Человечество внезапно отказалось от главного домашнего развлечения. Продажи телевизоров упали и восстанавливаться не собираются

Мировые поставки телевизоров по итогам 2022 г. упали почти на 4% год к году. Эксперты TrendForce связывают это с локдаунами в Китае, инфляцией в США и Европе и другими геополитическими событиями. В 2023 г. ситуация может или остаться на текущем уровне, или ухудшиться; факторов для ее улучшения пока нет.

Мир отказался от новых телевизоров

Общемировые поставки телевизоров по итогам 2022 г. окажутся провально низкими, прогнозируют эксперты аналитической компании TrendForce. По их подсчетам, в сравнении и с 2021 г. отгрузки ТВ, как обычных, так и умных, упадут на 3,9% и окажутся на уровне 202 млн устройств.

Такое число проданных телевизоров в год – это все еще очень хороший показатель, если смотреть только с точки зрения нынешних объемов. Но если сравнить этот результат с продажами за последние несколько лет, то выяснится, что продажи ТВ упали до десятилетнего минимума.

Другими словами, все существующие в мире бренды, как крупные, так и почти никому не известные, при всех своих усилиях и при текущем разнообразии средств продвижения товаров смогли наторговать лишь до уровня 2013 г., а ведь тогда не было такого гигантского количества маркеплейсов, притом не только в России, но и во всем мире.

Чаще всего новые телевизоры теперь можно встретить лишь в шоу-румах вендоров и на витринах магазинов, но не в домах и квартирах

Компаниям не помогло даже стремительное падение цен на матрицы экранов, начавшееся в 2019 г. и продолжающееся до сих пор. Это вкупе с удешевлением грузовых перевозок после пандемии коронавируса дало производителям ТВ возможность снизить себестоимость продукции и попутно сделать цены ниже для конечных покупателей, но все это не спасло их от провальных показателей в 2022 г. На COVID-19 неудачу списать уже не получится, по крайней мере, не во всем мире.

Покупатели испарились

Телевизоры не продаются, как бы банально это ни звучало, потому что их не покупают. И дело не в перенасыщении рынка, а в глобальной экономике – аналогичные проблемы испытывают и производители компьютеров, столкнувшиеся с крупнейшим падением продаж в истории.

Происходящее в мире привело к резкому росту цен на все во многих странах мира, а также к неуверенности в завтрашнем дне. В этой ситуации покупка нового ТВ или ПК без особой нужды будет если и не последним, то предпоследним поступком, о чем задумается подавляющее большинство потребителей.

Промежуточным итогом стало то, что во вторую половину 2022 г. производители телевизоров вступили с высоким уровнем складских запасов, которые за прошедшие полгода никуда не делись. Свою лепту внес и коронавирус, с которым в настоящее время героически борется один лишь Китай, иногда перегибая палку в отношении нарушения прав человека. Другие страны сняли все ковидные ограничения много месяцев назад.

Прогнозы неутешительные

Крупномасштабные распродажи, в ходе которых потребители ежегодно сметают с полок все, что видят, помогли продажам ТВ лишь частично. Знаменитая распродажа «11.11» в Китае показала, что в 2022 г. спрос на телевизоры упал на 10%. Тем временем, в США в рамках «Черной пятницы» он, наоборот, вырос на 13% в сравнении с 2021 г., несмотря на экономические трудности.

Откат на 10 лет назад - это как минимум неприятно

Это дает производителям небольшую надежду на то, что в 2023 г. ситуация если не улучшится, то хотя бы стабилизируется. Однако Международный валютный фонд (МВФ) так не считает. Он уже понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 г. до 2,7%. Более того, США, Еврозона и Китай, как три крупнейшие региональные экономики мира, продолжат стагнацию, считают эксперты МВФ.

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Что касается продолжающейся инфляции, то в последнее время она начала немного снижаться в Европе и США, но основные региональные потребительские рынки в целом продолжат испытывать ее давление на протяжении 2023 г. Из-за этих факторов эксперты TrendForce считают, что темпы роста продаж телевизоров в 2023 г. будут как минимум серьезно ограничены. Сейчас в компании полагают, что за весь 2023 г. будет продано немногим более 199 млн ТВ, но это ранние и очень неточные прогнозы, поскольку предугадать, что ждет мир в 2023 г., и как это отразится на мировых продажах, невозможно.

Никакого премиума

Еще одна тенденция, отмеченная аналитиками TrendForce на рынке телевизоров – низкие объемы производства моделей топового уровня. Из-за отсутствия поддержки со стороны создателей контента и высоких розничных цен большинство вендоров не особенно заинтересованы в продвижении моделей с поддержкой разрешения 8K. В настоящее время Samsung остается единственным доминирующим брендом для телевизоров 8K с долей рынка почти в 70%

Кроме того, в 2022 г. высокая инфляция ударила по потребительским бюджетам. Поэтому TrendForce прогнозирует, что поставки 8K-телевизоров впервые снизятся в годовом исчислении по итогам 2022 г., упав на 7,4% до примерно 400 тыс. единиц. Также стоит отметить, что Европа как один из основных регионов продаж 8K-телевизоров может быть затронута обновленной схемой маркировки энергопотребления ЕС. Правила энергопотребления были еще более ужесточены, так что продажи некоторых старых моделей 8К-телевизоров могут быть запрещены в регионе, начиная с марта 2023 г. Однако Samsung планирует выпустить новые модели 8K, соответствующие обновленным стандартам энергопотребления.

В2023 г., по оценке TrendForce, поставки телевизоров 8K превысят отметку в 500 тыс. единиц.