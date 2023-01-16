Главное домашнее развлечение россиян подорожало. Телевизоры взлетели в цене

В России всего за год телевизоры подорожали в среднем на 10-13%, по оценкам различных экспертов, хотя и не во всех сетях. С рынка почти ушли крупные игроки – Samsung, например, скатилась с 25% в 2021 г. до 10% в 2022 г. Но дефицита не возникло – высвободившиеся ниши заняли китайские бренды. Всего в 2022 г. в России было продано 6-7 млн телевизоров, по большей части, «умных».

Все дороже и дороже

В России зафиксирован стремительный рост цен на телевизоры. Как пишет РБК, по итогам 2022 г. они подорожали в среднем на 10% год к году. В первую очередь это обусловлено ростом цен на премиальные модели – дешевые смарт-ТВ с минимумом функций, напротив, становились все более доступными на протяжении всего года.

По словам источников издания, базовые модели с экраном 32 дюйма за 2022 г. подешевели вдвое в сравнении с пиковыми значениями весной 2022 г. В топ-сегменте цены выросли на фоне ухода из России многих известных брендов под влиянием санкций Запада.

Опрошенные изданием эксперты приводят различные оценки удорожания телевизоров. Одни из них утверждают, что рост составил не более 8,2%. Оценку в 10% приводят в Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). В Ассоциации утверждают также, что цены на некоторые модели вернулись к уровню января и первой половины февраля 2022 г. за счет роста объема продаж продукции собственных торговых марок крупных сетей распространения, а также телевизоров малоизвестных брендов.

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Представители ритейлера «М.Видео-Эльдорадо» изменений на рынке не отмечают. Они сообщили CNews, что цены на основной ассортимент телевизоров сохранились на уровне начала 2022 г., а средний чек в сравнении с 2021 г. почти не изменился.

В «Ситилинке» рассказали CNews, что цены на ТВ выросли в среднем на 13% по итогам 2022 г.

Одни ушли, другие пришли

2022 г. кардинально изменил расстановку сил на российском рынке телевизоров. В 2021 г. он был представлен, в основном, продукцией азиатских брендов – LG, Samsung и Sony, но эти компании предпочли поддержать западные санкции.

В результате к концу 2022 г. доля Samsung в натуральном выражении сократилась с 25% до 10% год к году, утверждают собеседники. Компания даже временно останавливала свой завод под Калугой по производству техники, включая ТВ. За тот же период LG скатилась с 17% до 11% российского рынка. Как сообщал CNews, тенденция к отказу от телевизоров Samsung и LG в России наметилась еще весной-летом 2022 г. К концу 2022 г. по объему продаж ТВ каждая из компаний удерживала в пределах 6%.

Высвободившиеся просторы рынка моментально прибрали к рукам китайские производители. Среди них – Xiaomi, Hisense, Haier и ряд других. Свою лепту вносит и параллельный импорт – ТВ и смарт-ТВ официально разрешено ввозить в Россию без разрешения производителя.

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В «Ситилинке», к примеру, в 2022 г. наибольшие продажи ТВ пришлись на бренды Hyundai, Sunwind (собственная торговая марка «Силитинка») и Xiaomi. Годом ранее в топ-3 входили телевизоры Samsung, LG и Hyundai.

«М.Видео-Эльдорадо» тоже делает ставку на собственные торговые марки – Novex и Hi. Также ритейлер сообщил CNews, что расширяет ассортимент за счет привлечения новых партнеров и производителей. В их числе китайская компания Realme и узбекская Artel. В компании отметили, что в 2022 г. свои позиции в российской рознице ТВ усилили компании Hisense, Toshiba, Haier и Grundig.

Миллионные продажи и курс на импортозамещение

По подсчетам «М.Видео-Эльдорадо», россияне за весь 2022 г. купили немногим более 6 млн телевизоров, 75% которых – это смарт-ТВ. 10% всех проданных телевизоров несли на борту российского голосового помощника и программную платформу Сбербанка («Салют-ТВ») или «Яндекса».

Эксперты «Ситилинка» подсчитали, что в 2022 г. в России было продано около 7 млн телевизоров. «В “Ситилинке” продажи телевизоров в денежном выражении в 2022 году соответствуют показателям прошлого года», – заявили CNews его представители.

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Но, пока в России телевизоры продаются миллионами, во всем мире этот рынок очень быстро сокращается. Аналитическая компания TrendForce зафиксировала падение продаж ТВ на 4% в 2022 г. год к году. В компании считают, что всему виной современная глобальная геополитика в сочетании с инфляцией и ковидными локдаунами в Китае. Позитивные прогнозы в TrendForce не озвучивают – ее эксперты не сомневаются, что в 2023 г. продажи телевизоров в масштабах всего мира имеют все шансы просесть еще сильнее.