность существования платформы, месяцы Количество публичных контрибьютеров платформы,человек Наличие аппаратных носителей AcrylPlatform L-PoS Финансовыесервисы Centralized Смарт-контракты n/a Да Да 11 n/a Нет EOS D-PoS Универсальные Centralized Смарт-контракты 1 275 Да Нет 19 192 Да Ergo PoW Универсальные Centralized Смарт-контракты n/a Нет Да 18 20 Нет Ethereum PoW Универсальные Community Смарт-контракты 15 Нет Нет 78 430 Да Exonum BFT Универсальные Centralized Смарт-контракты 5 000 Нет Да 35 46 Нет HashgraphHedera DAG Универсальные Centralized Смарт-контракты 10 Да Нет 15 11 Нет HyperledgerFabric Various Универсальные Consortium Гибридные 20 000 Нет Да 59 187 Нет ICON BFT Универсальные Centralized Смарт-контракты 9 000 Да Нет 59 11 Да IOTA DAG Универсальные Centralized Смарт-контракты n/a Да Нет 59 38 Да MultiChain BFT Универсальные Centralized Смарт-контракты 2,5 Да Нет 60 4 Нет NEM BFT Универсальные Centralized Смарт-контракты 4 000 Да Нет 65 4 Да NEO BFT Финансовыесервисы Centralized Смарт-контракты 10 000 Да Нет 65 43 Да OpenChain BFT Универсальные Centralized Смарт-контракты 1 000 Нет Нет 16 1 Нет Quorum BFT Финансовыесервисы Centralized Смарт-контракты 10 Нет Нет 35 382 Нет R3 Corda BFT Универсальные Consortium Гибридные 6 300 Да Нет 43 151 Нет Ripple Proprietary Финансовыесервисы Centralized Смарт-скрипты 1 500 Да Нет 95 73 Да Stellar BFT Финансовыесервисы Centralized Смарт-контракты 50 Да Нет 71 67 Да Tezos POS Универсальные Centralized Смарт-контракты 4 000 Да Нет 71 1 Да Vostok Various Универсальные Centralized Гибридные n/a Нет Да 18 n\a Нет WavesPlatform L-PoS Универсальные Centralized Смарт-контракты 1 000 Да Да 42 54 Да Мастерчейн PoW Финансовыесервисы Consortium Смарт-контракты n/a Нет Да 30 n\a Нет

Источник: «Ростех»

Еще по 500 млн руб. потребуется на три проекта: создание новой инфраструктуры финансового рынка за счет разработки и внедрения децентрализованной платформы финансовых сервисов, объединяющей банки, корпорации и разработчиков блокчейн-сервисов, создание единой автоматизированной системы контроля оборота компонентов воздушных судов авиационной отрасли России с применением средств машиносчитываемого маркирования, разработка решения для контроля качества выпуска высокотехнологичной продукции для российских предприятий дискретного производства.

Аналогичные суммы потребуются на следующие инициативы: внесение изменений в программы инвестиционного развития компаний — участников отраслевых консорциумов, внесение изменений в федеральные программы цифрового развития и иные программы России с целью пилотирования и промышленного внедрения решений на базе платформы, разработанных с использованием отечественных решений и ТРР, внесение изменений в федеральные программы цифрового развития и иные программы России с целью пилотирования и промышленного внедрения решений на базе платформы, разработанных с использованием отечественных решений и технологий распределенных реестров.

Еще 500 млн руб. нужно будет выделить на поддержку проектов, направленных на создание пяти лабораторий на базе ведущих вузов, образовательных центров и операторов связи в целях создания и пилотирования решений. Аналогичная сумма потребуется на создание центров компетенции в компаниях-интеграторах, поддерживающих создание отраслевых решений и социально значимой инфраструктуры.

