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Merlion Citilink SunWind



24.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж товаров российских брендов бытовой техники и электроники до 164% на рынке России в 2024 году 1
21.08.2024 В Россию пришел новый «убийца» телевизоров LG, Samsung и Sony 1
19.02.2024 Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM 2
03.10.2023 Погибает знаменитый российский производитель дешевых смартфонов. Начата ликвидация 1
21.07.2023 На российском рынке смарт-ТВ новый крупный игрок. Телевизоры под собственной маркой выпустил Wildberries 1
20.03.2023 Россияне бросились скупать дешевые телевизоры. Взлетел спрос на ТВ под собственными брендами торговых сетей 1
10.03.2023 «Ситилинк» запустил продажи моноблоков собственной торговой марки 4
16.02.2023 «Ситилинк» усиливает направление геймерских мониторов 3
16.01.2023 Главное домашнее развлечение россиян подорожало. Телевизоры взлетели в цене 1
20.12.2022 «Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники 1
20.10.2022 Россияне переходят на бытовую технику собственных торговых марок 2

Публикаций - 11, упоминаний - 18

Merlion и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 609 8
Yandex - Яндекс 7423 5
Samsung Electronics 10290 4
Xiaomi 1753 4
LG Electronics 3620 4
Sony 6552 3
МегаФон 8951 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 2
DEXP 53 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 215 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 151 2
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GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 309 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 405 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 62 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 290 1
Leff 7 1
Yuno 8 1
Sochi Digital Valley - Цифровая долина Сочи (ЦДС) 13 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 271 1
SilverStone 15 1
STARWIND 28 1
Skyworth Group - Skyworth Digital 23 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 317 1
Skyworth Group - Metz 6 1
Rombica 11 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2388 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1359 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 668 3
Hyundai Motor Company 389 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 80 2
Grundig 41 1
Black & Decker 18 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 1
Байон.ру 5 1
CNHTC - China National Heavy Duty Truck Group - Sinotruk Group - SinoTrack 1 1
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