Россияне переходят на бытовую технику собственных торговых марок

Российский онлайн-ритейлер России «Ситилинк» зафиксировал рост продаж на крупную бытовую технику собственной торговой марки SunWind почти в 2,5 раза за девять месяцев 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Наиболее активный рост зафиксирован в категории холодильников.

Продажи холодильного оборудования данного бренда в III квартале 2022 г. увеличились почти в четыре раза в штучном выражении по сравнению с показателями I квартала 2022 г.

«SunWind – это бренд бюджетной категории с оптимальным набором функций и справедливым соотношением цена-качество, охватывающая весь спектр товаров представленных на рынке крупной и малой бытовой техники. Сейчас его характеристики являются его преимуществами, отвечающими интересу потребителей. Мы прислушиваемся к запросу наших клиентов, поэтому в этом году был расширен модельный ряд, сделана ставка на потребительские предпочтения наших покупателей. На 2023 г. запланировано расширение товарных групп, одной из них станет встраиваемая бытовая техника под брендом SunWind», - сказал Олег Щептев, руководитель группы закупок крупной бытовой техники «Ситилинка».

Самыми популярными подкатегориями СТМ SunWind среди бытовой техники в 2022 г. стали: климатическая техника, техника для кухни и холодильники. Климатическая техника выросла почти в три раза за девять месяцев 2022 г., мелкая бытовая техника для кухни – почти в два раза по сравнению с показателями 2021 г. На фоне роста продаж холодильников и сплит-систем вырос средний чек, составивший 4800 руб. против 2500 руб. годом ранее.

Специалисты компании отмечают смещение спроса потребителей на товары собственных торговых марок, отечественные и китайские бренды и растущий тренд на качество по доступной цене. Стремительный рост спроса связан с уходом многих зарубежных компаний, сокращением конкурентной среды и растущим запросом покупателей на бюджетные товары.

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Пик продаж СТМ пришелся на апрель 2022 г. со спадом в мае 2022 г. – в период стабилизации курса доллара, и на июль-август 2022 г., в период ярко выраженных сезонных продаж.

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«Ситилинк» - российский интернет-магазин. У компании 250 тыс. корпоративных клиентов. «Ситилинк» продает порядка 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании около 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.