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Rombica

Rombica

Rombica – бренд техники родом из Сингапура. Бренд представлен в таких категориях как акустика, видеотехника, аксессуары, здоровье и уход, товары для дома и офиса. На территории России представлено более 150 авторизованных сервисных центров, оказывающих квалифицированную помощь и техническую поддержку покупателям продуктов Rombica.


06.02.2025 Продажи СТМ-батареек «М.Видео-Эльдорадо» выросли в восемь раз в 2024 году 1
20.02.2023 Merlion стал первым российским дистрибьютором моноблоков и неттопов Rombica 1
18.01.2023 «Ситилинк» выяснил, какие ноутбуки покупали в 2022 году 1
19.12.2022 diHouse начинает поставки ноутбуков Rombica 1
08.01.2022 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях 1
09.06.2020 Лучшие беспроводные зарядки: выбор ZOOM 1
22.01.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне выбирают беспроводную технику 1
26.04.2019 Самые быстрые беспроводные зарядки: выбор ZOOM 1
20.02.2019 Лучшие приставки Smart TV: выбор ZOOM 1
25.10.2018 Лучшие внешние аккумуляторы для ноутбуков: выбор ZOOM 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Rombica и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1740 5
Apple Inc 12118 4
Samsung Electronics 10273 3
Huawei 3943 3
InterStep 9 2
Nvidia Corp 3501 2
Baseus 18 2
LG Electronics 3616 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
ZTE Corporation 748 1
Sony 6548 1
Samsung - Harman - JBL 218 1
Belkin 49 1
Deppa 4 1
Palmexx 1 1
X Corp - Twitter 2847 1
Meta Platforms - Facebook 4442 1
Google LLC 11805 1
Box inc - box.com - box.net 359 1
Qualcomm Technologies 1826 1
AVerMedia Technologies 8 1
AMD - Advanced Micro Devices 4237 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит - diHouse - Дихаус 191 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 596 1
Lenovo Group 2295 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 1
HP Inc. 5689 1
Intel Corporation 12207 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 396 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 225 1
Chuwi 13 1
Merlion - Мерлион 806 1
itel 31 1
Eastman Kodak - Кодак 495 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2362 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7605 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24207 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14414 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9627 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2133 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9998 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50701 4
Наушники - Headphones 4019 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1139 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10149 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17099 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20835 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25436 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 778 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7312 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13954 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2981 2
Аксессуары 3888 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13826 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1912 2
USB micro 964 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6052 2
AVI - Audio Video Interleave 456 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3828 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7095 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2242 2
Вентилятор - Fan 981 2
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 588 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3217 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9301 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1009 2
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Беспроводная передача электричества 163 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 659 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2962 1
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 87 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 405 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 962 1
Фонарик 301 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1159 1
Rombica NEO 3 3
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 3
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 177 2
Google Android 14028 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7094 2
Huawei Mate - серия смартфонов 353 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 720 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 125 1
Apple iPhone 11 254 1
Apple iPhone 8 183 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4977 1
Xiaomi Fast - Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 10 1
Google YouTube - Видеохостинг 2754 1
Apple AirPlay 116 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1104 1
Google Play - Google Store - Android Market 3297 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 1
Apple - App Store 2895 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 396 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Microsoft Skype 2067 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 304 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Google Android 7 - Android Nougat 219 1
Google Chromecast 77 1
Apple tvOS 45 1
Apple iTunes Store 1068 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 789 1
Google Cast 9 1
Nvidia Shield 26 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 407 1
Nvidia Shield TV 9 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 1
Xiaomi Mi Box 5 1
Rombica Smart Box 4K 1 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Чайка Владимир 27 1
Дашкевич Алексей 10 1
Расколов Сергей 43 1
Фоменко Олег 19 1
Скворцова Анна 2 1
Овсиенко Роман 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144835 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14131 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5188 1
Европа 21786 1
Южная Корея - Республика 6655 1
Сингапур - Республика 1852 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2254 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 1
Россия - СФО - Новосибирск 4309 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17433 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3957 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5539 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24174 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8704 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5769 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4891 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3048 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5130 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6993 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6250 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1634 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5436 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18571 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3552 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4965 1
Импортозамещение - параллельный импорт 486 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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