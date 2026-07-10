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Индексная книга (каталог) CNews*
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WoS Web of Science Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.07.2026 Компания «Дядя Ваня» модернизировала складскую логистику с помощью Axelot WMS 1
24.10.2025 Денис Тюменцев: Инженер с ИИ заменит инженера без ИИ 1
27.06.2024 Ученые НИУ ВШЭ предложили модель, которая лучше других определяет тематику текстов 1
22.03.2024 Smart Engines отчитался о научной деятельности за 2023 год в области ИИ 2
06.12.2023 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее 1
25.01.2023 Smart Engines увеличила число научных публикаций на 20% в 2022 году 2
30.08.2022 «Рексофт консалтинг» создала модель развития логистической сети Askona 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
30.03.2021 Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза 1
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 1
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 1
05.08.2020 В России потратят 19,5 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
30.07.2020 В России потратят 19,5 миллиардов на квантовые коммуникации 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
25.02.2020 «Ростех» просит 36 миллиардов на развитие российского блокчейна 1
13.01.2020 Как в России потратят 133 млрд руб. на поддержку робототехники и сенсорики 1
26.12.2019 «Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей 1
18.12.2019 Сбербанк объяснил государству, как потратить 120 миллиардов на искусственный интеллект 1
15.01.2019 Microsoft и партнеры представили новые устройства на Windows 10, интернет вещей для ритейла и подключенные автомобили 1
21.12.2016 Глава «1С» предлагает Путину учить студентов российским ИТ-продуктам за госсчет 1
12.11.2015 Thomson Reuters запустила русскоязычную версию платформы Web of Science 1
24.12.2012 Медведев утвердил программу развития технологий в России 1
04.11.2003 Legra выпустила WLAN-коммутатор с усиленной системой безопасности 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

WoS и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3439 8
IBM - International Business Machines Corp 9683 4
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 468 4
Ростелеком 10884 3
Yandex - Яндекс 9130 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15611 2
Honeywell 308 2
Google LLC 12626 2
Microsoft Corporation 25720 1
Huawei 4509 1
Qualcomm Technologies 1968 1
LG Electronics 3727 1
Dell Technologies - Dell Computer 2209 1
Intel Corporation 12783 1
9527 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 381 1
Microsoft Corporation - GitHub 1061 1
Bitfury Group 26 1
VK - Mail.ru Group 3593 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 1
Telegram Group 2897 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 303 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 290 1
Рексофт - Reksoft 486 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
China Mobile 435 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1085 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
NTT Data - Itelligence AG 48 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1159 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 332 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Sphere 30 1
VerifyMyAge 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8774 5
Газпром нефть 714 4
РЖД - Российские железные дороги 2086 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Газпром ПАО 1484 3
МКБ - Московский кредитный банк 651 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 3
ГПБ - Газпромбанк 1262 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2914 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 612 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 908 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 2
Альфа-Банк 1967 2
Северсталь ПАО - Severstal 620 2
Роснефть НК - нефтяная компания 558 2
Татнефть 241 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 483 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 2
Транснефть 335 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Новатэк Новафининвест 72 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
BMW Group 481 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1885 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
Renault Groupe 166 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 507 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 144 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 207 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Carrefour 23 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Barclays 122 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 196 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3419 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 311 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13678 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5401 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2316 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3188 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1927 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 88 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 78 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3620 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3574 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3844 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
РНФ - Российский научный фонд 187 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1536 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 577 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 975 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 263 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 392 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 782 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 152 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
OpenChain 1 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 77 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64471 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25344 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25920 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9846 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21944 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34532 8
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1566 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24224 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13138 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13805 8
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2859 3
9-мм пистолет Макарова 7 7
Depositphotos - фотобанк 405 3
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Microsoft Windows 16824 2
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 36 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 150 2
XRP - Криптовалюта 16 2
Ledger - криптовалютный кошелёк 19 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1097 2
Linux OS 11458 2
Microsoft Windows 10 1935 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2165 1
Microsoft Azure 1519 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 705 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 423 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 35 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5655 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 726 1
Docker - Платформа распределённых приложений 529 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 85 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1547 1
Microsoft Azure Sphere 17 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 22 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 36 1
Samsung Notebook - ноутбук 5 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 715 1
HP Spectre Folio - Ноутбук-трансформер 22 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 76 1
Smart Engines - GreenOCR 44 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Microsoft Azure IoT 33 1
HP Spectre - Серия ноутбуков 64 1
ASUS VivoBook - серия ноутбуков 29 1
Арлазаров Владимир 290 4
Путин Владимир 3448 3
Щеголев Игорь 699 1
Акимов Максим 192 1
Нуралиев Борис 298 1
Мишустин Михаил 782 1
Голикова Татьяна 57 1
Наквасин Сергей 20 1
Асланян Ани 12 1
Кондаков Александр 21 1
Вайно Антон 25 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Абдулнасыров Айнур 7 1
Сергеев Александр 32 1
Румянцева Ольга 62 1
Садовничий Виктор 64 1
Засурский Иван 16 1
Решетников Валерий 4 1
Финкель Марина 2 1
Рожкова Любовь 2 1
Шамаев Александр 1 1
Кольцов Сергей 2 1
Тожокин Игорь 1 1
Тюменцев Денис 1 1
Бокова Людмила 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 165025 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54530 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19003 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19423 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4184 4
Южная Корея - Республика 7026 4
Франция - Французская Республика 8147 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 3
Европа 24911 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47363 3
Япония 13771 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 2
Канада 5063 2
Россия - СФО - Новосибирск 4850 2
Испания - Королевство 3824 2
Земля - планета Солнечной системы 10836 2
Азия - Азиатский регион 5896 2
Польша - Республика 2029 1
Сингапур - Республика 1946 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Израиль 2849 1
Германия - Федеративная Республика 13166 1
Ближний Восток 3142 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1906 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 675 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1821 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 461 1
Италия - Итальянская Республика 4497 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1509 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3559 1
Бразилия - Федеративная Республика 2508 1
Китай - Тайвань 4235 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2273 1
Украина 7911 1
Узбекистан - Республика 1986 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1656 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 900 1
Португалия - Португальская Республика 952 1
Сербия - Республика 373 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 85 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33488 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6678 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4412 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53128 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57300 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18043 12
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3010 11
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 293 1
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Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
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СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
НИУ ВШЭ - ИКН - Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов - Центр Нейроэкономики и Когнитивных Исследований - Лаборатория социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ 13 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
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