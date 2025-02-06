Rombica – бренд техники родом из Сингапура. Бренд представлен в таких категориях как акустика, видеотехника, аксессуары, здоровье и уход, товары для дома и офиса. На территории России представлено более 150 авторизованных сервисных центров, оказывающих квалифицированную помощь и техническую поддержку покупателям продуктов Rombica.