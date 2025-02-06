Rombica
Rombica – бренд техники родом из Сингапура. Бренд представлен в таких категориях как акустика, видеотехника, аксессуары, здоровье и уход, товары для дома и офиса. На территории России представлено более 150 авторизованных сервисных центров, оказывающих квалифицированную помощь и техническую поддержку покупателям продуктов Rombica.
|06.02.2025
|Продажи СТМ-батареек «М.Видео-Эльдорадо» выросли в восемь раз в 2024 году 1
|20.02.2023
|Merlion стал первым российским дистрибьютором моноблоков и неттопов Rombica 1
|18.01.2023
|«Ситилинк» выяснил, какие ноутбуки покупали в 2022 году 1
|19.12.2022
|diHouse начинает поставки ноутбуков Rombica 1
|08.01.2022
|Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях 1
|09.06.2020
|Лучшие беспроводные зарядки: выбор ZOOM 1
|22.01.2020
|Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне выбирают беспроводную технику 1
|26.04.2019
|Самые быстрые беспроводные зарядки: выбор ZOOM 1
|20.02.2019
|Лучшие приставки Smart TV: выбор ZOOM 1
|25.10.2018
|Лучшие внешние аккумуляторы для ноутбуков: выбор ZOOM 1
Rombica и организации, системы, технологии, персоны:
|Xiaomi 1740 5
|Apple Inc 12118 4
|Samsung Electronics 10273 3
|Huawei 3943 3
|InterStep 9 2
|Nvidia Corp 3501 2
|Baseus 18 2
|LG Electronics 3616 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
|ZTE Corporation 748 1
|Sony 6548 1
|Samsung - Harman - JBL 218 1
|Belkin 49 1
|Deppa 4 1
|Palmexx 1 1
|X Corp - Twitter 2847 1
|Meta Platforms - Facebook 4442 1
|Google LLC 11805 1
|Box inc - box.com - box.net 359 1
|Qualcomm Technologies 1826 1
|AVerMedia Technologies 8 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4237 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
|Ланит - diHouse - Дихаус 191 1
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 596 1
|Lenovo Group 2295 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 1
|HP Inc. 5689 1
|Intel Corporation 12207 1
|HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
|Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 396 1
|Transsion Holdings - Tecno Mobile 225 1
|Chuwi 13 1
|Merlion - Мерлион 806 1
|itel 31 1
|Eastman Kodak - Кодак 495 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2362 2
|Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Чайка Владимир 27 1
|Дашкевич Алексей 10 1
|Расколов Сергей 43 1
|Фоменко Олег 19 1
|Скворцова Анна 2 1
|Овсиенко Роман 3 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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