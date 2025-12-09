Получите все материалы CNews по ключевому слову
ASUS VivoBook серия ноутбуков
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
ASUS VivoBook и организации, системы, технологии, персоны:
|Bryant Gregory - Брайант Грегори 5 1
|Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
|Дашкевич Алексей 10 1
|Фоменко Олег 20 1
|Colbert Philip - Колберт Филип 1 1
|Shih Jonney - Ши Джонни 13 1
|Lisa Su - Лиза Су 55 1
|Борзилов Давид 77 1
|Баров Алексей 30 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 7
|VideoCardz 36 1
|ITHome 40 1
|Ведомости 1233 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.