Разработки, которые необходимо стимулировать

По 500 млн руб. необходимо будет выделить на стимулирование исследований и разработок в следующих областях: криптографические примитивы, устойчивые к атакам с использованием квантового компьютера, обобщенные протоколы консенсуса, в том числе протоколов семейства Proof-of-useful-Work, алгоритмы обмена данными «с нулевым разглашением», операционная совместимость платформ, связанных с анализом возможностей обмена данными между разнородными распределенными реестрами платформами и сайд-чейнами (способ управления какими-либо параметра устройства или канала с помощью другого устройства или сигнала), механизмы децентрализации в системах распределенных реестров, масштабирование платформ за счет оффчейн-протоколов (вид транзакций, которые перемещают значения вне блокчейна и не фиксируется в распределенных реестрах).

Также в числе направлений для стимулирования исследований и разработок, на которые нужно потратить по 500 млн руб., значатся: масштабирование платформ за счет оффчейн-протоколов, инструментарии одновременного использования различных криптографических средств, алгоритмы достижения консенсуса для валидации данных, загружаемых в блокчейн из внешних источников, алгоритмы для хранения и обмена данными цифрового профиля физических и юридических лиц, алгоритмы исполнения семантических смарт-контрактов, изучение возможности применения технологии на производствах двойного назначения и обеспечения безопасности данных предприятий военного назначения.

По 440 млн руб. нужно будет выделить на ряд разработок на базе технологий распределенных реестров: решения в области электронных опросов, обсуждений и слушаний с участием жителей по актуальным вопросам (кроме политических) с целью принятия наиболее популярных решений; решения в области фиксации заявок для получения доступа ограниченному ресурсу с последующим ранжированием заявок по заданным критериям согласно методике, прописанной в смарт-контракте; универсальное решение в области предоставления гражданам справок и выписок, выдаваемых федеральными, региональными и муниципальными органами власти.

300 млн руб. потребуются на разработку гибкой инфраструктуры обмена событиями, позволяющей с помощью разработки адаптации моделей данных использовать ее в различных сферах экономической деятельности, с учетом обеспечения возможности обмена чувствительной информацией. Аналогичная сумма потребуется на привлечение венчурных инвестиций в не менее чем 10 проектов по созданию сервисов в ключевых отраслях экономики на базе платформ, разработанных с использованием отечественных решений и технологий распределенных реестров.

По 250 млн руб. нужны будут на следующие цели: формирование отраслевых консорциумов, заинтересованных в создании и пилотировании отраслевых решений на базе платформ, разработанных с использованием отечественных решений и ТРР; организация форумов и инновационных площадок для координации взаимодействия компаний-интеграторов, общественности, бизнеса и научных центров для развития проектов, реализующихся с использованием ТРР; создание инновационной инфраструктуры, позволяющей сформировать «воронку» из 250 отраслевых проектов для реализации отраслевых продуктов и платформ с использованием ТРР.

Системы для ЖКХ, госзакупок и электронного голосования

200 млн руб. будут нужны на разработку сервиса учета и распределения коммунальных платежей с использованием отечественных решений и технологий распределенных реестров, объединяющего собственников, управляющие компании или ТСН (товарищества собственников недвижимости), ресурсно-снабжающие организации, органы соцзащиты населения и региональные ЕИРЦ (Единый информационный расчетный центр). Аналогичная сумма потребуется на создание отечественных систем холодного хранения приватных ключей, в том числе для подписания транзакций в децентрализованных системах.

180 млн руб. нужно будет выделить на разработку и сертификацию набора готовых инструментов, обеспечивающих валидацию данных и достижение консенсуса среди участников по данным, загруженным из внешних источников. По 150 млн руб. потребуется на реализацию следующих проектов: информационная платформа по управлению качеством продукции для всех участников жизненного цикла авиационной техники; единый протокол обмена данными между участниками закупочных процедур; отраслевое решение для управления полным циклом научно-исследовательской деятельности и R&D; создание маркетплейса апробированных и типизированных смарт-контрактов.

Еще по 125 млн руб. потребуется на разработку информационной системы создания и сопровождения смарт-контрактов. Аналогичная сумма нужна будет на организацию и участие в международных форумах и инновационных площадках для координации взаимодействия заинтересованных сторон в рамках стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз), а также других стран партнеров России для совместимой проработкой инициатив по внедрению решений на базе платформ, разработанных с использованием отечественных решений ТРР.

