Сборщики iPhone, которых не выпускают с завода, подняли бунт. Их избили ногами и сдали в полицию. Видео

Сотрудники Foxconn, главного сборщика техники Apple, устроили протест против низкой зарплаты. Их насильно удерживают на территории завода и в общежитиях из-за ковидных ограничений и не дают уехать домой. В протесте участвовало несколько сотен человек. Охрана Foxconn подавила протест и избила участников ногами.

Бунт на Foxconn

На заводе китайской компании Foxconn в Чжэнчжоу (КНР) по производству смартфонов iPhone и прочей техники Apple вспыхнули массовые протесты рабочих. Как пишет Bloomberg, несколько сотен работников фабрики покинули свои общежития и устроили столкновения с охранниками (на видео сотрудники службы безопасности одеты в белую форму).

Foxconn – это крупнейший партнер Apple по сборке ее устройств. Она производит их на нескольких фабриках в Китае и Индии.

Рабочие недовольны условиями их содержания. Они жалуются на низкую зарплату, постоянные ограничения в работе и, что самое важное, в невозможности покинуть территорию завода или своего общежития.

Фактически, людей насильно держат взаперти, что связано с очередными ковидными ограничениями. Китай – чуть ли не единственная страна мира, которая до сих пор борется с коронавирусом, когда в других государствах все ограничения давно сняты.

Теперь понятно, зачем Foxconn столько безликих охранников

Как сообщал CNews, несколько недель назад рабочие Foxconn предпринимали попытку массового бегства. Тогда они жаловались на невозможность даже нормально поесть – их заперли в комнатах и цехах, но не давали достаточного количества продовольствия, вследствие чего многие из них буквально голодали.

Нынешние протесты вылились в физическое насилие. Охранники, очевидно, пользуясь тем, что их лица скрыты под масками, без всякого стеснения били работников дубинками, а когда те падали, пускали в ход ноги. На момент публикации материала не было известно, как сильно пострадали избитые сотрудники, но Bloomberg пишет, что пострадавшие среди них все же есть.

Боязнь смерти

Протесты работников Foxconn выглядят как хорошо спланированная акция, хотя и не очень массовая. Удерживаемые в комнатах своих общежитий, они почти одновременно выбежали из них и пытались прорваться через охранников. Однако бунт был подавлен ввиду численного превосходства охраны.

По словам одного из участников протеста, Foxconn как работодатель никогда не относилась к своим работникам должным образом. Другой рабочий отметил, что компанию совершенно не волнует здоровье своих сотрудников. Ранее стало известно, что на заводе Foxconn число заразившихся коронавирусом превысило 20 тыс.

Сотрудники Foxconn больше не хотят сидеть взаперти

Участники протеста требовали отпустить их, поскольку они не хотят подхватить эту болезнь. «Я действительно боюсь этого места, теперь мы все можем быть заражены COVID», – сказал один из рабочих. «Вы посылаете нас на смерть», – добавил другой сотрудник Foxconn.

Отрицать все

По словам представителей Foxconn, фабрика в Чжэнчжоу работала в обычном режиме. В один момент часть вновь прибывших сотрудников пожаловалась на «рабочие субсидии». К ним относятся бонусы и прочие дополнительные выплаты сверх обычной заработной платы, говорится в заявлении Foxconn.

Представитель Foxconn подчеркнул, что компания обрабатывает выдает работникам такие суммы в полном объеме в строгом соответствии со своими договорными обязательствами.

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«Что касается насилия, мы продолжаем общаться с рабочими и правительством, чтобы избежать повторения», — заявили в компании, не вдаваясь в подробности.

Ситуация накаляется

Пока неясно, как именно руководство Foxconn намерено разрешить ситуацию. Однако подобное происшествие – это явное указание на то, что на ее заводе Чжэнчжоу очень быстро нарастает напряженность среди сотрудников.

Власти КНР ввели новые ковидные ограничения еще в октябре 2022 г., после чего многие из 200 тыс. человек, работающих на фабрике, оказались в изоляции. Они вынуждены питаться по-спартански, плюс у них началась нехватка лекарств, которые им не предоставляют в нужном количестве.

Начало бунта

После побега «заключенных» ранее в конце октября 2022 г. показал руководству компании, что ситуация явно накаляется. Однако единственное, что она предложила сбежавшим рабочим – это единовременная выплата в размере всего лишь $69 (4185 руб. по курсу ЦБ на 23 ноября 2022 г.), которую портал WCCFTech назвал «мизерной» (measly).

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Новый протест показывает, что эта мера не была достаточной. Пока неясно, какими будут новые шаги руководства Foxconn, Компания Apple, продукцию которой выпускает завод компании в Чжэнчжоу, хранит гробовое молчание и никак не комментирует происходящее.

Проверенный метод

Протест как способ донести до руководства свое недовольство условиями труда и ранее применялся на заводах по производству техники Apple. В декабре 2020 г. CNews освещал аналогичное происшествие на фабрике компании Wistron по сборке смартфонов Apple iPhone в Нирасипуре (Индия).

Если сравнивать эти два случая, то работникам Foxconn есть к чему стремиться. Если в их случае протестовало несколько сотен человек, и все закончилось потасовкой с охраной и избиением ногами, то в Индии все было гораздо более масштабно.

На заводе Wistron силами 2000 человек был учинен настоящий погром. Они крушили все на своем пути, желая отомстить своему руководству за махинации с заработной платой. Как выяснилось, завод платил им вдвое меньше обещанного, да еще и постоянно задерживал выплаты.

Размер ущерба, нанесенного заводу Wistron, не раскрывается. Также нет информации о судьбе участников протеста. Однако по прошествии почти двух лет с того момента новых сведений о задержках зарплаты рабочим фабрики не поступало.