Цены на ТВ-панели рухнули ниже себестоимости

Производители экранов для телевизоров стали массово сокращать производство на фоне того, как рыночная цена их продукции упала ниже себестоимости. По оценке специалистов, это напрямую связано с напряженными отношениями между США и Китаем. Пострадали все – и небольшие производители, и крупные вендоры с мировым именем, в том числе Samsung и LG.

Прогнозы сбылись

Цены на дисплеи для современных телевизоров опустились ниже их себестоимости, что вынуждает их производителей, фактически, работать в убыток. Об этом сообщила исследовательская компания WitsView из состава аналитического агентства TrendForce. Специалисты WitsView предрекали такой вариант развития рынка еще в июле 2019 г.

В стремлении сократить убытки многие производители ТВ-панелей еще в сентябре 2019 г. приступили к сокращению объемов выпуска продукции. Это коснулось не только небольших компаний, но и крупных вендоров из нескольких стран мира. Подобная стратегия направлена на сокращение излишков выпущенных панелей, что, по их мнению, позволит вновь нарастить их отпускную цену.

Кто сокращает производство

Сокращение затронуло компании из Китая, Тайваня и Южной Кореи, в том числе LG и Samsung. Последние включились в этот процесс наиболее активно в сравнении с конкурентами. Так, в сентябре и октябре 2019 г. объемы производства на фабрике 7G, принадлежащей Samsung Display, снизились более чем на 50%, а тогда как на заводе 8,5G количество выпускаемых панелей уменьшилось на 30-40% в зависимости от модели.

ТВ-панели перестали приносить прибыль и ввергли производителей в убытки

LG Display не отстает от конкурента в этом плане. К концу 2019 г. выпуск ТВ-экранов на ее заводе Fab P7 упадет до 25% от максимальной мощности, а на фабрике Fab P8 – до 70% до конца октября 2019 г.

Схожую динамику сокращения производства демонстрирует и тайваньский вендор AUO. В IV квартале 2019 г. производственная мощность его завода Fab 8A упадет на 50% из-за плохого спроса на 55-дюймовые панели, а завод Fab 6B сократит объемы на 20%, но уже из-за 65-дюймовых дисплеев.

Сокращение мощностей китайских производителей, которые тоже терпят убытки, происходит не так активно. К примеру, у компаний CSOT и BOE, оно находится в пределах 20%, и на момент публикации материала предпосылок к росту этого показателя не было.

Кто виноват

Аналитики WitsView по-прежнему уверены, что резкий спад на рынке ТВ-панелей имеет прямое отношение к затянувшейся торговой войне между США и Китаем. Стремление президента США Дональда Трампа (Donalp Trump) обложить все ввозимые из Китая в США товары дополнительной 25-процентной пошлиной вынудило производителей телевизоров еще во II квартале 2019 г. начать запасаться матрицами впрок.

Наполнив свои склады дисплеями, вендоры снизили объемы новых закупок, и это на фоне увеличения объема выпуска самих ТВ-панелей: для 65- и 75-дюймовых матриц рост объемов производства в II квартале 2019 г. составил 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Все это и спровоцировало снижение рыночных цен на дисплеи для ТВ. Еще в июне 2019 г. средняя стоимость 32-дюймовых панелей упала 10% до $36 всего за один месяц, а 55-дюймовые матрицы за этот же срок подешевели до $116. Падение тоже оказалось 10%-м. Средняя стоимость 65-дюймовых экранов в июне 2019 г. составила $185 против $195 в мае 2019 г. 75-дюймовые дисплеи подешевели на 8% - их средняя цена опустилась ниже $400. В WitsView уверены, что цены на все эти панели продолжат падать до тех пор, пока производители телевизоров не исчерпают запасы закупленных ранее экранов.

Другие способы сокращения убытков

WitsView называла снижение объемов выпуска самым вероятным для производителей ТВ-панелей выходом из сложившейся ситуации. Эксперты также предположили, что компании, несущие убытки, могут частично восполнить потери путем снижения затрат на сырье, воду и электричество, необходимые в производстве.

В качестве еще одной альтернативной меры эксперты предположили такой непопулярный метод, как снижение заработной платы рабочих. На 16 октября 2019 г. информации о переходе этих компаний к данному способу уменьшения убытков не было.