По 100 млн руб. потребуется на разработку следующих проектов: модуль электронного голосования для проведения общего собрания собственников жилья с использованием отечественных технологий и ТРР для гарантирования достоверности результатов голосований; система регистрации юридически значимых действий в ходе проведения аукционов по госзакупкам на электронных площадках с использованием отечественных технологий и ТРР для гарантирования неизменности данных в случае проведения проверок; набор готовых интеграционных решений между популярными учетными системами, облачными сервисами и платформой.

Также по 100 млн руб. потребуется на разработку следующих решений: набор готовых инструментов, обеспечивающих обмен данными между разнородными распределенными реестрами и сайд-чейнами, созданными на единой платформе; платформа для мониторинга экологической ситуации с применением блокчейна для обеспечения доверия населения к результатам экологического мониторинга; платформа для учета и продажи электронных билетов в государственные организации культуры и отдыха на основе блокчейна для формирования, контроля и регулирования вторичного рынка продажи билетов.

Ожидаемые результаты

По итогам реализации заложенных в дорожную карту мероприятий в России количество транзакций в секунду внутри децентрализованной сети при общем количестве узлов не менее 100 увеличится с 200 в 2019 г. до 150 тыс. в 2030 г. (сейчас у решения XRP на базе платформы Ripple этот показатель составляет 1,5 тыс.).

Объем сделок с использованием смарт-контрактов на территории России за этот период увеличится с 500 млн руб. до 350 млрд руб. (в США этот показатель в 2019 г. составлял 13 млрд руб.). Совокупная доля продуктов, решений и услуг, реализованных российскими разработчиками на мировом рынке, увеличится с 2% до 13% (для американских разработчиков этот показатель сейчас составляет 42%).

Объем инвестиций российских организаций в производство продуктов, решений и услуг на базе технологий распределенных реестров до 2030 г. составит 194 млрд руб. (в 2019 г. он составил 2,3 млрд руб.). В США в 2019 г. этот показатель соответствовал 74 млрд руб.

Объем затрат на исследования и разработки российских организаций, производящих продукты, решения и услуги на базе технологии распределенных реестров, к 2030 г. составит 16,9 млрд руб. (в 2019 г. он составлял 400 млн руб.). В Китае в 2019 г. этот показатель соответствовал 34,4 млрд руб.

Количество компаний с центрами компетенций в области систем распределенных реестров увеличится с 2019 по 2030 гг. с восьми до 290 (в США сейчас 340 таких компаний). Доля патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами по процедуре РСТ (договор о патентной кооперации), в общем количестве ежегодно регистрируемых патентов по соответствующим отраслевым рубрикаторам увеличится за этот период с уровня менее 1% до 5% (в Китае этот показатель составляет сейчас 33%).

Доля публикаций российских резидентов в общемировом объеме публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, по рубрикаторам blockchain и distributed ledger, увеличится с 3% в 2019 г. до 10% в 2030 г. (в Китае этот показатель составляет сейчас 23%).

Позиция России в международных рейтингах по уровню развития и распространения продуктов, решений и услуг на базе технологии распределенных реестров составит «3» в 2030 г. Доля граждан России, использующих отечественные продукты и решения на базе технологии распределенных реестров, увеличится с уровня менее 1% в 2019 г. до 40% в 2030 г. (в Республике Корея этот показатель составляет сейчас 15%).

Дополнение

После публикации пресс-служба госкорпорации «Ростех» заявила, что упомянутая в статье версия дорожной карты является промежуточной, она несколько раз обновлялась, и итоговая версия кардинально расходится с тем, что написано в статье. «В частности, на реализацию дорожной карты по развитию технологий распределённого реестра будет потрачено не 36,45 млрд руб., а почти в 4 раза меньше, - заявили в госкорпорации. - При этом документ ещё не утверждён и находится на рассмотрении».

В то же время в госкорпорации «Ростех» отказались предоставить CNews актуальную версию дорожной карты.