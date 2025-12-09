Разделы

ASUS VivoBook серия ноутбуков


СОБЫТИЯ

09.12.2025 «М.видео» назвала топ-10 самых популярных ноутбуков осени 3
24.08.2024 Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM 1
29.12.2023 Лучшие доступные ноутбуки 2023 года: хиты продаж 2
18.12.2023 Открыть кошелек пошире. В России начался стремительный рост цен на ноутбуки 1
18.01.2023 «Ситилинк» выяснил, какие ноутбуки покупали в 2022 году 1
02.02.2022 В России стартовали продажи ноутбука-трансформера Vivobook 13 Slate OLED 1
27.10.2021 AMD сообщает о финансовых результатах III квартала 2021 г. 1
09.03.2021 Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают 1
02.11.2020 Первая за 20 лет видеокарта Intel оказалась сплошным разочарованием 1
02.09.2020 «Яндекс.Маркет» представил рейтинг самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников 1
28.04.2020 Аналитика «Яндекс.Маркета»: сегодня россияне готовы потратить на ноутбук на 20% меньше, чем до самоизоляции 3
13.03.2020 Лучшие ноутбуки до 30 000 рублей: выбор ZOOM 4
23.09.2019 Лучшие ноутбуки для учебы: выбор ZOOM 2
20.06.2019 «Связной»: Lenovo стали самыми популярными ноутбуками весны в России 2
19.04.2019 В России появились дешевые ноутбуки Asus с защищенным корпусом. Цена 2
19.04.2019 Asus представила новые ноутбуки X409 и X509. Цены 1
14.03.2019 ASUS VivoBook 14 одобрили армейские эксперты 4
15.01.2019 Microsoft и партнеры представили новые устройства на Windows 10, интернет вещей для ритейла и подключенные автомобили 1
11.01.2019 Asus представила новые мониторы, компьютеры, маршрутизаторы и комплектующие 2
14.12.2018 Самые яркие новинки 2018 года: ноутбуки 2
21.08.2018 Asus представила ноутбук VivoBook S13 3
06.06.2018 AMD выпустила процессор для ПК с рекордным числом ядер 1
24.04.2018 Ноутбуки: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года 2
16.03.2018 Ноутбуки вместо десктопа. Выбор ZOOM 3
22.12.2017 Новогодние подарки. Планшеты и ноутбуки 5
29.05.2017 Asus выпустила сверхтонкий ноутбук и другие новые ZenBook'и. Фото 6
11.07.2016 Asus представила новый ультратонкий ноутбук-трансформер 4
02.07.2013 Хиты продаж: самые популярные ноутбуки и ультрабуки мая 2013 года 3

Публикаций - 28, упоминаний - 63

ASUS VivoBook и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 18
Intel Corporation 12541 15
Nvidia Corp 3731 14
Lenovo Group 2361 10
HP Inc. 5761 9
AMD - Advanced Micro Devices 4468 7
Apple Inc 12628 6
Acer Group - Acer Inc 2657 6
Microsoft Corporation 25236 5
Huawei 4221 4
Dell EMC 5092 4
Bang&Olufsen - B&O 140 3
Samsung Electronics 10625 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 3
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 79 2
LG Electronics 3675 2
Xiaomi 1971 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 275 2
Sphere 28 1
Chuwi 17 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 179 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 1
Простые решения 1 1
itel 31 1
SteelSeries 29 1
Rombica 13 1
Avnet - Avnet Electronics Marketing - Avnet Technology Solutions - Avnet Computer Marketing - Avnet Abacus - Avnet Technical Services 23 1
ГЕРЦ 1 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
МегаФон 9892 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Qualcomm Technologies 1909 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 194 1
AMD Graphics Product Group - ATI 964 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
BMW Group 464 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Связной ГК 1384 1
Евросеть 1417 1
TÜV Rheinland Group 163 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 14
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 13
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2462 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 12
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4031 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2986 9
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 9
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2413 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 9
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3559 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 8
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1132 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 8
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1033 7
DDR - Double data rate 2915 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 6
USB Type-A - USB-A 620 5
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1915 5
Карты памяти - Запоминающее устройство 2295 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4380 5
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 778 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3609 4
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1560 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 4
Микрофон - Microphone 2705 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 13
Intel Core - Семейство процессоров 1236 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 10
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 9
Microsoft Windows 10 1874 8
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 315 8
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 856 8
Intel Core i - Cерия процессоров 531 7
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 7
Microsoft Windows 16327 7
Apple MacBook Pro 536 6
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 6
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 191 6
Nvidia GeForce GTX 523 5
Microsoft Windows Hello 206 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 1013 5
Huawei MateBook - серия ноутбуков 102 5
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 338 5
Acer Aspire - серия ноутбуков 329 4
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 643 4
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 175 4
Microsoft Windows 11 712 4
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 101 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 4
Acer Swift - Серия ноутбуков 78 4
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 197 4
Linux OS 10896 4
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 40 3
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 135 3
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 153 3
AMD Radeon 290 3
ASUS TUF Gaming - серия игровых ноутбуков 21 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 479 3
Intel Celeron - Серия процессоров 973 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 3
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 120 2
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 2
Bryant Gregory - Брайант Грегори 5 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Дашкевич Алексей 10 1
Фоменко Олег 20 1
Colbert Philip - Колберт Филип 1 1
Shih Jonney - Ши Джонни 13 1
Lisa Su - Лиза Су 55 1
Борзилов Давид 77 1
Баров Алексей 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Южная Корея - Республика 6858 1
США - Калифорния 4775 1
Китай - Тайвань 4136 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 3
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 337 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 2
Импортозамещение - параллельный импорт 567 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 676 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 55 1
Ergonomics - Эргономика 1688 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Паспорт - Паспортные данные 2734 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 552 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1760 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 515 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1847 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 7
VideoCardz 36 1
ITHome 40 1
Ведомости 1233 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Международный женский день - 8 марта 371 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
