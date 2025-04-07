«М.Видео-Эльдорадо»: в 2024 г. россияне купили 4,25 млн мониторов

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж мониторов на рынке России в 2024 г. В целом отечественный рынок мониторов в 2024 г. вырос в денежном выражении на 5% по сравнению с 2023 г., составив 68 млрд руб.. Средняя стоимость монитора за год увеличилась на 6%, достигнув 15,9 тыс. руб. Всего россияне купили 4,25 млн мониторов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В 2024 г. в России было продано 990 тыс. мониторов отечественных брендов и собственных торговых марок ритейлеров, что на 54% больше, чем в 2023 г. (650 тыс. шт.). Выручка категории выросла более чем в два раза — с 8,6 млрд руб. до 17,4 млрд руб., а средняя цена увеличилась на 32%, до 17,5 тыс. руб. Эти показатели говорят о том, что у сегмента уже сформировалась устойчивая база.

Рост интереса к российским мониторам связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, это поддержка со стороны государственных и корпоративных заказчиков, ориентированных на локализацию и выполнение требований по импортозамещению. Во-вторых, сами бренды инвестируют в развитие продуктовых линеек — появляются модели с хорошими характеристиками, современным дизайном и конкурентной ценой. Локальное производство позволяет быстро масштабировать поставки, поддерживать стабильное наличие на складах и в рознице. Также важны доступность сервисной поддержки, прозрачные условия гарантии и развитие постпродажного обслуживания.

Крупнейшими игроками в денежном выражении стали «Яндекс», Digma, Sunwind и Delta Computers, а в количественном — «Яндекс», Digma, Sunwind и Rombica. У каждого бренда своя стратегия: «Яндекс» делает акцент на интеграцию «умных» технологий, Digma и Sunwind предлагают доступные, но функциональные модели, а Delta Computers и Rombica развивают офисный и профессиональный сегменты.

В количественном выражении больше всего на рынке России было продано мониторов собственных торговых марок ритейлеров. На втором месте по количеству проданных мониторов находится бренд AOC. Третье и четвертое места разделили MSI и Acer. Замыкает пятерку лидеров в количестве проданных устройств бренд Philips.

В денежном выражении рейтинг брендов отличается от количественного. Первое место также занимает категория собственных торговых марок ритейлеров. Второе место принадлежит MSI. На третьем месте располагается Samsung. Четвертое место по выручке у бренда AOC. Пятое место занял Acer.