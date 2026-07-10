Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
WoS Web of Science Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 28, упоминаний - 30
WoS и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 290 4
|Путин Владимир 3448 3
|Щеголев Игорь 699 1
|Акимов Максим 192 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Мишустин Михаил 782 1
|Голикова Татьяна 57 1
|Наквасин Сергей 20 1
|Асланян Ани 12 1
|Кондаков Александр 21 1
|Вайно Антон 25 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Абдулнасыров Айнур 7 1
|Сергеев Александр 32 1
|Румянцева Ольга 62 1
|Садовничий Виктор 64 1
|Засурский Иван 16 1
|Решетников Валерий 4 1
|Финкель Марина 2 1
|Рожкова Любовь 2 1
|Шамаев Александр 1 1
|Кольцов Сергей 2 1
|Тожокин Игорь 1 1
|Тюменцев Денис 1 1
|Бокова Людмила 82 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456548, в очереди разбора - 727556.
Создано именных указателей - 197685.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456548, в очереди разбора - 727556.
Создано именных указателей - 197685.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.